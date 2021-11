Abstimmung Strengerer Wohnschutz oder Zwängerei: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wohnschutzinitiative In zwei Wochen stimmen die Baslerinnen und Basler über die fünfte Wohnschutzinitiative seit 2018 ab. Die bz hat die komplexe Vorlage aufgedröselt, mit früheren Initiativen verglichen und einen Überblick zusammengestellt. Silvana Schreier und Andreas Möckli Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Nicole Nars-Zimmer

Wieder steht eine emotionale wohnpolitische Abstimmung an: Am 28. November stimmt Basel über die Volksinitiative «Ja zum echten Wohnschutz» ab. Bürgerliche befürchten, mit einer Verschärfung des Wohnraumfördergesetzes würden Gammelhäuser entstehen, die kaum mehr bewohnt werden könnten. Für linke Kreise hingegen gehen die Gesetzesgrundlagen noch nicht weit genug, um Luxussanierungen zu verhindern.

Nachdem beide Lager ihre Kampagnen gestartet haben, die Abstimmungsunterlagen in die Haushalte geflattert sind und die Stadt voller Plakate ist, widmet sich die bz den wichtigsten Fragen und Antworten zum Abstimmungsthema: Was ist eigentlich die Wohnschutzinitiative?

1. Warum stimmen die Baslerinnen und Basler nun zum dritten Mal über Wohnschutz ab?

Der jetzigen Vorlage gehen tatsächlich schon zwei Volksabstimmungen voraus. Die Bevölkerung nahm im Juni 2018 vier Initiativen zum Wohnschutz an: «Recht auf Wohnen», «Wohnen ohne Angst vor Vertreibung», «Mieterschutz beim Einzug» und «Mieterschutz am Gericht». Sie forderten grundsätzlich den Erhalt des bestehenden bezahlbaren Wohnraums. Die Vorlagen wollten die Rechte der Mieterinnen und Mieter stärken sowie bezahlbare Häuser vor Abbruch oder teuren Sanierungen bewahren.

2. Mit der Umsetzung der vier Initiativen war das Initiativkomitee unzufrieden. Warum?

Das revidierte Wohnraumfördergesetz und die neue Wohnraumschutzverordnung, die am 1. Januar 2022 in Kraft treten werden, seien zahnlos, monierten die Initianten, nachdem Parlament und Regierung die Gesetzesänderung ausgearbeitet hatten. Darum hat der Mieterinnen- und Mieterverband dagegen das Referendum ergriffen und die zweite Abstimmung zur Thematik ausgelöst: Im November 2020 nahm die Basler Stimmbevölkerung jedoch den Vorschlag von Regierung und Parlament an.

3. Warum haben der Mieterinnen- und Mieterverband sowie linke Parteien nun nochmals eine Initiative lanciert?

Das Komitee ist unzufrieden mit Umsetzung ihrer Initiativen. Der Mieterinnen- und Mieterverband spricht von einem «dreisten Nichtwohnschutz». Darum lancierte er eine weitere Initiative. Über diese Wohnschutzinitiative stimmt Basel-Stadt nun in zwei Wochen ab.

4. Wie dramatisch ist die Situation auf dem Basler Wohnungsmarkt tatsächlich?

Die Lage ist noch immer angespannt, aber nicht mehr ganz so dramatisch wie vor einigen Jahren. Der negative Höhepunkt wurde im Jahr 2014 mit einer Leerstandsquote von 0,2 Prozent erreicht. Inzwischen ist der Wert auf 1,1 Prozent gestiegen. Dies sei einer hohen Wohnbautätigkeit zu verdanken, wie die Basler Regierung in einem Bericht schreibt. So wurde in den letzten drei Jahren zwischen 650 und 800 Wohnungen gebaut und damit der langjährige Schnitt an neuen Wohnungen übertroffen. Gleichzeitig sind die Mieten seit dem Jahr 2000 um mehr als einen Viertel gestiegen, wie der kantonale Mietpreisindex zeigt.

5. Wie steht Basel im Vergleich zu anderen Städten da?

Nirgends zahlen Mieter mehr für ihre Wohnungen als in der Stadt Zürich, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Auf Platz zwei folgt Genf, knapp gefolgt von Winterthur. Basel liegt auf Platz sechs, knapp hinter Bern. Auffallend sind die hohen durchschnittlichen Mieten für eine Vierzimmerwohnung. Hier liegt Basel auf Platz zwei, hinter Zürich, aber vor Genf.

