Aktenzeichen bz – Die Serie: Menschenhandel in der Region Basel

Aktenzeichen bz – Die Serie Ausgebeutet, eingeschüchtert, fremdbestimmt: So will Basel-Stadt die Opfer aus den Fängen des Menschenhandels lösen Menschenhandel ist ein blinder Fleck unserer Gesellschaft. Obwohl die Regierung sich seit 2017 auf dessen Bekämpfung fokussiert, sprach sie bis jetzt kaum Geld dafür. Die Opfer sind zwar zahlreich, aber meist zu wenig sichtbar – wie auch die Erfolge der Behörden. Eine Recherche. Silvana Schreier und Lea Meister 18.12.2021, 05.00 Uhr

Graue Haare, bleich, eingefallene Wangen. Heinz T.*, der Angeklagte, erscheint eine halbe Stunde zu spät zu seiner Verhandlung vor dem Basler Strafgericht. Schlurfend betritt er Ende September den Gerichtssaal und sitzt mit krummem Rücken vor dem Dreiergericht. Gerichtsprozesse zu den Delikten, für die er sich verantworten muss, sind selten: Menschenhandel, die mehrfache Förderung der Prostitution und die Widerhandlung gegen das alte Ausländergesetz.

Der 59-Jährige stellt sich in der Verhandlung zwar als Beteiligter, nicht jedoch als Drahtzieher heraus. «Er fungierte als Anwerber, Beherberger, Zuhälter, Eintreiber und Fahrer», schlussfolgert die Staatsanwältin. Chefin des Treibens sei aber eine Frau gewesen. Heinz T. wird deshalb nicht wegen Menschenhandels verurteilt, auch weil keine der Betroffenen vor Gericht aussagte. Während der Eintreiber und Zuhälter mit einer bedingten Geldstrafe davonkommt, steht der Prozess gegen die mutmassliche Drahtzieherin noch aus.

Was ist Menschenhandel? Menschenhandel besteht darin, dass Personen zum Zweck der Ausbeutung angeworben, beherbergt, vermittelt oder an einen anderen Ort gebracht werden. Opfer werden sexuell, in ihrer Arbeitskraft oder durch die Entnahme ihrer Körperorgane ausgebeutet. So definiert der Bund den Straftatbestand. Der Handel mit Menschen zwecks Ausbeutung kommt in den Bereichen Prostitution und Schwarzarbeit mutmasslich am häufigsten vor. Ist man sich unsicher, ob ein Fall von Menschenhandel vorliegt, kann man sich folgende Fragen stellen: Gibt es Anzeichen auf eine strafbare Handlung?

Werden Druckmittel verwendet? Dazu gehören Gewaltanwendung, Freiheitsentzug, Drohungen oder Machtmissbrauch.

Ist ein Ausbeutungszweck erkennbar? Darunter fallen die Ausnutzung sexueller Handlung oder der Prostitution, Zwangsarbeit oder sklavereiähnliche Praktiken. Die Bekämpfung erfolgt national auf vier Stufen: Prävention, Strafverfolgung, Opferschutz und Partnerschaft. Sie ist damit eine multidisziplinäre Aufgabe. Der Straftatbestand Menschenhandel, der im Artikel 182 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs geregelt ist, gehört zu den Verbrechen und Vergehen gegen die Freiheit. Bestraft werden kann eine Tat mit Freiheits- und Geldstrafe. Letztere ist in jedem Fall auszusprechen. (sil)

Whistleblower aus dem Rotlichtmilieu gesucht

Gerade wegen des Freispruchs des Strafgerichts passt der Fall zur Schwerpunktsetzung des Kantons Basel-Stadt für die Jahre 2019 bis 2021. Darunter fallen Gewaltdelikte, Einbruchdiebstahl und eben Menschenhandel. Die Basler Regierung hat diese Schwerpunkte für die Strafverfolgung sowie die Polizei festgelegt. Bereits seit 2017 gehört der Themenbereich Menschenhandel zum Fokus in Basel-Stadt.

