Roche und Basel: Was sich liebt, das neckt sich nicht

125 Jahre Roche Was sich liebt, das neckt sich nicht Ein Essay beschliesst die fünfteilige Serie zum Jubiläum des Basler Pharmakonzerns. Eigentliche Brüche kennt die Beziehung zwischen Roche und Basel nicht, aber dafür ist sie vielleicht etwas gar einseitig. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Turmbau zu Basel – fotografiert aus der Luft. Erich Meyer

Die Beziehung ist innig und komplex zugleich. Sie hat während 125 Jahren gehalten und wird sicher noch eine ganze Weile dauern. Aber Prognosen sind bekanntlich schwierig, vor allem wenn sie die fernere Zukunft betreffen. Eigentliche Brüche kennt die Beziehung nicht, aber dafür ist sie vielleicht etwas gar einseitig.

Die Rede ist von Basel und Roche. Kein Unternehmen ist wichtiger für die Stadt, selbst Novartis nicht. Der Lokalrivale ist ebenso wie Roche ein wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler. Was fehlt, ist eine Besitzerfamilie wie die Oeris, die ihr Geld einem Füllhorn gleich über die Stadt ausschütten. Bei Novartis ist der grösste Aktionär ein globaler Vermögensverwalter namens Blackrock. Die Beteiligung am Basler Pharmakonzern ist eine unter tausenden. Bei den Oeris und Hoffmanns dagegen dreht sich fast alles um Roche.

Besonders der Oeri-Zweig der Roche-Erben hat ein grosses Herz für Basel. Das drückt sich nicht nur in den zahlreichen mäzenatischen Engagements in der Stadt aus. Die Oeris sind auch eine Art Garantie für die starke Verankerung von Roche in Basel. Wenn mit Jörg Duschmalé sogar ein Vertreter der fünften Generation erklärt, er sei mit Herz und Seele Basler, dann sagt doch das einiges.

Nur das Grüne Bündnis übte Kritik – vergeblich

Und so erfüllt die Basler Politik dem Konzern fast jeden Wunsch. Weder der erste noch der zweite Turm sorgte für eine ernsthafte Debatte über Sinn und Unsinn von Türmen, die mit 178 und 205 Metern in die Luft ragen. Einzig das Grüne Bündnis übte Kritik. Beim ersten Turm noch zaghaft mit der Forderung nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung, beim zweiten mittels Rückweisung des Geschäfts.

Der Widerstand war natürlich vergeblich – und da chancenlos vor allem für die Galerie. Ein Referendum – undenkbar. Die «Basler Zeitung» sprach von einer «stalinistisch» anmutenden Zustimmung von links bis rechts. Das Parlament habe sich vor Roche verneigt, befand diese Zeitung anlässlich der Grossratsdebatte über den zweiten Turm.

War das nun eine politische Bankrotterklärung oder vielmehr eine pragmatisch geschickte Entscheidung, frei nach dem Motto: Man sägt nicht am Ast, auf dem sitzt? Aus demokratischer und gesellschaftlicher Optik hätten sich viele eine kritische Debatte über Bauten gewünscht, die das Stadtbild für Jahrzehnte prägen. Doch die Haltung überwog, Roche ja keine Steine in den Weg zu legen und den Pharmakonzerne nicht zu verärgern. Dabei hätte die Firma wohl gar nicht so irritiert reagiert, wäre es zu einer hitzigeren Diskussion gekommen.

101'000 Mitarbeitende

Nun stehen die beiden Türme also da, neuerdings flankiert von kaum minder wuchtigen Forschungsbauten. Ein optisches Entkommen gibt es kaum, weder von nah noch von ferneren Wanderzielen im Dreiland. Kritische Stimmen wie jene des ehemaligen Kantonsbaumeister Carl Fingerhuth, das geplante Hochhaus sei ein «gewalttätiges Projekt», sind zur Fussnote verkommen.