6. Was beinhaltet das revidierte Wohnraumfördergesetz?

Der Kanton schreibt: «Das Gesetz sieht vor, dass für die Sanierung, den Umbau oder Abbruch von bezahlbaren Wohnungen eine zusätzliche Bewilligungspflicht mit Mietzinskontrolle eingeführt werden soll.» Konkret bedeutet das für eine Einzimmerwohnung, der Mietzins darf maximal 109 Franken ansteigen, wenn der Raum saniert oder umgebaut wurde. Bei einer Wohnung mit fünf oder mehr Zimmern wären es maximal 279 Franken. Somit gibt es einen Mietzinsdeckel, aber energetische Sanierungen im Sinne des Klimaschutzes bleiben weiterhin möglich.

7. Wann kommen das Wohnraumfördergesetz und die Wohnschutzinitiative zum Einsatz?

Hier sind sich die Vorlagen einig: Wenn der Leerwohnungsbestand von 1,5 Prozent unterschritten ist, herrscht Wohnungsnot. Ein Blick in die Statistik zeigt: Seit 2011 befand sich die Leerwohnungsquote immer unter 1,5 Prozent. Faktisch wären damit beide Vorlagen stets in Kraft.

8. Was ist der grösste Unterschied zwischen der neuen Initiative und den Plänen der Regierung?

Die Initianten wollen fast alle Wohnungen schützen. Dies soll mit einer Bewilligungspflicht einschliesslich einer Mietzinskontrolle erreicht werden. Ausnahmen sind nur für luxuriöse Wohnungen, für höchstens dreimonatige Mietverträge und für Fälle von Liegenschaften mit ein bis drei Wohnungen vorgesehen. Die Regierung dagegen ist der Meinung, dass insbesondere Menschen mit geringeren finanziellen Mitteln geschützt werden sollen. So wird der Schnitt in der Mitte, dem Median, gemacht: Nur für die günstigere Hälfte der Mietwohnungen soll bei einer Sanierung oder einem Umbau eine Bewilligungspflicht inklusive Mietzinskontrolle gelten.

9. Letztlich dreht sich der Streit um die Interpretation, was «Erhalt von bestehendem Wohnraum» genau heisst. Diese Definition wurde mit der Annahme der vier Wohninitiativen im Jahr 2018 in die Kantonsverfassung aufgenommen. Um was geht es hier konkret?

Beide Seiten haben ein Gutachten bei je einem Juristen erstellen lassen. Der von der Regierung gewählte Weg komme einem kompletten Strategiewechsel gleich, schreibt der Experte des Mieterinnen- und Mieterverbands. Damit gelange die Regierung fälschlicherweise zum Schluss, dass die günstigere Hälfte aller Wohnungen in Basel preistechnisch den Bedürfnissen der Bevölkerung entspräche. Damit würden aber die tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Mieter ausgeblendet. Die Gutachterin der Regierung dagegen ist der Meinung, dass Mittel- und Besserverdienende von Kündigungen und höheren Mieten weniger gefährdet seien als Menschen mit geringem Einkommen.

10. Wo ist die Initiative sonst noch strenger?

Insbesondere bei Sanierungen und dem Umbau von Wohnungen. Zwar wollen sowohl Regierung als auch die Initianten, dass künftig sämtliche solche Vorhaben eine Bewilligung benötigen. Die Regierung macht jedoch eine Ausnahme bei Sanierungen im bewohnten Zustand. Sie hofft, dass damit diese Art des Umbaus attraktiver wird. Gleichzeitig solle es so zu weniger Massenkündigungen kommen, da die Sanierung unbewohnter Wohnungen dagegen eine Bewilligung benötige. Die Mietzinserhöhung richtet sich nach einer Formel, welche sich auf die Investitionskosten und eine reduzierte Bruttorendite abstützt. Die Initiative dagegen verlangt bei allen Sanierungen ein Verfahren. Führt ein Umbau oder eine Renovation zu keiner höheren Miete, so reicht ein einfaches Meldeverfahren. Steigt der Mietzins nur geringfügig, kommt ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren zum Zug. Mit geringfügig ist etwa bei einer Dreizimmerwohnung ein Aufschlag von bis zu 120 Franken gemeint. Die Wohnschutzkommission kann unter gewissen Umständen auch ein umfassendes Bewilligungsverfahren verlangen.

