Fotografie 2G für die Dorfkirche in Muttenz Der Liestaler Fotograf Theodor Strübin (1908 –1988) hat vor 73 Jahren einen Glockenaufzug dokumentiert. Hannes Nüsseler 12.03.2022, 05.00 Uhr

Festakt und Glockenweihe in Muttenz, 14. März 1949. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland Festakt und Glockenweihe in Muttenz, 14. März 1949. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland Glockenaufzug in Muttenz, 1949. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland Glockenaufzug in Muttenz, 1949. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland Glockenaufzug in Muttenz, 1949. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland Glockenaufzug in Muttenz, 1949. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland Glockenaufzug in Rümlingen, 1953. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland Glockenaufzug in Ziefen, undatierte Aufnahme. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland

Milliarden von Menschen nutzen Social Media weltweit. Doch wenn eine Sache wirklich wichtig ist, wird sie noch immer an die grosse Glocke gehängt. Am 3. März pochte die Papstglocke im Basler Münster auf Frieden in der Ukraine – eine Ausnahme, ist Basels mächtigstes Geläut doch sonst nur beim Ausklingen des alten Jahres solo zu hören. Und erst am Mittwoch dieser Woche läuteten schweizweit wiederum die Kirchenglocken – aus demselben Grund.

Als Kommunikationsmittel haben sich Glocken seit Jahrhunderten bewährt und die Menschen auf allen Stationen ihres Lebensweges begleitet. Ein «Massenmedium mit grosser Reichweite» hat Gudrun Piller, Kuratorin am Historischen Museum Basel, sie in einem früheren bz-Interview genannt. Glocken dienten als Taktgeber, vermeldeten Geburten und ­Todesfälle, Krieg und Frieden. Sogar Unwetter oder Seuchen konnten laut Volksglauben weggeschellt werden. Auch vielsagend schweigen können Glocken. An den letzten drei Tagen der Karwoche zum Beispiel, wenn sie nach Rom reisen, wie es früher hiess.

Die Glocken fliegen, wenngleich nicht nach Rom. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland

«Wir Kinder guckten in die Luft und wollten die Glocken durchfliegen sehen», erinnert sich ein Zeitzeuge aus Arlesheim im volkskundlichen Buch «Jahresbrauch im Zeitenlauf» von Eduard Strübin. Stattdessen riefen sogenannte «Raffeln» zu Gottesdienst und Gebet: hölzerne ­Kästen mit Hämmern, die in ­katholischen Dörfern auf den Kirchtürmen installiert waren. Sogar die Messglöcklein der Ministranten wurden durch hölzerne Klappern ersetzt.

Das ganze Dorf kommt zusammen

Ob der Baselbieter Fotograf Theodor Strübin (1908 –1988) ein eifriger Kirchgänger war, wissen wir nicht. Aufnahmen von Feierlichkeiten finden sich im Kulturgüterkatalog des Museumverbunds Baselland jedenfalls wenige – mit einer Ausnahme.

Der Fotograf begeisterte sich offenkundig für den handwerklichen Aspekt von Glockenweihen, mit Volksauflauf und luftiger Perspektive. In Ziefen war Strübin mit seiner Kamera dabei, als eine neue Glocke in den Kirchturm gehievt wurde, ebenso in Rümlingen. Den ­Glockenaufzug in Muttenz besuchte er vor 73 Jahren, am 12. März 1949. Da stehen zwei glänzend neue Glocken auf einem Anhänger vor dem beflaggten alten Gemeindehaus, 2G für die Kirche St. Arbogast, gebührend gefeiert und bewundert: Das ganze Dorf ist zusammengekommen, und noch ein paar mehr.

Die alten Glocken. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland

Dann geht es in die Höhe, Strübin als geübter Alpinist mit dabei. Die neuen Glocken werden mit Seilwinden hochgezogen, die alten heruntergelassen. Über ihr weiteres Schicksal lässt sich nichts sagen: Im Archiv finden sich keine Aufzeichnungen der Kirchgemeinde, schreibt Barbara Rebmann vom Ortsmuseum Muttenz auf Anfrage. Wurden sie weiter­verwendet oder wegen ihres Materialwertes eingeschmolzen? Zwar seien Glocken wichtige Zeugnisse einer historischen Handwerkskunst, erklärt Piller. «Das ging im Wandel der Zeit aber oft ­vergessen.»

Gibt es Erinnerungen an den Anlass? Im Muttenzer Anzeiger vielleicht, aber die entsprechende Ausgabe fehlt im Archiv, teilt Rebmann mit. «Auch in den ­privaten Aufzeichnungen der ehemaligen Museumsleute gab es nirgends auch nur eine kleine Notiz dazu.» Ohne Strübins Aufnahmen wäre die Muttenzer Glockenweihe sang- und klanglos geblieben.

Eduard Strübin: «Jahresbrauch im Zeitenlauf», Verlag des Kantons Basellandschaft, 1991. Mehr Fotografien von Theodor Strübin gibt es im Kulturgüterkatalog des Museumverbunds Baselland: www.kimweb.ch.