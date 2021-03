Aktenzeichen bz – die Serie Der Betrüger in Weiss Illustration: Jakub Murkowski Der «falsche Arzt» Prend Berisha fliegt nach Jahren auf. Von der Basler Justiz wird er überführt, von seinem Umfeld geschätzt. Ein Spannungsfeld, das auch 19 Jahre später noch beschäftigt. Lea Meister und Silvana Schreier 27.03.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

September im Jahr 2002. Martina Studer* kommt nach Hause und stellt den Fernseher ein. Der Regionalsender «Telebasel» zeigt das Fahndungsfoto eines soeben verhafteten Verdächtigen. Sie traut ihren Augen nicht. Es ist ihr Nachbar, ein guter Freund der Familie, ein Vertrauter. «Das war ein Schock», wird sie fast 19 Jahre später sagen. Sie habe damals nur gedacht: «Unmöglich, doch nicht er.» Das Fahndungsfoto zeigt den damals 36-jährigen Prend Berisha, ein Arzt und ehemaliger österreichischer Fussballer. Zumindest dachte das sein Umfeld über Jahre hinweg.

Es ist die Geschichte eines Mannes, der alle täuschte: seine Patientinnen und Patienten, seine Arbeitgeber, vor allem aber auch sein nächstes Umfeld.

Fussballer aus der grossen Stadt im kleinen Dorf

Sechs Jahre zuvor, 1996. Prend Berisha tritt seine Stelle als Arzt in der damaligen «Badal-Klinik» in Basel an, einem Zentrum für Suchtmedizin, welches Abhängige begleitet und versucht, sie aus dem Drogensumpf zu hieven. Berisha hatte zuvor in Österreich als Arzt gearbeitet, danach für einige Monate im Tessin, wo er seine Frau kennen gelernt hatte. Daraufhin hatte ihn sein Weg nach Basel geführt. In der Badal-Klinik schafft es der junge Arzt ziemlich schnell, ein Vertrauensverhältnis zu seinen Patientinnen und Patienten aufzubauen.

Das Zentrum für Suchtmedizin an der Haltingerstrasse. Damals hiess das Zentrum «Badal-Klinik». Kenneth Nars

Im gleichen Jahr mieten die Berishas eine Wohnung in einem sogenannten «Terrassenhaus» in einem kleinen Aargauer Dorf. Beim ortsansässigen Fussballklub kommen Berisha und Daniel Studer*, der Vereinspräsident, ins Gespräch. Beim FC sucht man nicht nur einen Spieler, sondern auch einen Trainer. Der Mediziner übernimmt gleich beide Posten und begeistert die Teammitglieder mit seinem Motivationstalent und seinem Können auf dem Platz. In Österreich war er Teil der Jugendauswahl einer der Topvereine des Landes gewesen. Für eine grosse Karriere hatte es aber nie ganz gereicht.

«Für sie war er Herr Doktor Berisha»

Beim Fussball kommen sich Berisha und Daniel Studer freundschaftlich näher, reden über Gott und die Welt und ihre Familien. Studer weiss, dass Berisha viel arbeitet, obwohl er nicht wirklich von seiner Arbeit erzählt. Viel mehr eröffnet er Studer sehr persönliche Einblicke in seine Vergangenheit. Arm sei er aufgewachsen, sehr arm. Sein Vater habe Tag und Nacht arbeiten müssen, um seiner Schwester und ihm das Studium ermöglichen zu können. Berisha gibt gegenüber Studer auch zu, etwas faul gewesen zu sein und das Fussballtraining dem Lernen vorgezogen zu haben. Dass er seinen Abschluss damals nicht gemacht hatte, gesteht er indes nie.

«Sonst hätte ich ihn gefragt, ob es ihm eigentlich noch gut geht»,

so Studer später. Als sich die Möglichkeit bietet, kaufen die beiden Familien ein Terrassenhaus nebeneinander und festigen ihre Freundschaft. Diese geht so weit, dass Daniel Studer Patenonkel von Berishas Tochter wird. «Er war ein herzensguter Mensch. Arzt wäre sehr wahrscheinlich der richtige Beruf gewesen für ihn», wird Daniel Studer sagen.

Mit den Patienten, die sich in der Badal-Klinik gut an die Regeln und die vereinbarten Medikationen halten, geht es einmal im Jahr auf den Hasliberg zum Skifahren. Daniel Studer darf in einem solchen Lager als Begleitperson dabei sein, Berisha hatte ihn gefragt, ob er Lust habe. «Am Morgen war das ganze Haus eingenebelt vom Cannabis», erinnert sich Studer Jahre später und lacht.

