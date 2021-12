Absage Edo Löw vom Blues Festival Basel: «Nun heisst es tief durchatmen» Wie schon im Vorjahr musste auch im 2021 das Blues Festival Basel wegen geltender Coronamassnahmen abgesagt werden. Der Festivalleiter spricht über die finanziellen Folgen und die unsichere Zukunft des Anlasses. Interview: Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Festivalleiter Edo Löw (Dritter von rechts) mit seinem Team. zvg

Viele Veranstalter im Bereich Pop und Rock haben ihre Konzerte wegen der in Basel geltenden Sitzpflicht beim Konsumieren gecancelt. War das auch beim Blues Festival der Grund für die Absage?

Edo Löw: Nein. Natürlich passt ein Bier sehr gut zum Blues, und das hätte bei unseren Stehplätzen im Volkshaus bestimmt auch manch einem gefehlt. Auch hätten wir bei unseren VIP-Apéros umdenken müssen. Aber der Hauptgrund waren die behördlichen Reisebeschränkungen. Das Publikum hätte am Festival teilnehmen können, jedoch ohne Künstlerinnen auf der Bühne. Hinzu kommt, dass wir als internationales Festival mit unterschiedlichen und teilweise vernetzten Konzerten, All-Star-Sessions und Workshops in Schulen nicht nur bestimmte Teile hätten durchführen können.

Zumal Sie zu grossen Teilen internationale Künstler buchen.

Als die Reisebeschränkungen und Quarantäneregelung für die Einreise aus unterschiedlichen Ländern in die Schweiz eingeführt wurden, hatten wir geprüft, einzelne Künstler durch solche aus anderen Ländern zu ersetzen. Aufgrund der ständig ändernden behördlichen Reisebestimmungen war dies jedoch wenig sinnvoll.

Lilly Martin erhält den Swiss Blues Award zvg/Dawna Mueller Swiss Blues Award: Nachdem das Blues Festival Basel den Swiss Blues Award letztes Jahr ausgesetzt hatte, haben sich die Initiatoren nun entschieden, den Preis dennoch im kleinen Rahmen zu vergeben. Am vergangenen Samstag (18. Dezember 2021) durfte Lilly Martin die begehrte Auszeichnung entgegennehmen. Der in New York geborenen Sängerin mit kubanischen Wurzeln winkt nun ein Engagement am Folgefestival an der Promo Blues Night.

Sie hätten inhaltlich radikal umplanen müssen?

Die behördlichen Beschränkungen führten dazu, dass wir schlussendlich für sämtliche Bands einen Ersatz hätten stellen müssen. Das Blues Festival Basel geniesst schweizweit und auch über die Grenzregion hinaus grosse Bekanntheit für sein Musikprogramm. Das Publikum des Blues Festival Basel kauft Tickets für bestimmte Künstlerinnen, die sie wirklich sehen wollen. Entsprechend könnte ein Ersatz diese Erwartungen nicht erfüllen.

Behalten die gekauften Tickets ihre Gültigkeit?

Ja, das ist uns wichtig. Wir haben das Festival nicht abgesagt, sondern um ein weiteres Jahr auf den 17. bis 21. Dezember 2022 verschoben. Der Vorverkauf der Tickets für das ursprünglich für April 2020 geplante Festival war historisch hoch. Die zusätzlichen Vorverkäufe nach der nun zweimaligen Verschiebung waren in den letzten Wochen eher zurückhaltend. In jedem Fall findet der grösste Absatz jeweils in den Wochen vor dem Festival statt. Also in jenem Zeitraum, den wir nun zum zweiten Mal nicht hatten.

Wie fühlt sich das an?

Die Pandemie betrifft uns alle persönlich, und gerade in diesen Zeiten wünschen sich viele einen Ausgleich. Die Planung und Durchführung eines Festivals dieser Dimension stellt an uns als ehrenamtliche Organisation sehr hohe Ansprüche. Der Organisationsaufwand wurde wegen der Verschiebungen nun schon zweimal geleistet. Nun heisst es tief durchatmen, nach vorne schauen und die Energie für das kommende Festival bündeln.

Wie steht es um die Liquidität des Festivals?

Wir sind ein vergleichsweise kleiner Player mit einem Budget im mittleren sechsstelligen Bereich. Und wir arbeiten primär ehrenamtlich. Ansonsten wären wir nun aufgrund der Personalkosten in noch grösserer Bedrängnis. Bei jeder Verschiebung kurz vor der Durchführung bleiben aber Kosten im hohen fünfstelligen Bereich. Der grösste Teil betrifft vor allem die Druck- und Werbekosten, aber auch Fixkosten für Lagerung und Bewirtschaftung sowie Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit gewissen Lieferanten.

Hätte man angesichts der unsicheren Lage nicht vorsichtiger haushalten sollen?

Gerade in der Kommunikation macht es in unsicheren Zeiten keinen Sinn, die Massnahmen zu reduzieren – ganz im Gegenteil, diese mussten verstärkt werden. Entsprechend fallen die Kosten in jedem Fall an, und wir haben sie bereits zum zweiten Mal ausgegeben.

Doch die Einnahmen bleiben aus?

Nein, nicht ganz: Einerseits hatten wir sehr hohe Vorverkaufszahlen, andererseits haben uns die Unterstützer und Sponsoren die Treue gehalten. Aber dennoch waren wir bei der letzten Ausgabe sehr auf die Ausfallentschädigung durch den Kanton angewiesen. Noch ist offen, ob wir sie auch für diese Ausgabe bekommen werden. Ich kann nur sagen: Die Unterstützung durch den Kanton ist für das Blues Festival Basel zukunftsentscheidend.

www.bluesbasel.ch