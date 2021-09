125-Jahre-Jubiläum Von der Sekretärin zu Vizedirektorin: Diese Frauen haben schon früh Karriere bei Roche gemacht Frauen hatten während Jahrzehnten in der Wirtschaft einen schweren Stand, auch beim Basler Pharmakonzern. Es gab aber Ausnahmen. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Roche-Forscherin Erika Böhni war massgeblich an der Erforschung der Antibiotika Bactrim und Rocephin beteiligt. zvg

An Selbstbewusstsein mangelte es ihr nicht. «Die Vorträge der beiden Männer vor mir waren beide sehr gewöhnlich», schrieb die Roche-Forscherin Erika Böhni in ihr Tagebuch. «Mein Vortrag dagegen war dank einfacher Worte und neuer Bilder explosiv. Alle waren begeistert. Frauen sagten mir auf der Damentoilette, dass sie jedes Wort verstanden hätten.»

Erika Böhni hatte als eine der ersten Frauen Biologie an der ETH studiert, arbeitete als Forschungsleiterin in der Bakteriologie des Unternehmens und stieg als erst dritte Frau in die Direktion von Roche auf. Die Bauerntochter aus Stein am Rhein spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der beiden Antibiotika Bactrim und Rocephin. Gegen alle Widerstände setzte sie sich für die Kombination zweier Wirkstoffe ein, wie die «Basler Zeitung» im Jahr 1999 in einem Nachruf schrieb. Dank ihrer Hartnäckigkeit sei sie in der Männerwelt des Pharmariesen Roche ans Ziel gelangt. Sie wird das «Gesicht» des neuen Medikaments, publiziert und unternimmt weite Vortragsreisen.

Als sie 1987 auf ihre 33 Jahre bei ­Roche zurückblickt, sagte sie: Die Entwicklung von Bactrim sei der ­Höhepunkt ihrer Karriere gewesen. Die Kombination zwei sich gegenseitig potenzierender ­Wirkstoffe sei damals etwas Neues und Sensationelles gewesen. Viele Kollegen hätten gedacht, Böhni sei verrückt ­geworden, sagte sie. Doch andere ­Bakteriologen bestätigen ihren Befund. «Es war eine fantastische, aufregende Zeit.»

Frauen war während der Anfänge von Roche vor allem als Sekretärin, in der Verpackung und der Produktion: Aufnahme aus der Verpackungsabteilung in Brüssel von 1928. zvg

Frauen hatten während Jahrzehnten nicht nur bei Roche einen schweren Stand, ­sondern in der Wirtschaft generell. Viel mehr als eine Stelle als Sekretärin oder Aufgaben in der Verpackung oder in der Produktion langen bei Roche nicht drin.

Erste Direktorin bereits im Jahr 1929

Eine Pionierin war die Ökonomin Alice Keller. Sie wurde vom damaligen Roche-Chef Emil C. Barell 1926 nach Japan geschickt. Dort arbeitete sie an der Lancierung neuer Produkte mit und war für die Korrespondenz mit Basel zuständig. Drei Jahre später wurde sie als erste Frau zur ersten Direktorin von Roche ernannt, was damals eine Sensation war.

Bemerkenswert ist der Aufstieg von Anny Schwarz von der Sekretärin zur Vizedirektorin. Ihre Eltern waren nach dem Ersten Weltkrieg knapp bei Kasse und auf den Lohn der Tochter angewiesen. Über eine freundschaftliche Beziehung ihres Vaters wurde sie von Barell im Jahr 1923 als Sekretärin angestellt. 35 Jahre später stieg sie zur Vize­direktorin in der Einkaufsabteilung auf. «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg», bilanzierte sie in einem Interview ihre Karriere.

«Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg»: Anny Schwarz war zuletzt Vizedirektorin bei Roche. zvg

Eine weitere Vorreiterin war Hilde Pfaltz. Im Jahr 1929 begann sie mit 36 Jahren als Labortechnikerin. Damals sei es verpönt gewesen, als Mutter mit einem akademischen Hintergrund arbeiten zu gehen, sagte sie später in einem Interview. Das galt für sie erst recht, da sie als Witwe ihren Sohn allein gross zog.

Hilde Pfaltz war eine der ersten Labortechnikerinnen bei Roche. zvg

Inzwischen setzt Roche wie die meisten Grosskonzerne auf Geschlechtergleichheit. Bei den Schlüsselpositionen beträgt der Frauenanteil laut ­Geschäftsbericht 32 Prozent. In der fünfköpfigen Konzernleitung sitzt allerdings nur eine Frau, die Amerikanerin Cristina A. Wilbur ist oberste Personalchefin. Wird die erweiterte Konzernleitung dazugerechnet, erhöht sich der Frauenanteil auf 40 Prozent.