11. Was passiert, wenn ein Immobilienbesitzer sein Wohnhaus abreissen will?

Bestehende Wohnungen sollen laut Initiative nur noch unter strengen Bedingungen abgerissen werden können. Eine Bewilligung für einen Ersatzbau soll nur noch in Ausnahmefällen erteilt werden. Die Regierung ist der Auffassung, Liegenschaftsbesitzende hätten kaum mehr eine Chance auf eine Abbruchbewilligung. Der Grund: Die Initiative enthält eine «Kann-Formulierung». Zudem muss der Ersatzbau je nach Ausgangslage 20 oder 40 Prozent mehr Wohnraum bieten. Wird die Initiative abgelehnt, so kann ein Gebäude auch abgerissen werden, wenn mit dem Ersatzbau mindestens gleich viel Wohnraum entsteht. Ein Abriss bleibt auch möglich, wenn der Erhalt mit angemessenem Aufwand nicht erhalten oder die Mehrheit der Wohnungen dem zeitgemässen Standard nicht mehr entspricht. Allerdings fordert auch die Regierung eine Mietzinskontrolle bei Ersatzbauten.

12. Wofür braucht es die Paritätische Kommission für Mietwohnraum im revidierten Wohnraumfördergesetz?

Sowohl in der Wohnraumschutzverordnung als auch in der neuen Wohnschutzinitiative gibt es eine Kommission, die sich um Bewilligung und Kontrolle kümmert. Die Paritätische Kommission für Mietwohnraum, die im Januar 2022 ihre Arbeit aufnimmt, kann Auflagen für Sanierungen festlegen, kontrolliert, ob ebendiese eingehalten werden, und erstattet gegebenenfalls Anzeige. Zudem obliegt ihr der Entscheid, wie viel bezahlbarer Wohnraum im Kanton aktuell besteht. Wem die Kommission untersteht, ist unklar.

13. Was wären die Aufgaben der Wohnschutzkommission, so heisst sie im Initiativtext, bei Annahme der Initiative?

Diese Kommission prüft die Bewilligungen für Umbau, Sanierung oder Abbruch von Mietwohnhäusern. Zudem klärt sie ab, ob die betreffenden Wohnungen nach den Baumassnahmen in derselben Kategorie verbleiben oder neu eingestuft werden. Dafür ist die Kommission ein Teil der Staatlichen Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten. Ihre drei Mitglieder werden von der Regierung gewählt.

14. Wie stehen die linken Parteien zur zweiten Wohnschutzinitiative?

Basta und SP sind beide im Initiativkomitee vertreten und stehen deshalb hinter der Vorlage. Ihre Hauptargumente sind Massenkündigungen und Renditesanierungen, die den Anteil des bezahlbaren Wohnraums in Basel stark verkleinern würden. Hier wollen sie mit der Initiative ansetzen.

15. Wie sieht es bei den Bürgerlichen aus?

Für die Grünliberalen ist die Initiative eine «Zwängerei», die einer Bevormundung der Mieterinnen und Mieter sowie der Vermietenden gleichkomme. Mit der Vorlage würden Investitionen verhindert und der Mietwohnungsbestand würde quantitativ und qualitativ abnehmen. Die Partei will am Kompromiss des revidierten Wohnraumfördergesetzes festhalten. Auch die bürgerlichen Parteien FDP, LDP und Die Mitte sagen Nein zur Wohnschutzinitiative. Die Liberalen kämpfen am stärksten dagegen: Die Vorlage sei schädlich, da sie den Wohnungsmarkt regulieren und private Investitionen einschränken will. Zudem sei die wiederholte Abstimmung über den Wohnschutz eine «klare Missachtung des Volkswillen, der Regierung und des Parlaments». Zuletzt lehnt auch die Basler SVP die Initiative des Mieterinnen- und Mieterverbands ab. Die Parteibasis fasste einstimmig bei sechs Enthaltungen die Nein-Parole.