Schwerpunkt bedeutet im Idealfall, mehr öffentlichkeitswirksame Kampagnen, mehr Strafverfahren und damit mehr Verurteilungen. So lancierte Basel-Stadt im September 2021 etwa die Initiative «Hast Du Eier, Freier?». Mit dieser Aktion werden Konsumenten sexueller Dienstleistungen aufgefordert, aufmerksam zu sein und mögliche Fälle von Menschenhandel anonym den Behörden zu melden. Ob die Kampagne funktioniert und zu wertvollen Hinweisen führt, wird eine vertiefte Bilanz in einigen Wochen zeigen.

Mit unmissverständlichen Sprüchen will der Kanton Basel-Stadt in seiner Kampagne «Hast Du Eier, Freier?» auf mögliche Missstände in der Sexarbeit aufmerksam machen und die Konsumenten dafür sensibilisieren. Bild: zvg

Denn der Menschenhandel sei ein typisches «Hol-Delikt», was sich in den Statistiken niederschlägt. Die Regierung schreibt in ihrem Bericht zu 2019 bis 2021:

«Der Handel mit Menschen zwecks Ausbeutung kommt vor allem im Bereich der Prostitution, aber auch in der Schwarzarbeit ausserhalb des Milieus vor.»

Im Stadtkanton würden nur wenige Fälle von Menschenhandel mit Tatort Basel-Stadt angezeigt beziehungsweise verfolgt, heisst es weiter. Die zunehmende Tendenz sei vor allem auf die Schwerpunktsetzung zurückzuführen.

Eine Taskforce, aber kaum Ressourcen

Um die Bekämpfung des Menschenhandels zu koordinieren, wurde eine Taskforce mit Mitarbeitenden aus Staatsanwaltschaft, Kantonspolizei und Migrationsamt zusammengestellt. Für alle Behörden ist dies jedoch ein Zusatzaufwand, denn der Kanton sprach weder mehr Stellen noch mehr Geld. Das Justiz- und Sicherheitsdepartment leistete die bisherigen Arbeiten im Sinne eines Pilotprojekts ohne Budgeterhöhung. Die Mitarbeitenden fehlten darum seit vier Jahren in ihren eigentlichen Abteilungen. Besonders bei der überlasteten Basler Staatsanwaltschaft bemüht sich die Regierung aktuell darum, die Ressourcen schrittweise anzupassen.

Die Schwerpunktsetzung hat laut Regierung erste Erfolge hervorgebracht: Waren es 2016 in Basel-Stadt noch lediglich 28 Verfahren wegen Menschenhandels, stieg die Zahl 2018 auf 57. Bis 2020 ist sie aber wieder auf 44 gesunken. Darum ist die Erfolgsmeldung vonseiten der Regierung zu bezweifeln. Die Anklagen, die nach dem Verfahren folgen, sind weiterhin die Ausnahme. Nur neun Mal kam seit 2019 ein Menschenhandelsfall vors Strafgericht. Eine Verurteilung erfolgte bisher keine.

Opferhilfe beobachtet steigende Tendenz

Denn: In den meisten Fällen fehlen die Beweise, um den Menschenhandel hieb- und stichfest nachzuweisen. Opfer sagen aus Angst kaum je vor Gericht aus und Menschenhandel ist selten mit Textnachrichten oder Dokumenten belegbar. Dabei sind sich Expertinnen und Experten einig: Mehr Verurteilungen würden zukünftigen Opfern Mut machen, den langwierigen Weg eines Strafverfahrens auf sich zu nehmen. Doris Oechslin, Leiterin der Opferhilfe Baselland, kennt die schwierigen Grundlagen solcher Verfahren. Jährlich betreut die Opferhilfe 14 bis 18 Fälle für beide Basel, «Tendenz steigend», sagt Oechslin zur bz. Die Institution hilft den betroffenen Frauen – nur in seltenen Fällen sind es Männer –, bringt sie in einer Schutzunterkunft unter, koordiniert die weiteren Schritte. Oechslin sagt: «Die meisten Betroffenen kommen aus der Prostitution und damit aus Basel-Stadt. In Baselland sind die Betroffenen mehrheitlich dem Bereich Arbeitsausbeutung wie beispielsweise Pflegeberufen zuzuordnen.»

