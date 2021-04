ABSTIMMUNG im Kanton Basel-Stadt Die Forschung widerspricht der grauen Theorie: Mindestlöhne wirken sich kaum negativ auf die Beschäftigung aus Eine grosse Zahl von Studien belegt, dass moderate Mindestlöhne kaum zu mehr Arbeitslosigkeit führen. Im Fall von Basel mit Grenzen zum Ausland und zum Baselbiet relativiert sich dies etwas. Andreas Möckli 25.04.2021, 06.00 Uhr

Gerade in Tieflohnsektoren wie der Reinigungsbranche könnten Angestellte von Mindestlöhnen profitieren. Gaetan Bally/Keystone

Die graue Theorie ist klar. Im alten ökonomischen Lehrbuchmodell führt ein Mindestlohn zu mehr Arbeitslosigkeit. Wird der Preis der Arbeit teurer und bleibt die Nachfrage gleich, so sinkt das Angebot. Dies führt zu einer steigenden Arbeitslosigkeit. Folglich ist der drohende Jobabbau ein zentrales Argument gegen staatliche Mindestlöhne – so auch im bevorstehenden Abstimmungskampf in Basel.

Allerdings haben ökonomische Modelle wie das erwähnte oft bedeutende Mängel. Sie gehen von Annahmen aus, die so in der realen Welt nicht anzutreffen sind. In den vergangenen 20 bis 30 Jahren sei eine enorme Zahl von Forschungsarbeiten zum Thema zusammengekommen, sagt David Dorn, Ökonomieprofessor an der Universität Zürich. Das Resultat: Mindestlöhne haben in den meisten Situationen keinen oder höchsten einen sehr geringen Effekt auf die Beschäftigung.

David Dorn ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Zürich. zvg

Dies belegen etwa Studien aus den USA oder Deutschland. So haben in unserem nördlichen Nachbarland die Unternehmen den höheren Mindestlohn vorwiegend auf die Preise überwälzt. Wenn alle Firmen mit höheren Lohnkosten konfrontiert würden, sei dies in einem umkämpften Wettbewerb kaum ein Problem, sagt Michael Siegenthaler, Arbeitsmarktspezialist an der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Umfragen unter Arbeitsökonomen zeigten denn auch, dass die Lehrmeinung stark revidiert worden sei, wonach Mindestlöhne zu Jobverlusten führten.



Vereinzelt hätten Mindestlöhne auch negative Effekte. In Frankreich etwa seien sie relativ hoch angesetzt worden, was sich insbesondere für jüngere Arbeitnehmer nachteilig ausgewirkt habe, sagt Siegenthaler. So gesehen, sei es eine Frage des Masses. David Dorn sagt dazu: «Wenn ein Mindestlohn von 50 Franken angesetzt würde, dann ginge die Beschäftigung massiv zurück.» In diesem Fall wären verschiedene Branchen nicht mehr wettbewerbsfähig. Einen Mindestlohn von 23 Franken erachte er angesichts des Lohnniveaus in der Schweiz als einigermassen moderat, sagt Dorn.

«Zahlreiche Studien legen nahe: Jobs gehen erst verloren, wenn der Mindestlohn zu hoch angesetzt wird», sagt auch Siegenthaler. Dies scheint ihm aber mit der Basler Initiative nicht der Fall.

In gewissen Fällen ist in Basel eine Abwanderung denkbar

Im Fall von Basel wäre ein Mindestlohn insofern speziell, als dass er auf das Kantonsgebiet begrenzt bliebe. Die Basler Unternehmen stehen jedoch nicht nur mit den Baselbieter und Solothurner Firmen in Konkurrenz, sondern auch mit jenen im Elsass und Südbaden.

Michael Siegenthaler ist Arbeitsmarktspezialist an der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. zvg

Siegenthaler erachtet die Gefahr als real, dass nach einer Annahme von Initiative oder Gegenvorschlag in Basel-Stadt gewisse Dienstleistungen, etwa im Baubereich, statt in Basel im nahen Ausland eingekauft werden. Dies führe zu entsprechend negativen Konsequenzen für die Angestellten von Firmen in Basel. Sind Läden und Restaurants ausserhalb des Kantons günstiger, so könnte sich das negativ auf die Beschäftigung auswirken. Das hänge stark davon, wie die Unternehmen auf die Mindestlöhne reagierten.

Gerade bei Tieflohnbranchen wie dem Taxi- oder Reinigungsgewerbe sei die Lohnerhöhung durch einen Mindestlohn recht substanziell, sagt Siegenthaler. Aufgrund der Konkurrenz etwa durch Fahrdienstvermittler Uber oder andere Anbieter aus dem günstigeren Ausland könnte sich dies negativ auf die Zahl der Jobs in diesen Bereichen auswirken.

Was die Konkurrenz zu Frankreich und Deutschland anbelangt, so gebe es durch die flankierenden Massnahmen ja bereits heute Lohnkontrollen und damit einen gewissen Schutz, sagt Siegenthaler. Auch Dorn erwartet intuitiv keine massive Abwanderung ins Ausland. Bereits heute seien die Baslerinnen und Basler bereit, mehr zu bezahlen als in Deutschland und Frankreich. Sonst würden ja alle nur noch im Elsass oder Südbaden einkaufen. Ohnehin wirkten sich die Veränderungen des Euro-Franken-Kurses viel stärker auf die Firmen aus als eine Erhöhung des Mindestlohns. Als Beispiel nennt Dorn die Aufhebung der Franken-Untergrenze im Jahr 2015 durch die Schweizerische Nationalbank.

Ein unüblicher Rollenwechsel

Für Dorn und Siegenthaler ist klar: Der Mindestlohn werde einerseits mit höheren Preisen auf die Konsumenten überwälzt. Andererseits müssten die Unternehmen in gewissen Fällen eine tiefere Marge in Kauf nehmen.

Hier sieht Dorn denn auch der Grund dafür, weshalb sich die Basler Wirtschaftsverbände mit grosser Vehemenz gegen die Initiative und den Gegenvorschlag wehren. Eine tiefere Marge führt zu geringen Gewinnen und in manchen Fällen auch zu Konkursen. So gesehen hätten die Verbände jedes Interesse, sich in dieser Frage für ihre Mitglieder einzusetzen.

Im Mai 2014 hat die Schweiz über einen nationalen Mindestlohn abgestimmt. In Basel-Stadt würde das Volksbegehren mit über 62 Prozent der Stimmen abgelehnt. Sigi Tischler / Keystone

Es ist daher in diesem Abstimmungskampf nur vordergründig ein Kuriosum, dass für einmal die Unternehmen vor einem Arbeitsplatzabbau warnen – und nicht wie üblich die Gewerkschaften. Für die Gegner ist es schlicht das Argument, das am besten zieht. Dass es aus ökonomischer Sicht kaum verfängt, ist für die Verbände eine lässliche Sünde, die man aus auch anderen Abstimmungskampagnen kennt.

Siegenthaler und Dorn gehören in der Tendenz zu den Befürwortern von Mindestlöhnen. Für Siegenthaler ist es ein Mittel gegen Lohnausbeutung seitens gewisser Arbeitgeber. Betroffen seien oft Menschen, die sich kaum dagegen wehren könnten. Doch dürfe man sich auch keine Illusionen machen. Zur Armutsbekämpfung eigne sich das Instrument dagegen nur wenig. In der Schweiz sei man arm, wenn man keinen Job habe oder nur mit einem geringen Pensum arbeite. Denn daran ändere auch der Mindestlohn nichts, sagen Dorn und Siegenthaler. Wirksamer sei hier etwa die Sozialhilfe.