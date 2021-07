Aktenzeichen bz – Die Serie Vor elf Jahren überfielen zehn maskierte Männer das Grand Casino Basel: «Für solch einen Vorfall hat unser Gehirn keinen Verarbeitungsmodus» Keystone (2010) 2010 wurde das Grand Casino Basel überfallen. Die zehn maskierten Männer mit Schusswaffen wendeten brachiale Gewalt an. Auf das Erlebte folgte für Mitarbeitende und Gäste ein langwieriger Auf- und Verarbeitungsprozess. Eine Involvierte erzählt im Interview davon. Lea Meister und Silvana Schreier 17.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Ein früher Sonntagmorgen Ende März 2010. Etwa 600 Gäste befinden sich um 4 Uhr im Grand Casino Basel, als plötzlich zehn maskierte Männer in den Casino-Saal stürmen und mit Maschinenpistolen in die Luft schiessen. Mit einem Vorschlaghammer sind sie ins Gebäude eingedrungen, um kurz darauf Gäste und Angestellte mit Feuerwaffen zu bedrohen, sie zu schlagen und zu Boden zu werfen. Was nach einem Actionfilm klingt, hat sich vor über elf Jahren tatsächlich so zugetragen.

Die Täter überfielen die Kasse im Untergeschoss und versuchten, die Zugangstüren zum Tresor zu öffnen, ohne Erfolg. Währenddessen raubte ein anderer Teil der Gruppe die Kasse im Obergeschoss aus. Als der Alarm ausgelöst wurde, waren die Täter bereits wieder weg. Die Französisch sprechenden Männer flüchteten mit einer Beute von mehreren 100'000 Franken in ihren beiden grauen Audi-Limousinen über die französische Grenze.

Der damalige Casino-Chef Michael Favrod will heute nicht mehr über den Vorfall sprechen. Er hat eine neue Arbeitsstelle. Keystone (2010)

«Wie in einem schlechten Film»

Verletzt wurde niemand, übrig blieb der Schreck. Bei Gästen und Mitarbeitenden. «Wir sind alle sehr geschockt», sagte der damalige Casino-Geschäftsführer Michael Favrod gegenüber verschiedenen Medien. Heute möchte er sich nicht mehr zum Überfall äussern, sagt er auf Anfrage.

Der damalige Kriminalkommissär Peter Gill. Kenneth Nars

Der damalige Kriminalkommissär Peter Gill bezeichnete das Vorgehen der Täter gegenüber «20 Minuten» als «professionell, brutal und zielgerichtet». «Wie in einem schlechten Film» sei es gewesen.

Fall wirkte sich auf Schweizer Casinos aus

Nach solch einem Ereignis überdachte nicht nur das betroffene Casino die eigenen Abwehrmassnahmen. Auch das Grand Casino Baden äusserte sich damals in verschiedenen Medien zum Vorfall. Man werde überlegen, ob die Geldbestände in den Kassen weiter reduziert werden, so der damalige CEO Detlef Brose.

Die Täter schlugen mit einem Vorschlaghammer auf die Scheiben des Casino-Eingangs ein. Keystone (2010)

Welche Folgen der Überfall in Basel auf Casinos wie dasjenige in Baden wirklich hatte, kann Patrick Senn von der Kommunikation des Grand Casinos Baden heute gegenüber der bz nicht ausführen. Schliesslich wolle man der Gegenseite ja nicht in die Hände spielen. Sich selbst nicht in die Karten schauen lassen. Die Ausgangslage für das Basler Casino sei aber sehr speziell, schliesslich liege es nur «einen Steinwurf von der französischen Grenze und wenige 100 Meter Luftlinie von der deutschen Grenze entfernt». Eine Lage-Analyse habe der Überfall aber mit Sicherheit auch im Grand Casino Baden ausgelöst. Senn:

«Der Überfall war derart spektakulär und geradezu Hollywood-reif.»

Ermittlung ist nicht abgeschlossen

Wenige Tage zuvor hatte eine Bande in Berlin ein grosses Poker-Turnier im Hyatt-Hotel überfallen und rund 240’000 Euro erbeutet. In deutschen Medien wurden die beiden Fälle stets im gleichen Atemzug genannt. Ein grosser Unterschied: Die fünf Täter aus Berlin wurden gefasst, einer davon wurde als Kronzeuge wieder auf freien Fuss gelassen. Die mutmasslichen Täter des Überfalls in Basel konnten bis heute nicht gefasst werden.

