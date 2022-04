Geschichten von der Plauderbank in Basel

About Schmid An einem Morgen auf dem Plauderbänkli Unser Autor wird in den kommenden ­Monaten öfter auf einem der Kleinbasler Plauderbänkli anzutreffen sein - und berichten, was er dabei erlebt, gehört oder eben nicht gehört hat. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

An drei Standorten im Kleinbasel finden sich zur Unterhaltung einladende Plauderbänke. Kenneth Nars

Am Freitagvormittag nahm Elisabeth Platz. Ich hatte mich auf eines der Plauderbänkli gesetzt, die in Kleinbasel vom dortigen Stadtteilsekretariat aufgestellt worden waren, damit man einfacher miteinander ins Gespräch kommt (die bz berichtete im März darüber). Bei den anderen Sitzbänken auf Stadtgebiet mutet es ja fast schon wie eine Grenzüberschreitung an, wenn man sich auf eines setzt, das bereits besetzt ist.