Aktivismus «Nein heisst Nein»: Influencerin Morena Diaz kämpft für neues Sexualstrafrecht Als Opfer einer sexuellen Nötigung gibt Morena Diaz denjenigen eine Stimme, die Ähnliches erlebt haben. Auf Instagram spricht die 28-Jährige über ihr Erlebnis und die nötigen politischen Änderungen. Silvana Schreier 09.02.2021, 18.00 Uhr

Morena Diaz ging am Dienstagabend in Basel auf die Strasse. Kenneth Nars

Die Sonne steht tief. Das Meer erstreckt sich dem Horizont entlang. Morena Diaz blickt seitlich in die Kamera, lächelt leicht. Sie trägt einen altrosafarbenen Bikini. Es könnte ein gewöhnliches Ferienfoto sein. Es könnte eines derjenigen Bilder sein, für die sie vor drei Jahren öffentlich kritisiert wurde. Es könnte eines sein, auf dem sie für ein gesundes Körperbild plädiert. Das Foto ist ihr Wendepunkt. Von der Body-Positivity-Bloggerin zur Stimme, die auf eine grosse Ungerechtigkeit im Schweizer Rechtssystem hinweisen will. Die für Frauen sprechen möchte, denen Ähnliches widerfahren ist, wie ihr.

Morena Diaz ist Influencerin – und zwar eine der ersten Stunde. Seit Anfang 2021 lebt sie in Basel. Vor rund zehn Jahren startete sie ihren Account auf der sozialen Plattform Instagram. Dort, wo Bilder Geschichten erzählen sollen, wo Äusserlichkeiten meist mehr zählen als Worte. Mit Bildern und passenden Unterschriften zeigt Diaz ihren Followerinnen und Followern, dass Haare am Körper, unreine Haut und ein runder Bauch normal sind. Sie zeigt sich beim Pizzaessen, im Bikini am Strand oder beim Salsatanzen in der Küche.

Wie ein Post ihren Auftritt veränderte

Das Foto im altrosafarbenen Bikini am Strand von Malaga ist aber ein besonderes. Das liegt weniger am Abgebildeten und als an den Zeilen darunter, die sie am 2. Januar 2020 postete. «Drei Tage vor Heiligabend hat er nach einem gemeinsamen Abendessen über meinen Körper, mein Herz und meine Bedürfnisse hinweg entschieden. Mit keiner Faser meines Körpers wollte ich das, was er mir angetan hat, und mit keiner Faser meines Körpers konnte ich mich wehren.»

Diaz wurde ein Jahr zuvor vergewaltigt. Sie kannte den Täter, er war ein guter Bekannter, der sie an diesem Abend zu sich nach Hause zum Abendessen und Filmschauen eingeladen hatte. Nichts Ungewöhnliches. Als der Freund ihr aber näher kommen wollte, wehrte sie ab.

«Ich habe mehrmals Nein gesagt»,

erzählt Diaz mehr als zwei Jahre nach dem Vorfall. Der Bekannte hörte nicht auf. Im Moment der Vergewaltigung habe Diaz eine Schockstarre erlitten. Erst einige Monate später entschied sie sich dazu, den Mann anzuzeigen.

Derzeit wartet Diaz darauf, dass der Gerichtstermin festgelegt wird. Zwei Vernehmungen über mehrere Stunden – eine durch die Polizei, eine durch die Staatsanwaltschaft – hat sie hinter sich. Aufgrund ihres Berufs als Influencerin wurde ihr gar die Frage gestellt, wie viele Follower sie vor der Bekanntmachung ihrer Vergewaltigung hatte und wie viele danach.

Diaz' Fall wird in der Kategorie der «sexuellen Nötigung» behandelt. Ein Blick ins Schweizer Sexualstrafrecht erklärt, warum man nicht von einer Vergewaltigung spricht – zumindest im juristischen Sinn:

Aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch Vergewaltigung: Wer eine Frau zum Sex nötigt, indem er sie bedroht oder physische sowie psychische Gewalt anwendet, kann mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis hin zu zehn Jahren bestraft werden. Die Vergewaltigung eines Mannes sowie die anale oder orale Penetration gegen den Willen der Person zählen nicht zu diesem Straftatbestand.

