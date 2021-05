Abstimmung vom 13. Juni Die 6 wichtigsten Fragen und Antworten zur Debatte um den Mindestlohn in Basel-Stadt Am 13. Juni entscheidet das Basler Volk über einen gesetzlichen Mindestlohn. Laut Gegenvorschlag der Regierung sind Branchen mit Gesamtarbeitsvertrag davon ausgenommen. Dabei werden in einigen, so etwa im Coiffeur- oder Gastgewerbe, sehr tiefe Löhne bezahlt. Hans-Martin Jermann 20.05.2021, 05.00 Uhr

Tieflohnbranche Coiffeur: Hier verdienen teilweise auch Personen mit Berufslehre nicht den von der Initiative in Basel geforderten Mindestlohn von 23 Franken. Sandra Ardizzone

Vor der Abstimmung zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns wären die Basler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf Zahlen und Fakten angewiesen. Doch daran mangelt es. Systematische Lohnstatistiken fehlen. Zudem gibts unzählige Gesamtarbeitsverträge, die selbst Spezialisten kaum systematisch durchschauen. Gestern nun hat Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP) im Grossen Rat eine Interpellation seines Parteikollegen Beda Baumgartner beantwortet. Dadurch lichtete sich der Nebel etwas. Anhand weiterer gesammelter Fakten und Eindrücke versucht die bz, wichtige Fragen zu beantworten.

Wie viele Arbeitnehmende sind von der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 23 Franken betroffen, wie sie die Initiative fordert?

Die Befürwortenden zitieren aus der Lohnstatistik des Bundes von 2018 für die Nordwestschweiz und brechen diese auf Basel-Stadt herunter. Demnach verdienen hier 18'000 Erwerbstätige weniger als 4000 Franken pro Monat (was bei einer Vollzeitstelle einem Stundenlohn von 23 Franken entspricht). Bei total 191'000 Erwerbstätigen im Kanton wären dies 9,5 Prozent. Gegner der Initiative weisen darauf hin, dass die Zahl der 18'000 Betroffenen ungesichert sei und nicht zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten differenziere. Wie viele Mitarbeitende vom Mindestlohn von 21 Franken betroffen sind, wie ihn der Gegenvorschlag der Regierung vorsieht, ist nicht bekannt. Die Zahl wäre um einiges tiefer.

In welchen Branchen werden Löhne unter 23 respektive 21 Franken bezahlt?

In Branchen ohne Gesamtarbeitsverträge (GAV) oder Normalarbeitsverträge (NAV) ist eine Übersicht schwierig. Tiefstlöhne unter 21 Franken gibts teilweise im Erziehungs- und Betreuungsbereich. Unia-Gewerkschaftssekretärin Daria Frick verweist auf das bedeutende Taxigewerbe. Hier gälten Stundenansätze von 12 bis 17 Franken. Seit der Kündigung 2013 verfügt dieses über keinen GAV mehr. Der Gegenvorschlag der Regierung erlaubt in Branchen mit GAV oder NAV auch tiefere Ansätze als die erwähnten 21 Franken. Im Gegensatz dazu übersteuert die Initiative GAV-Regeln. «Der Gegenvorschlag respektiert die Sozialpartnerschaft», sagte Sutter kürzlich vor den Medien. Er verwies darauf, dass dank des 13. Monatslohns, der in den GAV die Regel sei, Betroffene wieder über dem geforderten Mindestlohn liegen.

In welchen Branchen mit GAV gibts Löhne unter 23 respektive 21 Franken?

