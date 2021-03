Affäre Scote Die Land-Justiz bedient sich in der Stadt Baselbieter Richter verfügt den Verkauf eines städtischen Bürgerhauses. Die Mieter wissen von nichts. Christian Mensch 08.03.2021, 05.00 Uhr

Die Baselbieter Justiz will dieses Haus in Basel zu Geld machen. Kenneth Nars

Das dreiseitige Schreiben flatterte diese Woche ohne Begleitbrief in die Briefkästen der Mieter an der Paulusgasse 16 im Basler Bachlettenquartier. Absender ist das Strafgericht Basel-Landschaft, überschrieben ist es mit «Verwertungsauftrag des Präsidenten des Strafgerichts», unterzeichnet ist es von Richter Christoph Spindler. In der Verfügung wird den Mietern angekündigt, dass in nächster Zeit das ganze Haus inspiziert werde. Zu allen Räumen sei Zugang zu gewähren, die beauftragten Personen seien sonst berechtigt, einen Schlüsseldienst mit dem Öffnen zu beauftragen. Bei Bedarf werde das Schlosssystem ausgewechselt und die Verwaltung übernommen.

Wer nicht die Berichterstattung in dieser Zeitung verfolgt hat, dem muss die Kantonsgrenzüberschreitung befremdlich anmuten. Vor Monatsfrist berichtete die bz, dass die Baselbieter Justiz die Liegenschaft an der Paulusgasse verwerten will, um damit ausstehende Verfahrenskosten in Höhe von rund 700'000 Franken zu decken. Diese gehen auf den Monsterprozess der Affäre Scote, bei dem 2013 nach jahrelangen Ermittlungen ein Betrügerpaar schuldig gesprochen wurde, einen Schaden von rund 15 Millionen Franken angerichtet zu haben. Von der Gefängnisstrafe haben die Verurteilten nach dem Prozess keinen Tag abgesessen; sie haben sich vorher nach Südafrika abgesetzt.

Die Grossteil der Forderungen ist verjährt

Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, ein Grossteil des veruntreuten Geldes wäre wieder einbringbar gewesen. Doch Kompetenzrangeleien zwischen dem Straf- und dem Kantonsgericht führten dazu, dass diese Forderungen verjährten. Einzig die Verfahrenskosten haben kein Verfalldatum. Diese sollen nun eingebracht werden.

Gemäss Grundbuch gehört die Basler Liegenschaft der Tessiner Firma Scote AG, die im Tessin und in Italien noch weitere Liegenschaft besitzt. Die Scote hat zwar neue Aktionäre, doch Gerichte bis hin zum Bundesgericht haben festgestellt, dass die Aktienübertragung nicht rechtens gewesen sei. Die Firma gehöre damit weiterhin dem verurteilten Betrügerpaar, und das Haus sei mit Betrug erworbenem Geld gekauft worden – deshalb könne eine Verwertung verfügt werden.

Die Konzentration auf die Liegenschaft

Erste Adressaten der Verfügung sind nicht die Mieter, die über die Hintergründe der richterlichen Post nicht direkt informiert worden sind, sondern das Betrügerpaar. Diese leben angeblich weiterhin in Südafrika, wobei die einen sagen, die Frau sei gestorben, andere erzählen, sie sei wohlauf. Ältere Mieter können sich allerdings noch an das Paar erinnern, wie es an der Paulusgasse selbst ein- und ausgegangen ist und ein für sie undurchsichtiges Geschäft betrieben.

Weshalb es die Baselbieter Justiz einzig auf die Basler Liegenschaft abgesehen hat und die Forderung nicht direkt bei deren Eigentümerin, der Scote AG, eintreibt, ist das Geheimnis der Baselbieter Justiz. Auf Anfrage erklärt der Gerichtsschreiber: «Das Strafgericht kommuniziert Vollzugshandlungen nicht über die Medien.»