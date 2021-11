SVP Baselland will nun nächstes Integrationsprogramm angreifen

Abstimmung Nach der Niederlage nimmt die Baselbieter SVP bereits das nächste Integrationsprogramm ins Visier Das Volks-Ja zum Baselbieter Integrationsprogramm 2022/23 war deutlich. Die Kritik der SVP ist damit aber nicht vom Tisch. Die Partei will nun das Folgepaket, das 2024 startet, rechtzeitig umkrempeln. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 28.11.2021, 20.01 Uhr

Die Kampagne der Befürworter des Integrationsprogrammes überzeugte mehr Baselbieterinnen und Baselbieter als jene der Gegner. Kenneth Nars

59 Prozent Zustimmung sind ein deutliches Resultat. 62'957 Baselbieter Stimmbürgerinnen und Stimmbürger befürworteten die Fortführung des Kantonalen Integrationsprogrammes (KIP) 2bis, 43'908 Personen waren dagegen. Dies bei einer hohen Stimmbeteiligung von 59 Prozent. Damit fliessen 2022 und 2023 insgesamt 1,5 Millionen Franken an Kantonsgeldern in das von Bund, Kanton und Gemeinden finanzierte Programm. Von den Gemeinden kommen 200'000 Franken und der Bund steuert 1,7 Millionen bei.

Immerhin 36 der 86 Gemeinden lehnten die Vorlage ab

Entsprechend fiel die Reaktion bei SP-Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer aus: «Ich bin sehr erfreut, dass wir für die integrationswillige Bevölkerung dieses Angebot weiterhin zur Verfügung stellen», sagte sie am Sonntagnachmittag im Foyer des Regierungsgebäudes zur bz. Bei Miriam Locher, dem Kopf des überparteilichen Ja-Komitees, zu dem SP, Grüne, FDP, CVP, GLP und EVP gehören, klingt es ähnlich: «Das deutliche Ja zeigt, dass die Bevölkerung hinter dem Programm steht, das Baselland seit 2014 erfolgreich durchführt.» Locher setzt auch eine Spitze in Richtung Nein-Komitee, das von der SVP dominiert wurde:

«Die Menschen liessen sich nicht von der ausländerfeindlichen Kampagne blenden.»

Das sieht SVP-Fraktionschef Peter Riebli freilich anders. Im Gespräch mit der bz tituliert er das Resultat als Achtungserfolg: «Die 41 Prozent Nein-Anteil sind weit über dem Wählerpotenzial unserer Partei. In der Bevölkerung herrscht relativ grosses Unbehagen, was das Integrationsprogramm und was mangelnde Integration anbelangt.» Tatsächlich lehnten 36 der 86 Baselbieter Gemeinden sowie die Bezirke Laufen und Waldenburg das KIP ab. Am deutlichsten war die Ablehnung mit 68,6 Prozent in Eptingen. Dass die Zustimmenden dennoch klar obsiegten, lag an den bevölkerungsstarken Bezirken Arlesheim und Liestal, welche mit 63 respektive 59 Prozent Ja-Anteil abstimmten.

Sanktionen einzubauen wäre im KIP gar nicht erlaubt

Was Riebli denn auch klar festhält, ist, dass seine Partei am KIP 2bis nun nichts mehr verändern will. Allerdings:

«Ich hoffe, die Regierung zieht ihre Schlüsse aus dem Resultat. Wir verstehen es als Auftrag, im Hinblick auf das folgende Integrationsprogramm aktiv zu werden.»

Auch wenn KIP 3 erst 2024 kommt, möchte die SVP schon bald nachlegen. Riebli überlegt sich, im Landrat eine grundlegende Auslegeordnung sämtlicher Integrationsmassnahmen des Kantons einzufordern. «Wir wollen alles integral betrachten und nicht nur einzelne Bereiche wie das KIP.»

Zu grosse Hoffnungen auf ein komplett anders aufgebautes Programm möchte Regierungsrätin Schweizer aber nicht machen: «Die Gegner wollen, dass im KIP auch Sanktionen möglich sind. Doch das dürfen wir gar nicht. Das wäre Missbrauch der Bundesgelder. Es ist ein reines Förderprogramm.» Sanktionen liefen über andere Strukturen wie die Integrationsvereinbarungen des Amts für Migration. Locher ergänzt: «Die KIP-Kurse basieren ja oft auf Freiwilligkeit. Jene, die sie besuchen, wollen sich also integrieren. Da sind Sanktionen fehl am Platz.»

Regierung will ab 2024 frühe Sprachförderung ausbauen

Riebli setzt seine Hoffnungen auf die Auslegeordnung: «Es kann nicht sein, dass man ein Förderprogramm wie das KIP einer Kontroll- und Sanktionsmöglichkeit, die es in anderen Bereichen gibt, entzieht. Das muss ineinanderfliessen.» Effizienzkontrolle und Leistungsmessungen verbiete der Bund schliesslich nicht, so Riebli.

Eine kurze Vorschau auf das Integrationsprogramm 2024 gibt Schweizer dann doch:

«Sehr ernst nehmen wir den Wunsch, noch mehr Sprachangebote zu integrieren. Wir wollen da den Fokus vor allem auf die frühe Sprachförderung im Vorschulalter legen.»