Ob die Türme gefallen oder nicht, sie sind Symbol für eine Firma, die der Stadt Basel längst entwachsen ist. Der weltgrösste Hersteller rezeptpflichtiger Medikamente erwirtschaftet mittlerweile einen Umsatz von 58 Milliarden Franken und beschäftigt weltweit über 101'000 Mitarbeiter. Während Roche zum Giganten wuchs, schrumpfte Basel zeitweilig und wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts von der Dienstleistungsmetropole Zürich als bedeutendste Schweizer Stadt überholt.

Basel ist auf Roche angewiesen. Umgekehrt ist dies viel weniger der Fall. So gesehen handelt es sich um eine einseitige Beziehung. Roche kann jederzeit seine Gewichte nach Schanghai, San Francisco oder sonst wohin verlagern. Natürlich wurden mit den Bauten Fakten geschaffen. Für die Ewigkeit sind sie nicht.

Auch wenn sich Jörg Duschmalé als Vollblutbasler bezeichnet, so setzt sich die Mehrheit des tonangebenden Aktionärspools aus Vertretern des Hoffmann-Zweigs zusammen. Das gilt insbesondere für die fünfte Generation, die künftig die Geschicke der Firma bestimmen wird. Sie sind vorwiegend in der Westschweiz und in Frankreich zu Hause. Wie sehr sie sich mit Basel verbunden fühlen, ist nicht bekannt.

Rivale Novartis

Das soll keineswegs alarmistisch klingen. Es weist nur auf die Möglichkeit hin, dass die fünfte Generation und darauf folgende ihre Prioritäten auch mal ändern können.

Das zeigt sich am Beispiel des Lokalrivalen Novartis. Noch bevor Roche mit dem Turmbau zu Basel die Aufmerksamkeit auf sich zog, beauftrage der frühere Novartis-Chef Daniel Vasella den Architekten und Planer Vittorio Lampugnani, einen Masterplan zu entwerfen. Anfänglich war der Campus im St. Johann ein Stelldichein weltweit führender Architekten. Doch über die Jahre wurde der Masterplan angepasst, der Bau neuer Architekturikonen kam ins Stocken.

Novartis begründete dies mit dem Verkauf mehrerer Sparten. Gleichzeitig dürften sich jedoch auch die Prioritäten der Vasella-Nachfolger geändert haben, nicht zuletzt mit Blick auf den starken Franken. Ob sich Vasella von solch Widrigkeiten hätte von seinem Plan abbringen lassen, wissen wir nicht. So oder so hat eine gewisse Entfremdung zwischen Novartis und Basel stattgefunden. Mit Joe Jimenez und Vas Narasimhan waren und sind Konzernchefs amerikanischen Zuschnitts zugange, die sich zwar der Bedeutung Basels als Standort für Novartis bewusst sind, ihr aber dennoch nicht so eine hohe Priorität einräum(t)en.

In geringerem Ausmass wird dies auch Roche-Chef Severin Schwan nachgesagt. Die Ankündigung eines dritten Turms und die spätere Sistierung dieser Pläne war sicherlich keine Meisterleistung in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, war doch Roche lang für die baslerische Zurückhaltung bekannt. Als Roche-Beobachter wird einem derzeit am häufigsten die Frage gestellt, ob jetzt der dritte Turm gebaut wird oder nicht.

Letztlich ist Basel dem Handeln und Gedeihen der beiden Pharmakonzerne ausgeliefert. Zürich etwa weiss das mit Blick auf die Steuerausfälle, welche die beiden Grossbanken nach der Finanzkrise verursacht haben, nur zu gut. Die immer wieder aufflackernden Pläne, das Klumpenrisiko Pharma zu reduzieren, indem andere Branchen stark gefördert werden, kann nur zum Scheitern verurteilt sein. Dafür sind die beiden Pharmariesen für das kleine Basel schlicht zu gross.

Insofern kann sich die Stadt glücklich schätzen, dass bei Roche nicht nur Manager das Sagen haben, die versuchen den Interessen anonymer Grossinvestoren gerecht zu werden. Zwar sind die Erbenfamilien kein immerwährender Garant für die starke Stellung von Roche in Basel. Dennoch dürften die Verantwortlichen der Stadt – und möglicherweise auch die Bevölkerung – dadurch etwas ruhiger schlafen.