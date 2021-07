Lachappelle und Ex-Freundin: Rotarier haben Ausschluss zu prüfen

Affäre Lachappelle Aufruhr beim Rotary Club Basel: Austritt wird geprüft Der Antrag ist formell eingereicht: Guy Lachappelle und seine Ex-Freundin sollen den Rotary Club Basel verlassen müssen. Christian Mensch 31.07.2021, 05.00 Uhr

Lachappelle und seine Ex-Freundin sollen den Club verlassen müssen. Juri Junkov

Der Antrag ist eingereicht: Guy Lachappelle und seine Ex-Freundin sollen den Rotary Club Basel verlassen müssen. Christian Mensch Vier Fragen sind es, die das Handeln eines Rotariers leiten sollen. Ist es wahr? Ist es fair? Fördert es Freundschaft und guten Willen? Und dient es zum Wohl aller Beteiligten?

Guy Lachappelle und seine Ex-Freundin sollen gegen diese Gebote verstossen und deshalb aus dem Rotary Club Basel ausgeschlossen werden. Dieser Antrag ist beim Vorstand eingereicht und allen Club-Mitgliedern des Chapters kundgetan worden. Und er hat unter den Rotariern wie eine Bombe eingeschlagen.

Lachappelle war der «Götti»

Der Rotary Club Basel ist mit Gründungsjahr 1925 einer der ältesten der Schweiz. Das Mitgliederverzeichnis liest sich wie das Who ist who der Basler Gesellschaft. Wöchentlich treffen sie sich zu Vortrag und Essen in der Schlüsselzunft, regelmässige Besuche sind Pflicht. Wer sich nicht daran hält, dessen Mitgliedschaft erlischt.

Neumitglied kann nur werden, wer von einem Bisherigen portiert wird. Der Banker Lachappelle gehört seit 2012 dem Chapter 1239 an. Als er 2018 als Götti eine in der Stadt bekannte Ärztin und Betriebsökonomin vorschlug, war dies willkommen, um den Frauenanteil zu stärken. Als speziell wurde lediglich erachtet, dass sie ihren obligaten «Klassifikationsvortrag» erst zwei Jahre später, im August 2020, gehalten hat.

Rotarier erhielten verbotenes Büchlein

Die als Medizinerin in den Club aufgenommene Frau referierte gemäss vorliegender Präsentation über «Psychiatrie ist allgegenwärtig» und steuerte dabei auf ihr zentrales Thema zu: den Narzissmus von «Toxic Leader». Die Anwesenden erhielten ein von ihr verfasstes Büchlein zum Thema.

Ein Monat später war diese Publikation gerichtlich verboten. Der Banker will sich in einer beschriebenen Fallstudie als «Joe» ehrverletzend geschildert gesehen haben. Die Frau informierte die Rotarier über das Verbot, wobei jene, die von der Redaktion befragt worden sind, es ohnehin schon entsorgt hatten.

Die eigentlichen Zusammenhänge erschlossen sich den Rotariern spätestens, nachdem zunächst Medienberichte und danach Lachappelle selbst den Trennungskonflikt mit der Frau öffentlich gemacht hatten. Sie hatte im Verlauf des Konflikts kompromittierendes Material über seine Banktätigkeit an Medien und Staatsanwaltschaft weitergeleitet, was sein Rücktritt als Präsident der Raiffeisen Bank auf Ende Juli bewirkte.

Prüfung nach den Regeln des Vier-Fragen-Prinzips

Zumindest einige der Rotarier halten nun auch den Rückzug aus dem Serviceclub für angezeigt. Denn ein moralisches Verhalten nach ihrem Vier-Fragen-Prinzip ist ihnen heilig. Beide sollen bei den Rotariern ausscheiden oder aus dem Club ausgeschlossen werden, lautet der konkrete Antrag.

Der Vorbehalt an den Banker lautet, dass er als Götti nicht transparent gemacht habe, dass ihn mit der vorgeschlagenen Person eine persönliche Beziehung verbindet. Dabei sei es unerheblich, ob die Beziehung zum damaligen Zeitpunkt noch am Laufen gewesen oder bereits beendet worden sei. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, würden auch geschiedene Personen nicht im gleichen Club aufgenommen, sagt ein langjähriges Clubmitglied.

Der Club sorgt sich um seinen Ruf

Der Vorbehalt an die Medizinerin lautet, dass sie den Rotary Club für die Durchsetzung von persönlichen Interessen genutzt habe. Gern gesehen ist etwa, wenn ein Clubmitglied sich für eine wohltätige Sache engagiert und dafür bei den Versammlungen Geld einwirbt. Als befremdlich wird jedoch erachtet, wenn jemand Geld für eine eigene Publikation sammelt, was die Frau gemacht habe, die ein Teilnehmer der Präsentation erzählt.

Für den Rotary Club ist die Situation äusserst unangenehm. Diskretion und die Wahrung des guten Rufes gehört ebenfalls zu den Leitlinien des Clubs. Die aktuelle Präsidentin, die Anwältin Agnes Dormann sagt denn auch:

«Sie werden verstehen, dass ich mich zu dieser Sache nicht äussern werde.»

Dabei hat Rotary International eine, wenn auch nicht verpflichtende «Verfassung» publiziert, die in Artikel 13 ausführlich das Prozedere darlegt. So kann bei einem Zwei-DrittelsMehr der anwesenden Mitglieder aus «triftigen Gründen» ein Ausschluss beschlossen werden, wenn etwa die «guten Charaktereigenschaften, Integrität und Führungskompetenz» nicht mehr für eine Mitgliedschaft genügen. Die Betroffenen sind vorweg darüber zu informieren und können ein Schlichtungsverfahren beantragen.

Der Vorstand kann allerdings auch Zeit schinden und in eigener Kompetenz eine «zeitweilige Suspendierung» beschliessen. Zumindest bis sich der Aufruhr unter den Rotariern wieder etwas gelegt hat.