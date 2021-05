2. Weltkrieg Die Suche nach der ersehnten Freiheit: Als die Nachbarn aus Elsass-Lothringen in die Schweiz flüchteten Während des 2. Weltkriegs flüchteten fast 8'000 Elsass-Lothringer vor den Nazis in die Schweiz. Darüber gibt es jetzt neue Erkenntnisse. Peter Schenk 04.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Harter Alltag im Arbeitslager für den Bau einer Strasse in Ardez (GR), wo auch Lucien Feltrauer aus ­Carspach eingesetzt war. zvg / Lucien Feltrauer

Die Sundgauer Lehrer Joseph Karm und André Noblat ahnten schon früh, was mit der Be­setzung von Elsass-Lothringen durch die Nationalsozialisten auf sie zu kam: eine Gewaltherrschaft. Nachdem die Nazis sie im Oktober 1940 zur Umerziehung ins Markgräflerland geschickt hatten, flüchteten sie mit Frau und Kind in die nahe Schweiz. Sie sollten nicht die Einzigen bleiben. Insbesondere nachdem die Nazis im de facto annektierten Elsass-Lothringen im Mai 1942 den Reichsarbeitsdienst und im August 1942 die Wehrpflicht eingeführt hatten, flüchteten immer mehr Elsass-Lothringer in die Schweiz.

Der Historiker Daniel Morgen schätzt ihre Zahl auf 7780. Sieben Jahre hat er an seiner Doktorarbeit gearbeitet, die jetzt in gekürzter Form als Buch mit dem Titel «Des Alsaciens et des Lorrains réfugiés en Suisse 1940 – 1945» erschienen ist. Ab Anfang 1943 wurden die Gruppen von Flüchtenden ständig grösser. Insbesondere in den Sundgaudörfern fühlten sich viele in der Gruppe sicherer. Die sogenannte Gruppe von Oltingue bestand aus 87 Per­sonen und wurde in Rodersdorf durch die Schweizer Grenz­behörden registriert und ins Auffanglager nach Büren (BE) gebracht.

Gedenkstätte für 54'000 Tote Die Geschichte Elsass-Lothringens ist kompliziert. Das zeigen die Geburtswehen um eine Gedenkstätte für 54'000 Elsass-Lothringer, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind oder vermisst wurden. Ursprünglich war eine Mauer mit den Namen geplant, eine Idee von 2008. Fertig ist sie immer noch nicht. Hauptkritikpunkt war, dass die Namen von Personen mit unterschiedlichen Schicksalen vermischt würden. Dem wurde nun Rechnung getragen. Neu soll für 1,6 Millionen Euro bis Ende 2022 ein Gebäude entstehen, in dem sich unter anderem vier interaktive Säulen befinden, an denen man nach den Kategorien Juden, Zwangseingezogene, Widerstandskämpfer sowie Deportierte und Internierte suchen kann. Geplant ist es unterhalb eines Memorials in Schirmeck, 40 Kilometer südwestlich von Strassburg, das die wechselhafte Geschichte Elsass-Lothringens von 1871 bis nach dem Zweiten Weltkrieg darstellt. Mittlerweile wurde es um den Aspekt der Einführung des Euros ergänzt. Ganz verstummt ist die Kritik an der Gedenkstätte immer noch nicht. Insbesondere von jüdischer Seite wird weiterhin bemängelt, dass alle Toten gleichbehandelt würden, ob sie nun als Juden ermordet oder zwangseingezogen wurden, wie die französische Tageszeitung «Le Figaro» berichtete. Erschwerend hinzu kommt, dass es neben den 130'000 zwangseingezogenen Soldaten, die vom Staat den Status «morts pour la France», «gefallen für Frankreich» erhalten haben, auch mindestens 2'000 bis 3'000 Freiwillige der Waffen SS gegeben haben soll. Ihre Namen werden allerdings nicht genannt. (Peter Schenk)