Wer eine Frau zum Sex nötigt, indem er sie bedroht oder physische sowie psychische Gewalt anwendet, kann mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis hin zu zehn Jahren bestraft werden. Die Vergewaltigung eines Mannes sowie die anale oder orale Penetration gegen den Willen der Person zählen nicht zu diesem Straftatbestand. Sexuelle Nötigung: Wer eine Person zu einer sexuellen Handlung nötigt, indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Wider­stand unfähig macht, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden.

Wer eine Person zu einer sexuellen Handlung nötigt, indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Wider­stand unfähig macht, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden. Sexuelle Belästigung: Wer vor jemandem eine sexuelle Handlung vornimmt und wer jemanden tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell be­lästigt, kann – auf Antrag – mit einer Busse bestraft werden.

Den Gang an die Öffentlichkeit hat Morena Diaz nie bereut. «Ich wünsche mir eine Veränderung», sagt die 28-Jährige. Deshalb habe sie sich zu diesem Schritt entschieden. Natürlich sei es um Aufmerksamkeit gegangen. Nicht umsonst teilte sie ihre Geschichte mit fast 70'000 Followerinnen und Followern. Diaz stellt klar:

«Es geht um Aufmerksamkeit für die Sache dahinter und nicht für mich.»

Aus diesem Grund ist sie am vergangenen Dienstagabend auch auf dem Basler Marktplatz. Sie will sich solidarisch zeigen mit allen Frauen und Männern, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diaz steht aber auch als Influencerin mit grosser Reichweite in der Menge der friedlichen Demonstration. Immer wieder zückt sie ihr Handy, filmt eine Szene, drückt auf Senden. Die Ausschnitte landen in ihren Instagram-Storys, über die sie täglich Tausende Menschen unterhält.

Rund 200 Personen versammelten sich auf dem Marktplatz. Kenneth Nars

«Was ist, wenn man den Täter kennt?»

Während der Reden und der künstlerischen Darstellung eines Gerichtsprozesses mitten in Basel hört Diaz aufmerksam zu. Eine junge Frau fragt ins Mikrofon: «Was ist, wenn man den Täter kennt? Wenn ‹Halt, stopp› nicht zählt?» Morena Diaz nickt zustimmend, applaudiert. «Das ist so bestärkend», sagt sie, während sie sich umblickt. Rund 200 Frauen stehen an diesem Abend bei windigem Wetter füreinander auf der Strasse.

Diaz weiss, wie unangenehm und triggernd die Fragen sein können. Dabei war sie sich die Öffentlichkeit bereits gewohnt. Mitte 2016 wurden die Medien erstmals aufmerksam auf die junge Aargauerin, die über ihre Essstörung spricht und Informationsveranstaltungen an Schulen abhält. Anfang 2017 ging der Rummel dann richtig los: Der «Social-Media-Star», die «Kurven-Bloggerin», die gleichzeitig auch Primarlehrerin ist. Nach Kritik durch den Lehrerverband und Unterstützung von der eigenen Schule publiziert Diaz 2018 ihr Buch, wird für den «Prix Courage 2018» nominiert und setzt sich weiterhin für ein normales Verhältnis zum eigenen Körper ein.

Sie rechnete mit fiesen Kommentaren: Morena Diaz sprach auf Instagram über ihre Vergewaltigung. zvg

Dass der Post zu ihrer Vergewaltigung erneut für Rummel sorgen wird, damit rechnete Morena Diaz. Besonders berührt hätten sie Frauen und Männer, die sich in privaten Nachrichten an sie wendeten: «Einige erzählten mir, dass sie erst durch meine Geschichte begriffen hätten, dass sie ebenfalls Opfer eines Übergriffs geworden waren.» Genau diesen Menschen möchte Diaz eine Stimme geben.

Das sagt die Expertin: «Die Revision ist unbedingt nötig»

Berit Fleck ist Opferberaterin bei der Opferhilfe beider Basel. zvg

Frau Fleck, Sie sind Opferberaterin für gewaltbetroffene Frauen bei der Opferhilfe beider Basel. Wie sieht Ihre Arbeit aus?

