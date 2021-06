Abriss Der Altbau des Biozentrums weicht demnächst einem Neubau Noch dieses Jahr soll das alte Biozentrum abgerissen werden. An seiner Stelle wird bald ein Neubau für Biomedizin stehen. Dieser sorgt für Streit, bevor mit dem Bauen begonnen wurde. Helena Krauser 04.06.2021, 05.00 Uhr

Im Januar haben die Kantone Baselland und Basel-Stadt das neue Biozentrum an die Universität übergeben, im Herbst soll der Lehrbetrieb beginnen. Das alte Biozentrum steht indes, gleich nebenan und wartet auf seinen Abriss. Im Dezember 2021 soll es soweit sein. Für diesen Rückbau sucht das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt derzeit ein geeignetes Unternehmen. Der Altbau von Burckhardt + Partner aus dem Jahr 1971 wird mit einem Neubau für Biomedizin ersetzt.

Auch dieses Gebäude wird von Burckhardt + Partner gebaut. Entworfen wurde es allerdings von dem renommierten Zürcher Architekturbüro Caruso St John. Das Büro ging als Sieger aus dem Wettbewerb hervor. 2018 hat die Universität den Vertrag mit Caruso St John allerdings gekündigt und mitgeteilt, das Projekt in Eigenregie weiter zuführen. Als Grund nannte sie den hohen Kostendruck und das Scheitern von Verhandlungen bei Vertragsanpassungen an.

Das Vorgehen sorgte beim Bund Schweizer Architekten für grosse Empörung. Man fordere die «Weiterführung des Projektes mit den international renommierten Architekten Caruso St John auf Grundlage des Siegerprojektes», hiess es damals in einem Communiqué.

Burckhardt + Partner ist spezialisiert auf das Errichten von Nutzgebäuden und dafür bekannt, als kompetenter Generalplaner aufzutreten. Die Umsetzung von Entwürfen renommierter Architekten ist für das Büro keine unbekannte Aufgabe. Bereits bei dem Bau der Fondation Beyeler nach den Entwürfen des italienischen Architekten Renzo Piano war Burckhardt + Partner beteiligt.

Zweite Kehrtwende bei Baustrategie

Im Herbst 2020 entschied sich die Universität dann, die Planung für den 250-Millionen-Bau aus der Hand zu geben und einen Totalunternehmer mit dem Projekt zu betrauen. Dieser wird nun gemeinsam mit dem Generalplaner Burckhardt + Partner den Bau planen. Dadurch erhofft sich die Bauherrin, das Risiko bezüglich der Zeitplanung und der Kosten klein halten zu können. Die Strategie der Universität änderte sich mit dem Wechsel im Präsidium des Unirats. Der Basler Ueli Vischer wurde von Ex-BLKB-Chef Beat Oberlin abgelöst. Der Baselbieter hat diese Entscheidung wohl im Interesse seines Wohnkantons getroffen, der Träger des Neubaus ist und die entstehenden Kosten vorab kennen will.

Vier Strassen, drei Neubauten

Wenn das Zentrum für Biomedizin wie geplant im Jahr 2024 fertiggestellt wird, kommt endlich wieder Ruhe in das Quartier rund ums Kinderspital. Im Viereck zwischen der Schanzenstrasse, der Klingelbergstrasse, der Pestalozzistrasse und der Spitalstrasse entstehen dort aktuell drei Neubauten. An der Schanzenstrasse gleich hinter dem Kinderspital entsteht der Neubau BSS, ein Forschungsgebäude der ETH. Im Westen grenzt dieses Gebäude an die Klingelbergstrasse, an der sich auch der Altbau des Biozentrums befindet, der bald dem Neubau für Biomedizin weichen wird. Hinter dem Altbau reckt sich der Neubau des Biozentrum in die Höhe und schliesst das Viereck zum Kinderspital hin ab.