Aktenzeichen bz - die Serie Betrügereien, Banküberfälle, Mord und Totschlag: Kaum etwas bewegt die Bevölkerung mehr als Kriminalfälle. In der mehrteiligen Serie «Aktenzeichen bz» berichten wir über beachtenswerte Verbrechen aus der Region Basel, erzählen sie neu und arbeiten die Fälle auf.

Melden Sie sich unter aktenzeichenbz@chmedia.ch. (sil/mei)

Das Ermittlungsverfahren zum Überfall ist nach wie vor nicht abgeschlossen, wie Kriminalkommissär René Gsell gegenüber der bz bestätigt. Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten seien die Abklärungen zu den Spuren und Tätern getätigt worden. Neuen Hinweisen zur Täterschaft würde selbstverständlich nachgegangen.



Die damalige TV-Berichterstattung der SRF-«Tagesschau»:

«Für solch einen Vorfall hat unser Gehirn keinen Verarbeitungsmodus»

Psychologin Michèle Wilhelm. zVg

Michèle Wilhelm war Tischspielleiterin und Geschäftsleitungsmitglied im Grand Casino Basel, als dieses 2010 brutal überfallen wurde. Über Wochen und Monate hat sie daraufhin die Mitarbeitenden beim Verarbeitungsprozess begleitet. Heute arbeitet sie als Psychologin beim Institut für Spiel & Intelligence in Rheinfelden.

Frau Wilhelm, wenn Sie an den Morgen nach dem Überfall im März 2010 zurückdenken, was geht in Ihnen vor?

Ich war beim Überfall nicht im Casino, da ich jeweils den Tag hindurchgearbeitet habe. Der Überfall fand spät abends statt. Am Tag danach beriefen wir sofort eine Zusammenkunft mit fast 50 Mitarbeitenden ein. Im Airport Casino nebenan machten wir einen grossen Stuhlkreis und tauschten uns sehr intensiv aus. Mir war klar, dass alle, die dort gewesen waren, eng betreut werden müssten, um damit umgehen zu können. Es waren alle in einem Schockzustand, was wir dringend auffangen mussten. Wir haben über Traumata und Traumabewältigung gesprochen. Die Nachbearbeitung des Überfalls hat sehr gut funktioniert.

Kamen denn alle Mitarbeitenden wieder zurück zur Arbeit?

Nein. Vor allem kamen nicht alle im gleichen Zustand zurück. Einige hatten sehr Mühe, weshalb wir versucht haben, sie so engmaschig wie möglich zu begleiten. Sie konnten in Etappen zurückkommen, um wieder Fuss zu fassen. Wir liessen sie mit Betreuung in den Spielsaal gehen oder mal mit oder ohne Dienstkleidung die Türen öffnen. Die Leute durften sich die Zeit nehmen, die sie brauchten, was ich als sehr fürsorglich vom Unternehmen empfunden habe.

Wurden die Mitarbeitenden und die Gäste genügend geschützt während des Überfalls und danach?

Alle Anwesenden haben hervorragend reagiert. Die Situation ist nie eskaliert und alle waren stets darauf bedacht, die Menschen im Gebäude zu schützen. Die Aufarbeitung eines solchen Erlebnisses kann aber sehr viel Aufwand und Krafteinbusse bedeuten, denn wir entspringen einer sehr behüteten Gesellschaft. Viele mussten noch nie Erfahrungen mit roher Gewalt machen, für sie ist unvorstellbar, dass so etwas passieren kann. Für solch einen Vorfall ist unser Gehirn also eigentlich gar nicht gerüstet. Es passiert etwas, wofür es in unserem Kopf keinen Verarbeitungsmodus gibt. Diesen Auf- und Verarbeitungsprozess galt es in den Monaten danach intensiv zu unterstützen. Wir hatten von Beginn weg auch eine Kooperation mit den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel, wo die Mitarbeitenden Gespräche führen konnten.

Kam es im Casino nach dem Überfall zu Veränderungen?

Gewisse Dinge, die das Sicherheitsgefühl unterstützen sollten, wurden verändert. Faktisch hätte all das aber nichts daran geändert, dass die Täter durch den Eingang gekommen sind. Was will man schon machen, wenn 10 Menschen ein Gebäude stürmen?