Einzelnen Personen gelang die Flucht auch von Mulhouse oder Saint-Louis mit Güterzügen nach Muttenz, wo sie von Schweizer Bahnarbeitern aus den im Elsass plombierten Waggons befreit wurden. Andere wurden durch Fluchthelfer wie den schweizerisch-französischen Doppelbürger Lucien Merguin aus Pfefferhouse bei Bonfol über die Grenze geschmuggelt. In der Schweiz ­wurde er deshalb zu zwei Tagen Gefängnis verurteilt, muss aber denunziert worden sein, denn bei seiner Rückkehr ins Elsass wurde er durch die Gestapo verhaftet und fast ein Jahr im Erziehungslager von Schirmeck interniert. Nach einer Pause nahm er die Tätigkeit als Fluchthelfer wieder auf, wurde von den Schweizer Behörden dafür zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, aber 2009 rehabilitiert.

Den Familien Geflohener drohte die Sippenhaft

Bis die Nazis im November 1942 auch den bisher frei gebliebenen südlichen Teil Frankreichs besetzten, war die Schweiz für viele geflüchtete Elsass-Lothringer nur eine Durchgangsstation. Damit war es dann vorbei und die Schweiz richtete etliche Lager ein, wo sie interniert wurden. Es gab allerdings auch Ausnahmen. So erhielt Lucien Feldtrauer aus Carspach, geboren 1920, die Erlaubnis, in Basel bei seinem Onkel zu wohnen und sich an der Universität einzuschreiben. Im Juli 1943 wurde er zu einem Arbeitslager für internierte Studenten einberufen, bei dem in Ardez (GR) eine Strasse gebaut wurde.

Die Geflüchteten der Gruppe von Oltingue vor der Baracke des Lagers von Büren (BE). zvg/ Bernard Lacotte

Zwischen 1942 und 1944 bestraften die Nationalsozialisten die Familien von Deserteuren mit Sippenhaft: Ihnen drohte Enteignung und Umsiedlung. Die Eingezogenen wurden vor allem von der Generation der Grosseltern, die im Ersten Weltkrieg auf der Seite der Deutschen kämpfen mussten, bestärkt zu desertieren. Andere wie André Galliath aus Schweighouse bei Guebwiller wurde von seiner Mutter indirekt für den Tod seines Vaters verantwortlich gemacht, der in der Deportation in einem Lager starb. Zeit seines Lebens sollte er deshalb ein schlechtes Gewissen haben.

Zivilisten wurden in den Hallen der Muba aufgenommen

Als Ende 1944 klar war, dass die Alliierten den Krieg gewinnen, erlaubte die Schweiz, dass die geflüchteten Elsass-Lothringer über die Groupe Mobile d’Alsace (GMA) für den Befreiungkampf Frankreichs und des ­Elsass mobilisiert wurden. In einem Teil des Elsass dauerten die Kämpfe um den Brückenkopf bei Colmar Anfang 1945 noch einige Wochen an. In Basel wurden vor den Kämpfen flüchtende Zivilisten in den Hallen der Muba aufgenommen, auch 10'000 Kinder aus Mulhouse durften sich in Basel erholen.

Neben der Arbeit in vielen Archiven hat Daniel Morgen für sein Buch auch mit 40 direkt betroffenen Zeitzeugen oder ihren Angehörigen geredet. Im Grossen und Ganzen seien die Elsass-Lothringer gut in der Schweiz aufgenommen worden, urteilt er. Für den durchschnittlich interessierten Leser mag das Buch bisweilen arg detailreich und etwas trocken sein. Seine Stärke ist, dass auch die Fragen der Neutralität der Schweiz und ihrer Lage im Zweiten Weltkrieg kompetent und umfangreich bearbeitet wurden und so der erste Gesamtüberblick zum Thema entsteht.

Daniel Morgen: «Des Alsaciens et des Lorrains réfugiés en Suisse 1940-1945», Herausgeber: Jérôme Do Bentzinger.