Betroffene machen bei der Opferhilfe häufig Aussagen zu Erlebnissen, die dem Menschenhandel zugeordnet werden können. Doch fehlt den Frauen das Wissen und der Mut, die gemachten Aussagen vor Gericht zu wiederholen. «Wir brauchen mehr Sensibilisierung, damit die Opfer von Menschenhandel identifiziert werden können», sagt Oechslin. Gerade Frauen aus der Prostitution würden den beschwerlichen und aufwendigen Weg durch die Mühlen der Behörden scheuen – nicht wenige verlassen die Schweiz auch nach einigen Wochen wieder. Oechslin:

«Menschenhandel ist ein klassisches Hol-Delikt und tritt damit selten einfach an einen heran. Es ist ein blinder Fleck in der Gesellschaft: Nur wo gesucht wird, wird gefunden.»

Wenn das Gesetz zu ungenau ist

Auch der Gesetzesartikel, der den Straftatbestand Menschenhandel regelt, hilft nicht weiter, die niedrige Anzahl Verurteilungen zu erhöhen. Denn der Artikel sei aussergewöhnlich offen formuliert und somit oft Auslegungssache, wie eine Berner Staatsanwältin und Lehrbeauftragte an einer Podiumsdiskussion zum Thema Menschenhandel und Care-Arbeit im Theater Fauteuil betonte.

So heisst es darin:

«Wer als Anbieter, Vermittler oder Abnehmer mit einem Menschen Handel treibt zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der Ausbeutung seiner Arbeitskraft oder zwecks Entnahme eines Körperorgans, wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. Das Anwerben eines Menschen zu diesen Zwecken ist dem Handel gleichgestellt.»

Nicht im Gesetz stehe aber, dass das Ausbeutungsverhältnis meist unter Anwendung von Zwang oder Täuschungen zu Stande kommt. Auch das Ausnutzen einer besonderen Verletzlichkeit sei im Gesetz nicht definiert. So sind sich laut Schultz gerade auch Prostituierte sehr oft ihrer schlechten Arbeitsbedingungen und des schlechten Lohns durchaus bewusst, nehmen dies aber in Kauf, da sie in ihrer Heimat vergleichsweise noch schlechter dastehen würden.

Ein Problem in allen Branchen

Wer nun aber denkt, Menschenhandel sei nur ein Problem der Sexarbeit und der Frauen, täuscht sich. Sonja Roest leitet das Fachreferat im Justiz- und Sicherheitsdepartement. Sie stellt klar: «Die Ausbeutung von Menschen findet in etlichen Branchen statt. Nicht zu vergessen ist die Schwarzarbeit etwa im Baugewerbe oder in der Gastronomie.»

Sonja Roest leitet das Fachreferat im Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement: «Die Ausbeutung von Menschen findet in etlichen Branchen statt.» Bild: Kenneth Nars

Roest ist überzeugt, Opfer von sexueller Ausbeutung oder Arbeitsausbeutung hätten meist mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede vorzuweisen. «Sie sind in einer Abhängigkeit gefangen und schaffen es nicht, sich davon zu lösen.» Dabei sei es zweitrangig, ob den Betroffenen Gewalt angedroht oder der Ausweis abgenommen werde.

Wichtig für Erfolge in der Bekämpfung des Menschenhandels sei die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Stellen. Roest: «Sie müssen es sich wie einen Trichter vorstellen. Oben geben wir möglichst viele Informationen rein. Aber je mehr es in Richtung Strafverfolgung geht, umso grösser werden die Anforderungen. Zuletzt tropfen unten nur einige wenige Fälle heraus. Und auch bei denen ist es unsicher, ob es zu einer Verurteilung kommt.» Schliesslich stehe und falle alles mit der Aussage des Opfers. Denn ein Schuldspruch ist unwahrscheinlich, wenn die betroffene Person nicht persönlich vor Gericht erscheine. Das ist denn auch das Hauptproblem: Zu viel steht für die Betroffenen auf dem Spiel, zu heftig wären die Konsequenzen – da können die Behörden und gemeinnützigen Organisationen noch so gut zusammenarbeiten.

