Basel: Rhytaxi-Gründer sieht mehr Potenzial im Wassertourismus

20 Jahre Rhytaxi Rhytaxi-Chef René Didden: «Das Potenzial für den Wassertourismus ist in Basel eigentlich riesig» Die klassischen Fähren, die Personenschifffahrt und die Rhytaxis: Bereits jetzt ist auf dem Rhein in Basel viel los. Doch ginge es nach Rhytaxi-Chef René Didden, würden noch mehr Boote die Baslerinnen und Basler auf dem Wasserweg herum chauffieren. Silvana Schreier 27.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rhytaxi-Gründer René Didden. Roland Schmid

2001 startete René Didden sein kleines Unternehmen: die Rhytaxi Basel GmbH. Mit einem Militärboot – «sehr rudimentär», beschreibt Didden – hat alles angefangen. «Es ist ein exotisches Angebot», sagt der Rhytaxi-Gründer.

In den vergangenen 20 Jahren hat sich sein Kleinunternehmen weiterentwickelt. Mittlerweile beschäftigt Didden zwölf Mitarbeitende, hat vier Boote, stets die neusten Motoren und verschiedenste Angebote auf und neben dem Wasser.

Didden versucht gerade wieder klar Schiff zu machen. Denn:

«2020 war geschäftlich eine riesige Katastrophe. Wir müssen noch immer darben.»

Zusätzlich kommt nun das Hochwasser hinzu, dass seine Pläne erneut durchkreuzt hatte. Die Hoffnungen liegen nun auf dem September: Das sei in den vergangenen 20 Jahren immer der beste Monat gewesen, so Didden.

Unattraktiv im Vergleich zu Holland

Pünktlich zum Jubiläum äussert Didden als langjähriger Rheinkapitän Zukunftswünsche. «Das Potenzial für den Wassertourismus ist in Basel eigentlich riesig.» Damit meint er: Während der Rhein in Holland stark bewirtschaftet wird und zahlreiche Möglichkeiten für Touristinnen und Touristen bestehen, auf dem Rhein und dem Strom entlang Ferien zu machen, gibt es in Basel kaum Anlegestellen.

«Hier in Basel ist es tatsächlich nicht sehr attraktiv. Der einzige Steg liegt hinten im Hafen, zum Tanken gibt es kaum Möglichkeiten»,

sagt Didden. Sogar seine Rhytaxis müssten «notgedrungen» an den Fähri-Stegen halten – was abends, wenn die Fähren ihren Betrieb eingestellt haben, zum Problem werde.

Stichwort «Rheinterrassen»

Daniel Egloff, Direktor von Basel Tourismus, stimmt der Einschätzung von Didden grundsätzlich zu. «Der Rhein ist sehr beliebt bei unseren Gästen.» Die Initiativen der vergangenen Jahre, als man die Ein- und Ausstiegsstellen für Rheinschwimmende, die Duschmöglichkeiten und das Gastronomieangebot ausgebaut habe, seien «sehr wertvoll». «Das ist gut so», sagt Egloff zur bz, «aber es muss weiter so gehen. Ein Stichwort wären da die ‹Rheinterrassen›.»

Denn Möglichkeiten zu Optimierungen gäbe es tatsächlich. So etwa bei der Basler Personenschifffahrtsgesellschaft: «Deren Mittel sind so knapp bemessen, dass es für eine ordentliche Vermarktung des Angebots kaum ausreicht», sagt Egloff.

Regierung erteilt Linienschifffahrt eine Absage

Auch eine ältere Vision teilt Egloff mit Rhytaxi-Chef Didden. Kleinere, wendigere Schiffe könnten entlang des Rheins mehrere Stopps einlegen. So gäbe es ein öffentliches Verkehrsmittel auf dem Rhein. «Das wäre natürlich auch im Sinne von Basel Tourismus und seinen Gästen», meint Egloff. Didden ergänzt, er würde gerne beim Aufbau eines solchen Liniendienstes mithelfen.

Für den Kanton, namentlich das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD), kommt dies jedoch in naher Zukunft nicht in Frage. 2009 wollte Basta-Politikerin Heidi Mück von der Regierung wissen, wie es mit einer Linienschifffahrt auf dem Rhein aussieht. Der Vorstoss war über die Parteigrenzen hinaus breit abgestützt. Im Dezember 2009 ging er an den Regierungsrat, 2012 und 2014 entschied der Grosse Rat, der Anzug werde stehen gelassen. 2016 dann erteilte der Regierungsrat dem Vorhaben die Absage.

«Untersuchungen von externen Gutachtern und Spezialisten haben gezeigt, dass eine Linienschifffahrt auf dem Rhein zwischen Huningue und Birsfelden mit den getroffenen Annahmen nautischtechnisch generell möglich wäre, aber nur ein geringes Nachfragepotenzial und damit eine deutlich unterdurchschnittliche Wirtschaftlichkeit zu verzeichnen hätte»,

schreibt die Regierung in der Antwort auf Mücks Anzug. Die meisten Fahrgäste könnten ihre Ziele genauso schnell und wesentlich wirtschaftlicher mit Bus oder Tram erreichen. «Auch aus ökologischer Sicht überzeugt ein Linienschiffbetrieb im Vergleich zum heutigen ÖV-Angebot nicht.»

Dafür plant Rhytaxi-Gründer Didden neue Angebote auf seinen vier Booten. Aktuell versucht er gerade das Lunch-Boot zu bewerben: Geschäftsleute oder Touristinnen und Touristen können über Mittag auf dem Rhytaxi essen und die Kulisse geniessen. Der kulinarische Teil wird dabei vom Restaurant Sandoase im Dreiländereck beigetragen. Daneben ist ein sogenanntes «White Dinner» in Planung und ab Herbst können die Gäste ein «Krimi-Dinner» auf dem Rhein geniessen.