Die Patientinnen und Patienten im Zentrum für Suchtmedizin schätzten Berisha als Arzt sehr. Kenneth Nars

Zu sehen, wie Berisha mit diesen Menschen – einer Mischung aus Berufsleuten mit Drogenproblemen und Menschen von der Gasse – umgeht, beeindruckt ihn:

«Diese Erfahrung war bleibend für mich. Diese Menschen zu sehen, mit denen er tagtäglich zusammenarbeitet. Zu sehen, wie sie ihn respektieren und schätzen. Für sie war er Herr Doktor Berisha.»

Hilfsbereit und herzensgut

Als Vater wird er als herzensgut wahrgenommen und auf dem Fussballplatz glaubt er auch bei einem 0:3-Rückstand in der 90. Minute noch an einen Sieg. Die Aussenwahrnehmungen in seinem privaten Umfeld sind praktisch deckungsgleich: Berisha will den Menschen helfen und in seinem Beruf stets das Beste geben.

Berishas Frau ist sehr stolz auf ihren Mann. Er sei schliesslich Arzt, sagt sie oft gegenüber ihren Mitmenschen. Mit der bz austauschen will sie sich nicht. Geld, teure Autos und teure Kleider scheinen Berisha allerdings nichts zu bedeuten. Auch geht er nie im Anzug arbeiten, immer mit Jeans und Pullover. Es scheint ihm um die Sache zu gehen. Sein Umfeld beschreibt ihn als unglaublich hilfsbereit.

Beruflich macht sich Berisha immer mehr einen Namen, führt Studien durch und besucht internationale Branchenkongresse. Sein Ansehen wächst. Nicht nur die Patientinnen und Patienten schätzen ihn, auch seine Kolleginnen und Kollegen halten viel von seiner Meinung. Privat ist er Familienvater, Fussballer und Freund und wird von allen respektiert. In jedem einzelnen Bereich nistet er sich ein, findet Freunde und Bekannte und festigt auch den Ruf der Familie im Dorf. Mit dem ortsansässigen FC fliegt er nach Gran Canaria ins Trainingslager. Einmal jährlich.

Der eine Schritt zu viel

Es ist ein Ärztekongress, der ihm zum Verhängnis wird. Ein österreichischer Berufskollege erkennt Berisha und verpfeift ihn an die basel-städtische Staatsanwaltschaft. Wenige Tage später, am 19. September 2002, wird er an seinem Arbeitsplatz verhaftet. «Um Vertuschungen zu verhindern», rekapituliert Daniel Studer die Geschehnisse. Freunde und Familie fallen aus allen Wolken. Berishas Frau wird im Dorf geschnitten, der Status ihrer Familie sinkt auf 0. Für Berisha ist seine Verhaftung wohl der Anfang des Endes.

Berishas Lügenkonstrukt brachte ihn nach vielen Jahren schliesslich ins Basler Untersuchungsgefängnis.

Archivbild: Kenneth Nars

Was folgt, ist ein Gefängnisausbruch am 17. Februar 2003. Sein Umfeld ist heute noch überzeugt, dass ihm dabei jemand geholfen haben muss, «schliesslich laufe man nicht einfach so aus einem Gefängnis heraus», sagt Studer heute. Berisha wird international zur Festnahme ausgeschrieben. Kontakt zur Familie Studer habe er damals nicht aufgenommen, die Polizei habe aber alle möglichen Räumlichkeiten der verschiedenen Liegenschaften durchsucht, erzählt Daniel Studer. Ob er ihn reingelassen hätte, wenn er auf der Flucht bei ihm geklingelt hätte? «Auf jeden Fall», sagt Studer bestimmt und seine Frau stimmt ihm sofort zu.

«Ich hätte ihm dann aber wohl gesagt, er solle sich stellen. Ich hätte ihn auch persönlich begleitet. Das wäre wohl das Beste gewesen.»

So weit kommt es nicht, denn Berisha wird nach 13 Monaten auf der Flucht in einem Zug von Augsburg nach Ulm von den deutschen Behörden verhaftet und am 7. Juni 2004 an die Schweiz ausgeliefert. Im Gepäck: Neue gefälschte Dokumente, um sich in Deutschland ein nächstes Leben als angeblicher Mediziner aufzubauen. Als die Studers dies erfahren, denken sie nur: «Bist du ein Dubel.» Nach seiner zweiten Verhaftung wird Berisha in die Justizvollzugsanstalt Lenzburg überführt. Seine Frau besucht ihn irgendwann nicht mehr, verbietet ihm den Kontakt zu den Kindern und ändert deren Nachnamen.