Kann man einen solchen Überfall also gar nicht verhindern?

Kriminalität bedingt, dass sich jemand einen Plan überlegt, um etwas zu tun, das er eigentlich nicht tun darf. Das ist eine Form der Bereitschaft, die es in meiner Fantasie gar nicht gibt, weshalb es für mich auch so unfassbar ist, dass jemand solch einen Akt vollbringen, solch eine Grenze überschreiten kann. Bei Spielbanken und allem, was mit viel Geld zu tun hat, muss man damit rechnen, dass man zum Ziel wird. Wichtig ist aber das Bewusstsein dafür, dass solch ein Überfall nicht ständig passiert. Auch damals war es wichtig, den Mitarbeitenden zu erklären, wie gross die Gefahr, in welcher sie sich befinden, wirklich ist. So können wir verhindern, dass die eigene Fantasie verrücktspielt und man sich in den eigenen Gedanken verliert. Kriminelle wird es aber immer geben und somit auch Menschen, die Grenzen überschreiten, um illegale Pläne zu verfolgen. Das kann man nicht verhindern.

Wie beeinflusste der Fakt, dass die Täterschaft bis heute nicht gefunden wurde, die Verarbeitung bei den Mitarbeitenden?

Ich denke, nicht wirklich stark, denn wichtig ist das Bewusstsein dafür, dass es beim Überfall nicht um einen Einzelnen ging. Niemand war persönlich damit gemeint. Es wurden in dieser Zeit ja auch andere Casinos im In- und Ausland angegriffen, es ist also auch anderen Menschen widerfahren. Man konnte miteinander darüber reden, das Erlebte verarbeiten. Auch mit mir.

Der Überfall ist jetzt elf Jahre her. Sprechen Sie mit Mitarbeitenden von damals noch darüber?

Ich pflege zu vielen noch den Kontakt, über das Ereignis sprechen wir aber nicht mehr. Wir haben wirklich alles getan, um schwere, bleibende Schäden zu vermeiden. Geholfen hat sicher auch die Tatsache, dass man kaum etwas hätte anders machen können.

Sie meinen bei der Verhinderung eines solchen Überfalls?

Ja. Ich war weltweit in vielen Casinos – alles ist stets bis aufs kleinste Detail durchdacht und strukturiert. Casino-Systeme sind fast militärisch aufgebaut, sie wollen ein sicheres Spiel ermöglichen. Die Professionalität und die Ruhe der Mitarbeitenden im März vor elf Jahren hat mich beeindruckt. Dieses Verhalten war mit ein Grund dafür, dass die Situation zu keiner Zeit eskaliert ist und die Lage unter Kontrolle blieb.



Wie war das Erlebte für Sie persönlich?

Mich hat das auch sehr erschüttert. Ich hatte das Casino damals mitaufgebaut und zu dieser Zeit 80 Mitarbeitende unter mir. Das Casino und seine Mitarbeitenden lag mir sehr am Herzen. Ich wurde also in einem sehr persönlichen Bereich hart getroffen. Wir alle mussten merken, dass es keinen Schutz vor solch einer Situation gibt. Ein Flugzeug kann gekapert, eine Bank oder ein Casino überfallen werden. So ist es nun mal. Die Gruppe der Täter stand der Gruppe derjenigen gegenüber, die das Erlebte aushalten mussten. Die Übermacht der Täter zeigte sich also nicht nur an der Waffengewalt, sondern auch an der Tatsache, dass sie dutzende Menschen mit diesem unbeschreiblichen Schock zurückliessen und diesen Schaden in Kauf nahmen, nur, um sich etwas zu holen, was ihnen nicht gehörte.

Hat die Verarbeitung des Überfalls das Team damals enger zusammengeschweisst?

Am Tag danach hielten wir uns bewusst alle an den Händen, um zu realisieren, dass niemand mit dem Erlebten alleine war. Wenn ich daran denke, bekomme ich gleich wieder Gänsehaut. Diese Gemeinschaft zu spüren, war sehr heilsam und eine unheimlich intensive Wahrnehmung. Das war für mich der wichtigste Teil des gemeinsamen Verarbeitungsprozesses. Wir haben das gemeinsam getragen.