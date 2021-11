About Schmid Das Rialto als ewiges und teures Trauerspiel Um die Hallenbäder in der Stadt steht es mehr als nur trist, findet unser Autor. Dass nun eines von ihnen aufwendig saniert werden soll, versteht er nun überhaupt nicht. Andreas W. Schmid 16.11.2021, 05.00 Uhr

Lieber gleich abreissen: das Rialto-Gebäude in Basel.

Roland Schmid

Es dürfte rund 35 Jahre her sein, als ich im Laguna Badeland ennet der Grenze ein nicht sehr erspriessliches Erlebnis hatte. Meine Freunde befanden sich im sogenannten Wellenbad, das stossweise meterhohe Wogen erzeugt. Von ausserhalb des Beckens sah ich durch eine Glasscheibe, wie sie und die anderen Badegäste alle fünf Sekunden hochsprangen. Ein Heidenspass – und mittendrin ein ungefähr 60-jähriger Mann, der munter mitsprang, so, als ob nichts wäre. Doch da war etwas, nämlich seine heruntergezogene Badehose. Sein Gemächt, das durch die Glasscheibe hindurch leider nicht zu übersehen war, verströmte sicher eine halbe Minute lang einen gelben Strahl. Ich war genauso wie Sie unangenehm berührt, und natürlich stieg ich an jenem Abend nicht mehr ins Wasser.

Dass ich trotz Kälte – es war Winter – überhaupt nach Weil fuhr und dann auch noch in ein damals eher schmuddeliges Bad, zeigt eigentlich nur eines: dass es um die Hallenbäder in Basel noch viel trister stand. Es gab zwar das Rialto, aber dieses Bad gefiel mir nie. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Raumverhältnisse sind viel zu eng, sodass Badegäste wie Marcella ihren Besuch im Internet so bewerten: «Einfach wie eine grosse und überbelegte Badewanne. Kein Platz zum Schwimmen. Rempler im überhöhten Preis dafür inbegriffen.» Die Atmosphäre ist ungefähr so heimelig wie die einer Bahnhofshalle. Es fröstelt einen, was nichts mit der Raumtemperatur zu tun hat.

Nun soll der ganze Gebäudekomplex, in dem sich auch Wohnungen befinden, aufwendig renoviert werden. Für aktuell 43,7 Millionen Franken. Hinausgeworfenes Geld, wie ich finde. Das Rialto wurde praktisch zeitgleich mit der Kunsteisbahn Margarethen in den Dreissigerjahren erbaut, im Rahmen der Arbeitsbeschaffung, die der Kanton damals als Antwort auf die Weltwirtschaftskrise parat hatte. Mit beiden Bauten ist man 90 Jahre später nicht mehr glücklich. Die marode «Kunschti» sollte ebenfalls für 45 Millionen renoviert werden. Mittlerweile ist die Luxussanierung auf Eis gelegt worden.

Die Bevölkerung fordert schon lange eine richtige Schwimmhalle

Dasselbe hätte ich mir auch für das Rialto gewünscht. Von mir aus könnte man sogar weitergehen: abreissen das Ganze! Der nüchterne Gebäudekomplex stand damals für eine neue Architektur. Heute ist er denkmalgeschützt und im Schweizerischen Inventar der Kulturgüter von regionaler Bedeutung gelistet. Was mich aber nicht sonderlich beeindruckt, wenn man bedenkt, welch fürchterliche Bauten als schützenswert eingestuft werden. Ein Beispiel unter vielen: das Beton-Restaurant im Gartenbad Bachgraben. Ein Graus sowohl von der Ästhetik als auch der Nutzung her, aber offenbar schützenswert. Warum auch immer.

43,7 Millionen Franken – das ist nicht weit vom Betrag entfernt, den eine neue, «richtige» Schwimmhalle mit einem 50-Meter-Becken kosten würde. Diese wird von breiten Kreisen der Bevölkerung seit Jahrzehnten gefordert, derzeit ist dazu sogar eine Volksinitiative unterwegs. Raum genug wäre vorhanden, im neu entwickelten Klybeck-Quartier oder im Joggeli-Areal, das sich als Basels ultimatives Sportzentrum anböte. Doch statt des grossen Wurfs gibt’s nur Flickwerk, wie zum Beispiel das überdachte Schwimmbecken im Eglisee. Oder eben das mickrige Rialto, das im Übrigen nicht zum ersten Mal für viel Geld renoviert wird. Man nehme sich als Vorbilder die grosszügige Schwimmhalle in Zürich-Oerlikon oder die Stadt Bern, wo das Stimmvolk ein neues 50-Meter-Hallenbad gutgeheissen hat.

Basel hingegen setzt auf alt statt neu. So bleibt das Schwimmen in der Stadt in kälteren Zeiten unerfreulich – etwa so wie damals der Abstecher nach Weil. Der Zufall wollte es übrigens, dass der Typ, von dem eingangs die Rede war, am Ende des Abends ebenfalls die Dusche betrat. «Wer lieber das Wasser verunreinigt, statt aufs WC zu gehen», sagte ich extralaut zu meinen Kollegen, «ist ein Schwein.» Der Mann aber tat erneut so, als ob nichts wäre. Dann zog er die Hose runter.

Andreas W. Schmid arbeitet als freier Autor in Basel und nimmt im Winter mit der Badewanne vorlieb.