Weil Schwarzarbeit auch Menschenhandel sein kann

Manuel Ammann, Teamleiter der Schwarzarbeitsbekämpfung im Kanton Basel-Stadt, spricht im Sitzungszimmer an der Utengasse sehr deutlich und bringt jeden einzelnen Satz ohne Stocken zu Ende. Ihm stehen sechs Mitarbeitende zur Verfügung, sagt er gegenüber der bz. Fünf davon sind als Inspektorinnen und Inspektoren tätig, eine Sachbearbeiterin betreut das Meldeverfahren im Rotlichtmilieu. Im schweizweiten Vergleich steht der Kanton Basel-Stadt damit bei der Anzahl der finanzierten Inspektorinnen und Inspektoren pro 10'000 Betriebe und pro 100'000 Beschäftigte im Jahr 2020 auf dem dritten Rang aller Kantone – gleich hinter dem Baselbiet.

Im vergangenen Jahr hat Ammanns Team 895 Betriebskontrollen und 2081 Personenkontrollen durchgeführt, wie dem schweizweiten BGSA-Bericht 2020 (Vollzug des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit) zu entnehmen ist. Kontrolliert werden dabei jeweils drei Rechtsgebiete: das Quellensteuerrecht, das vor allem bei Grenzgängern im Fokus steht, das Ausländerrecht und das Sozialversicherungsrecht. Welche Betriebe kontrolliert werden, ist nirgends festgelegt. «Die Kontrollen können auch spontan passieren, beispielsweise nach Beobachtungen auf dem Arbeitsweg», sagt Ammann. Die Aufgabe der Schwarzarbeitsbekämpfung ist das Kontrollieren, Feststellen und Weiterleiten. Für das Sanktionieren sind andere behördliche Instanzen zuständig.

Anonymität der Tippgebenden muss gewahrt werden

Eine Fokusbranche des Kantons ist aktuell das Bauhaupt- und Nebengewerbe. Viele Firmen holen Subunternehmen ins Boot, um den Preisvorstellungen ihrer Auftraggeber gerecht werden zu können. «Es gibt dann Verträge, die die wichtigen Angaben und Bedingungen regeln», so Ammann. Für die Lohnkontrollen sind allerdings die entsprechenden Paritätischen Kommissionen zuständig, die sich aus Vertretern der Arbeitgebenden- und Arbeitnehmendenorganisationen zusammenstellen, nicht die Schwarzarbeitskontrolle.

In seiner täglichen Arbeit ist Ammanns Team auf Hinweise aus der Bevölkerung, von anderen Behörden oder dem Sozialamt angewiesen. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Kantonen sowie Deutschland und Frankreich funktioniere gut. Bei Hinweisen aus der Bevölkerung muss stets die Anonymität der Tippgebenden gewahrt werden. Sie gelangen per Telefon oder Mail an Ammann, oft auch über die Meldeplattform auf der Website des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Basel-Stadt (AWA). Sie seien von tragender Bedeutung, so Ammann.

Kein Gütesiegel für kontrollierte Betriebe

Privat spricht Ammann kaum über seine Arbeit. Nicht einmal innerhalb des AWA kommentiert er, wo sein Team Kontrollen durchführt. Die Terminbeschreibungen in den Kalendern sind stets auf das Minimum reduziert.

In einer Gesellschaft, in der Labels und Gütesiegel für fast alles existieren, wäre ein Firmenlabel für kontrollierte Unternehmen sinnvoll, damit Konsumentinnen und Konsumenten sicherstellen könnten, dass sie Dienstleistungen von Betrieben beziehen, die keine Schwarzarbeit betreiben. Ein solches gebe es leider nicht, hier müsse der gesunde Menschenverstand walten: «Wenn eine Dienstleistung halb so teuer ist wie an einem anderen Ort, dann kann etwas nicht stimmen.» Die Sensibilisierung der Bevölkerung sei dabei sehr wichtig.