Wie Sutter im Grossen Rat darlegte, sind der Basler Regierung sieben allgemeinverbindlich erklärte GAV bekannt, die in der tiefsten Kategorie Löhne von unter 21 Franken vorsehen. Dabei handelt es sich um jene für das Bäcker/Confiseur-, das Coiffeur-, das Gärtner-, das Metzgerei und das Gastgewerbe sowie GAV für die Reinigungsbranche und die zahntechnischen Laboratorien. Am tiefsten sind die Stundenlöhne (unter Aufrechnung von Ferien und 13. Monatslohn) im Coiffeur- mit 17.98 Franken und im Gastgewerbe mit 19.78 Franken. Die bz hat noch genauer hingeschaut: Mit Löhnen unter 21 Franken müssen sich in der Regel ungelernte Mitarbeitende begnügen: In der Gastrobranche sieht der GAV einen Monatslohn von 3470 Franken vor; bei Personen mit Attestlehre steigt dieser auf 3785 Franken und damit ziemlich genau auf den Stundenlohn von 21 Franken laut Gegenvorschlag. Vergleiche zwischen Stunden- und Monatslohn sowie unter Branchen sind oft schwierig.

Wie werden diese Zahlen interpretiert?

14,3 Prozent der Beschäftigten im Kanton unterstehen einem GAV oder NAV. Laut Sutter würden die allermeisten einen Lohn von über 21 Franken erhalten. «21 Franken sind für die meisten Arbeitgeber bereits jetzt selbstverständlich. Sie haben ein Interesse an einem Mindestlohn, weil dieser unfairen Wettbewerb unterbindet», sagte Sutter. SP-Grossrat Beda Baumgartner interpretiert die Zahlen anders: «Wir sehen nun, wie viele Leute unter einem Lohn von 21 Franken arbeiten und dass die viel gerühmte Sozialpartnerschaft in einigen Tieflohnbranchen überhaupt nicht funktioniert.»

Kommen auch Personen mit Berufslehre nicht auf den von Initiative oder Gegenvorschlag verlangten Mindestlohn?

Zumindest in Branchen mit GAV ist das kaum der Fall. So stellen die Gegner fest, dass mit einer Berufslehre (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ) auch in den erwähnten Branchen in der Regel ein höherer Monatslohn als 4000 Franken erzielt wird. Einzig im Coiffeurgewerbe ist dies teilweise nicht der Fall. Im Gastgewerbe sieht der GAV für Personen mit EFZ einen Lohn von 4175 Franken vor. «Mit einem Ja zu Initiative oder Gegenvorschlag würden Personen ohne Ausbildung in einigen Branchen gleich viel oder fast gleich viel verdienen. Damit sinkt der Anreiz, eine Berufslehre zu absolvieren», sagt Gewerbedirektor Gabriel Barell. Langfristig sei dies für das bewährte Berufsbildungssystem und die Wirtschaft vernichtend.

Der Gegenvorschlag geniesst bei vielen Mindestlohn-Befürwortern als auch bei Gegnern wenig Kredit. Weshalb?

Die Initianten äussern sich offiziell nicht zum Gegenvorschlag. Implizit gibts aber Kritik, dass dieser Gesamtarbeitsverträge vom Mindestlohn ausnimmt. «In vielen GAV verweigern sich die Arbeitgebenden anständigen Mindestlöhnen, die zum Leben reichen», sagt Unia-Gewerkschaftssekretärin Frick. Den Vorwurf, dass die Initiative umgekehrt die Sozialpartnerschaft torpediert, weist sie zurück. Dass der Staat im Bereich Arbeit minimale Leitplanken setze – etwa bei der Anzahl Ferientage oder zu Krankentaggeld- und Unfallversicherung – sei bereits heute üblich. Die Gegner kritisieren, dass der behauptete Respekt vor der Sozialpartnerschaft nicht viel wert sei. Schliesslich könne der Gegenvorschlag im Grossen Rat jederzeit und leicht wieder abgeändert werden, sagt Barell. «SP und Gewerkschaften haben bereits angekündigt, mit Vorstössen das Mindestlohngesetz möglichst rasch an den Initiativtext anzugleichen, sollte der Gegenvorschlag in der Volksabstimmung obsiegen.»