Drei Tage vor seinem Prozess nimmt sich Prend Berisha in der JVA Lenzburg das Leben. Verhandelt worden wären die Anklagepunkte Urkundenfälschung, unrechtmässige Bereicherung und ein Fall, der nie aufgeklärt werden konnte. Es wurde ihm mehrfach vorgeworfen, das Ableben einzelner Patienten herbeigeführt oder unterstützt zu haben – er konnte die meisten Vorwürfe entkräften. Nur dieser eine Fall blieb unlösbar, denn der zweite Arzt, der in die Geschichte verwickelt gewesen war, war in Spanien bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

«Ich glaube, er konnte nicht verkraften, dass dieser eine Fall nicht aufgelöst werden konnte»,

vermutet Daniel Studer.

Keine Aggressionen auf der Reservebank

«Irgendwie passt Hochstapler nicht zu ihm. Er war nicht skrupellos», sagt Martina Studer heute überzeugt. Man spreche als Aussenstehender nur vom Verbrecher. «Er wird sofort verurteilt, da interessiert sich niemand mehr dafür, was für ein Mensch er war.»

«Die Spieler der 1. Mannschaft schenkten den Anschuldigungen zu Beginn keinen Glauben und er wurde auch von niemandem verurteilt im Verein»,

so Daniel Studer. «Es war eine grosse Solidarität da.»

Über seine Probleme habe er mit seinen Nachbarn verständlicherweise nie gesprochen, sonst wäre er ja aufgeflogen. In einen Menschen hineinsehen könne man halt nur sehr schwierig, sagt Martina Studer. Ob sie ihn gedeckt hätten, wenn er sich ihnen anvertraut hätte?

«Nein, da kenne ich nichts. Wir haben drei Söhne und Ehrlichkeit ist bei uns ganz hoch im Kurs»,

macht Daniel Studer klar, dass es niemals zu einer Verschleierungstat gekommen wäre.

Register, Zulassungen, Föderalismus

Wie es so weit kommen konnte, dass Berisha als «falscher Arzt» durch die Maschen gefallen ist, ist nur schwer rekonstruierbar. Was aber gesagt werden kann, ist, dass sich seither etwas getan hat. Wie Charlotte Schweizer, die Abteilungsleiterin Kommunikation der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, gegenüber der bz bestätigt, wurde per 1. Januar 2018 das Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe (MedBG) revidiert, wonach Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz eine ärztliche Tätigkeit nur noch ausüben können, wenn sie im Medizinalberuferegister (MedReg) des Bundesamtes für Gesundheit eingetragen sind. Die Bewilligungen dafür vergibt aber der jeweilige Kanton. So sei es möglich, sagt Schweizer, dass ein Arzt in einem Kanton seine Berufsausübungsbewilligung verliere und anschliessend in einem anderen Kanton wieder eine bekommt, weil dieser vom Entzug in einem anderen Kanton keine Kenntnis hatte. Manche Kantone kommunizierten die Entzüge, manche nicht. Die FMH fordert deshalb eine stärkere Überprüfung kritischer Fälle seitens der kantonalen Gesundheitsdirektionen – und, wenn nötig, die Ergreifung entsprechender Massnahmen. Der Fall Berisha wäre dementsprechend heute zwar schwieriger möglich, aber kaum vollends auszuschliessen.

Prend Berisha, ein kleiner, unscheinbarer Mann, «ein Kumpeltyp», so seine ehemaligen Nachbarn. Er habe sich sehr gut ausdrücken können. «Sonst hätte er ja nicht auf Kongressen gesprochen», beteuert Martina Studer.

Betrug, Gefängnis, Flucht, Selbstmord – eigentlich genug Stoff für ein Drehbuch. Im echten Leben ist es eine Geschichte, die für alle Beteiligten zu einem dramatischen Ende kam.

*Namen der Redaktion bekannt

«Er war ein pathologischer Hochstapler»

Axel Jochum war Prend Berishas Vorgesetzter. Bild: Kenneth Nars

Psychiater Axel Jochum stellte Prend Berisha als Assistenzarzt ein. Die Verhaftung seines Schützlings hatte auch für ihn weitreichende Folgen. Viele seiner Fragen bleiben bis heute unbeantwortet.