Wir beraten Frauen, die Opfer von häuslicher sowie sexueller Gewalt geworden sind. Die meisten Frauen kommen zu uns, weil sie durch Polizei, durch Ärzte im Spital, durch Therapeutinnen oder durch das Internet auf uns aufmerksam wurden. Dabei komme ich täglich in Kontakt mit dem Schweizer Sexualstrafrecht. Und sehe, dass eine Revision unbedingt nötig ist.

Warum?

Das geltende Recht ist nicht mehr zeitgemäss. Für den Straftatbestand der Vergewaltigung gilt, dass zwingend eine vaginale Penetration stattgefunden haben muss, also nur eine Frau kann vergewaltigt werden und andere Arten der Penetration wie anal oder oral werden nicht als Vergewaltigung gewertet. Zudem muss immer eine Gewaltanwendung durch den Täter nachgewiesen werden. Dabei weiss man heute, dass Opfer mit einer Schockstarre auf einen Übergriff reagieren können.

Laut einer Studie von gfs.bern kannten 68 Prozent der Opfer ihren Täter.

Das jetzige Sexualstrafrecht wird diesen Fällen in Vertrauensverhältnissen nicht gerecht. Aber auch der Vorschlag der ständerätlichen Kommission geht zu wenig weit. Die Gesetzeslücke, dass nicht einvernehmlicher Geschlechtsverkehr straffrei bleiben kann aufgrund fehlender Gegenwehr, wurde erkannt. Aber ohne Nötigungsmittel gelten solche Fälle laut Vorschlag weiterhin nicht als Vergewaltigung, sondern nur als sogenannter «sexueller Übergriff».

Fordern Sie die Zustimmungsregelung, also «Ja heisst Ja»?

Ja, denn damit könnte man ein Zeichen setzen. Es ist wichtig, dass neue Generationen damit aufwachsen, dass immer ein Konsens nötig ist für eine sexuelle Begegnung und dies auch im Strafrecht so verankert ist. Für uns von der Opferhilfe ist aber «Nein heisst Nein» das Minimum.

«Nein heisst Nein» entspricht der Veto-Lösung, die in vielen Ländern Europas schon gilt. Kenneth Nars

Was bedeutet das?

Damit ist die Veto-Lösung gemeint. Dies ist in vielen europäischen Ländern bereits geltendes Recht. Die Kommission des Ständerats hat «Nein heisst Nein» zwar mit reingenommen, aber nicht beim Straftatbestand der Vergewaltigung. Man kreierte einen neuen Bestand, den «sexuellen Übergriff».

Wie sieht dieser neue Straftatbestand aus?

Er besagt, dass jemand, der gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird. Hierunter würden dann all die Vergewaltigungen fallen, in denen der Täter keine Gewalt oder Drohung anwenden musste, weil das Opfer erstarrt war während der Tat. Leider liegt der maximale Strafrahmen hier mit drei Jahren deutlich unter dem Strafrahmen von zehn Jahren bei einer Vergewaltigung mit Gewaltanwendung.

Was kann auch ein neues Sexualstrafrecht nicht verhindern?

Die schwere Traumatisierung der Opfer und die Tatsache, dass ein Strafverfahren für ein Opfer in den meisten Fällen sehr belastend ist. Unser Ziel ist es nicht, dass sich jede Frau, die einen sexuellen Übergriff erlebt hat, in jedem Fall bei der Polizei meldet, sondern dass jede Betroffene die Unterstützung und Hilfe erhält, die ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Ich denke auch nicht, dass es mit einem neuen Sexualstrafrecht sehr viel mehr Verurteilungen geben würde, da Sexualdelikte als klassische Vier-Augen-Delikte oft schwer beweisbar sind. Aber für Betroffene ist das Zeichen wichtig, dass eine Bestrafung erfolgen kann, auch wenn man sich nicht körperlich wehren konnte.

Opferhilfe beider Basel unterstützt Gewaltbetroffene und informiert sie über ihre Rechte. Die Beratungsstelle ist erreichbar unter 061 205 09 10 sowie per E-Mail unter info@opferhilfe-bb.ch.