Kontrollen sind in Privathaushalten komplizierter

Ammann sagt, die Schwerpunktsetzung der Regierung habe die zuvor schon sehr gute Zusammenarbeit noch stärker verbessert. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat 2020 ausserdem eine Kampagne gegen Menschenhandel zwecks Arbeitsausbeutung lanciert, in deren Rahmen alle Arbeitsinspektorinnen und -inspektoren schweizweit geschult und sensibilisiert wurden, auch die des AWA.

Im Alltag hat Ammanns Team kaum mit den «verrücktesten Verbrechen» zu tun, sondern eher mit kleineren Fällen, bei denen oft ein Mahnfinger reicht. So gibt es beispielsweise Hinweise auf Schwarzarbeit in Privathaushalten, allerdings sind das sehr wenige. Diese Kontrollen gestalten sich komplizierter, weil eine Privatperson – anders als ein Unternehmen – nicht verpflichtet ist, einem Schwarzarbeitsinspektoren die Tür zu öffnen. So sei es sehr schwierig zu kontrollieren, was hinter geschlossenen Türen von Privathaushalten vor sich gehe. Ammann: «Wir arbeiten daran, diesen Bereich besser kontrollierbar zu machen. Status quo sind wir aber auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.»

Einzigartig, aber eine von vielen

Ein Film veränderte ihr Leben – und das von unzähligen Care-Migrantinnen und -Migranten in der Schweiz. Denn Bożena Domańska ist einzigartig. Ihren Job gibt es in der Deutschschweiz genau ein Mal. Ihre Geschichte hingegen ist eine von vielen. Sie erzählt von einer Frau aus dem Osten Europas, die gemeinsam mit ihrer Tochter im deutschsprachigen Raum eine bessere Zukunft sucht. Die sich leidenschaftlich gerne und ebenso kompetent um die Ältesten unserer Gesellschaft kümmert. Und die dafür über Jahre zu wenig Lohn, kaum Freiheiten und noch weniger Anerkennung erhalten hat.

Bożena Domańska erhielt 2015 für ihre Arbeit den Chancengleichheitspreis beider Basel. Sie leitet das Netzwerk Respekt, das Betreuerinnen und Betreuer aus dem Ausland unterstützt. Bild: Roland Schmid

2013 erzählte Bożena Domańska in einem Dokumentarfilm von SRF, sie sei eine Langzeitpflegerin für Senioren. Für die 24-Stunden-Rundumbetreuung in deren Zuhause erhielt sie gerade mal 3000 Franken pro Monat. Eine Care-Migrantin aus Polen, ausgenutzt von ihrem Arbeitgeber. 30 Jahre lang arbeitete sie in Deutschland und der Schweiz als Pflegerin.

Momente der Panik, der Erschöpfung, der Verzweiflung

Berichtet Domańska heute von dem langen Leidensweg, kullern Tränen über ihre Wangen. Sie macht keine Anstalten, sie zu stoppen. Greift nach dem angebotenen Taschentuch, erzählt weiter. Von Momenten der Panik, als sie illegal in Deutschland arbeitete und sich vor der Polizei verstecken musste. Von Momenten der Erschöpfung, als sie im selben Bett wie ihr Patient schlief, um ihn jederzeit betreuen zu können. Von Momenten der Verzweiflung, als vor lauter Druck und Anstrengung bei der Arbeit die Beziehung zu ihrem Mann zerbrach.