Eigentlich hätte er Prend Berisha auf die Schliche kommen sollen. Zu gut hatte sich der «falsche Arzt» aber in sein Arbeitsumfeld integriert, zu sympathisch und charismatisch war er für Arbeitskollegen und Patienten. Axel Jochum lernte Berisha 1996 kennen, als dieser sich für eine Assistenzarztstelle in der Badal-Klinik bewarb. Als Gründer des Zentrums für Suchtmedizin und leitender Arzt sichtete Jochum höchstpersönlich die Bewerbungen. Alle nötigen Dokumente waren vorhanden; Arbeitszeugnisse und der Abschluss des Medizinstudiums mit dem Staatsexamen in Österreich lagen in der Mappe.

Die Assistenzarztstelle war auf den üblichen Plattformen für solche Jobs ausgeschrieben. Damals und heute ist es laut Jochum schwierig, Assistenzärzte in der Suchtmedizin zu finden. Der Bereich habe einen schlechten Ruf; Suchtpatienten gelten als unzuverlässig und schwierig zu behandeln. Umso bessere Chancen hatte der Bewerber Berisha, der bereits medizinische Erfahrung aus seinen Stellen in Österreich und dem Tessin mitbrachte.

War es Engagement oder Absicherung?

Jochum stellte Berisha schliesslich ein, nahm ihn unter seine Fittiche, unterstützte seine Mitarbeit bei medizinischen Studien und verbrachte Grillabende mit ihm und seiner Familie. Heute sagt Jochum:

«Berisha war kommunikativ hochbegabt. Und ein pathologischer Hochstapler mit schwerem narzisstischem Problem, der seine Umgebung instrumentalisierte.»

Dabei nimmt er sich selbst davon nicht aus. Berisha legte grossen Wert auf Zweitmeinungen und befragte oftmals andere Ärzte zu Behandlungsmöglichkeiten. So sicherte er sich deren Respekt, sagt Jochum.

In der Suchtklinik stach Berisha nicht besonders hervor.

«Er kümmerte sich sehr um seine Patienten»,

sagt Jochum. Im Nachhinein stellt sich für den Psychiater die Frage: Tat er dies aufgrund seiner grossen Motivation und seinem Engagement oder war es eine Absicherung dafür, nicht aufzufliegen? Eine Antwort hat Jochum bisher nicht gefunden.

Festnahme mit Folgen

Von der Hochstapelei erfuhr der Klinikleiter von der Staatsanwaltschaft. Zusammen mit der Polizei teilten sie ihm mit, die Verhaftung werde am Arbeitsort Berishas stattfinden. «Das war grauenhaft. Es war ein GAU, auch für mich.» Jochum hätte demnächst eine grossangelegte Studie beginnen sollen, unterstützt vom Bundesamt für Gesundheit. Nach Berishas Verhaftung wurde seine gesamte Arbeit in Frage gestellt.

Jochum:

«Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht. Hätte ich die Fälschung sehen können? Hätte ich es merken können?»

Er weiss es bis heute nicht. Damals war es üblich, nicht die Originaldokumente, sondern Kopien einzureichen – so auch im Fall Berisha. Heute hingegen akzeptierten die Gesundheitsdepartemente der Kantone nur noch die Originale.

«Hier spielte ihm seine Pathologie einen Streich», sagt Axel Jochum über den einen Schritt, der Berisha im Endeffekt verraten hat. Bild: Kenneth Nars

Warum wollte er die Vorträge halten?

So sehr der Klinikleiter von der Verhaftung betroffen war und damit einen Freund verlor, so klar war es für ihn, dass Berisha keine Unterstützung von ihm zu erwarten hatte. Jochum erzählt:

«Nachdem er aus der Untersuchungshaft geflüchtet war, stand er bei mir zu Hause vor der Tür. Ich war nicht da, meine Frau schickte ihn sofort weg. Das kam überhaupt nicht in Frage, dass wir ihm noch bei der Flucht helfen würden.»

Was Jochum aber bis heute nicht verstehen kann: Berisha bereitete seiner Lügengeschichte selbst ein Ende. Er habe sich vorgedrängt, wollte unbedingt die Vorträge an den Ärztekongressen halten. Dabei hätte ihm bewusst sein müssen, dass sein Lügenkonstrukt so zusammenbrechen könnte. «Hier spielte ihm seine Pathologie einen Streich», sagt Jochum. «Der narzisstische Kick war verführerischer als die Vorsicht.»