Der SRF-Film löste nicht nur eine Welle öffentlicher Aufmerksamkeit aus. Domańska erhielt auch die Kündigung ihres damaligen Arbeitgebers, der Basler Firma Spitex Perspecta AG. Fünf Jahre lang kämpfte sie auf dem Rechtsweg dagegen an. 2018 dann das erlösende Urteil: Kündigung und Freistellung waren missbräuchlich. Domańska sagte zur bz, sie sei froh, dass das Gericht bestätigt habe, dass sie über die Arbeitsbedingungen in ihrem Job sprechen dürfe. «Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit auch über die Schwierigkeiten dieser Tätigkeit informiert wird. Nur so wird nicht nur immer über die Betreuungs- und Pflegekosten, sondern auch über die Arbeitsbedingungen von uns Betreuerinnen geredet.»

Eigentlich pflegt sie gerne

Heute ist Domańska bei der Gewerkschaft VPOD angestellt. Die 51-Jährige leitet das Netzwerk Respekt, das Betreuerinnen und Betreuer aus dem Ausland unterstützt. 2015 erhielt sie für ihre Arbeit den Chancengleichheitspreis beider Basel. Der VPOD Region Basel wird im Schnitt etwa einmal pro Woche um Beratung angefragt. 2020 wurde die Gewerkschaft in 45 Fällen aktiv, nicht alle gehen jedoch vor Gericht. In erster Linie werde immer zuerst eine Lösung mit den Arbeitgebenden gesucht, was in 50 Prozent aller Fälle auch gelinge.

Neben der Beratungsarbeit ist Domańska weiterhin Pflegerin. Das helfe ihr, die Schwierigkeiten ihrer Klientinnen und Klienten besser zu verstehen. Ausserdem mache sie die Arbeit gerne – daran hätten auch die schlechten Erfahrungen nichts geändert.

«Hochkomplex und international»

Engagierte Personen wie Domańska geben ihr letztes Hemd, um die Umstände in der wenig beachteten Care-Branche öffentlich zu machen. Doch auch hier wird klar: Es fehlen die Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell. Denn eine einzige Kämpferin für die Rechte der Care-Migrantinnen und Care-Migranten in der Schweiz reicht kaum.

Gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen und den Basler Behörden versucht auch Sonja Roest vom Justiz- und Sicherheitsdepartement, ein stärkeres Scheinwerferlicht auf den Menschenhandel zu werfen. Die Arbeit, berichtet Roest, sei «hochkomplex, in der Regel international und steht meist in Zusammenhang mit organisierter Kriminalität». Dennoch habe man sich in der Schweiz entschieden, die Bekämpfung mehrheitlich den Kantonen zu überlassen. Die Schwerpunktsetzung von Basel-Stadt verschaffe der Taskforce eine gewisse politische Legitimität. Roest stellt aber klar: «Wenn wir mehr Fälle vor Gericht bringen wollen, brauchen wir Ressourcen.»

Schulung geplant, aber sonst?

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement beschwichtigt im Bericht zur Kriminalitätsbekämpfung und Schwerpunktsetzung von 2019: «Die Arbeiten der neuen Taskforce werden fortgesetzt und bei Bedarf angepasst. Die Kontakte zu potenziellen Opfern werden weiter aus- und Vertrauensverhältnisse aufgebaut, die Kontrolldichte im Milieu wird hochgehalten. Aufgrund der langen Verfahrensdauer und der Spezialität des Deliktes muss die Wirkung der ergriffenen Massnahmen hinsichtlich strafrechtlicher Verurteilungen über einen längeren Zeitraum beobachtet werden.»

Weiter will die Basler Regierung die Kantonsangestellten besser schulen. Auf eine schriftliche Anfrage eines Grossrats antwortet sie: «Geplant ist eine Schulung zum Thema Arbeitsausbeutung, die sich explizit an Mitarbeitende innerhalb der Verwaltung richtet.»

Am vergangenen Mittwoch segnete der Basler Grosse Rat das Budget des Kantons Basel-Stadt ab. Darin enthalten ist auch eine Aufstockung der Stellen im Justiz- und Sicherheitsdepartement: Vier neue Vollzeitstellen wurden genehmigt. Damit kann laut dem Departement sichergestellt werden, dass im Bereich des Menschenhandels nicht weiter zu Lasten des Grundauftrags ermittelt werde.

* Name von der Redaktion geändert.

