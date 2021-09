Albumtaufe Rapper Pyro: «Andere investieren in Autos – ich in Musik» Der Basler Rapper Pyro hat es mit seinem aktuellen Album «Superlative» in die Schweizer Charts geschafft. Nun freut er sich auf die Taufe im Sommercasino. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Pyro steht vielleicht nicht allein auf weitem Feld, aber er gehört zu den umtriebigsten Rappern der Region. Zvg

Daniel Kern alias Pyro zählt zu den umtriebigsten Rappern der Region. Seit 20 Jahren steht der 39-Jährige auf der Bühne, oft auch als Gast bei genrefremden Acts. Seine Brötchen verdient er trotz Charts-Erfolg seines neuen Albums weiterhin als Marketingfachmann im Bereich Video, Grafik und Web.

Ihr aktuelles viertes Album heisst «Superlative». Ist es denn auch Ihr bestes?

Pyro: Also ich finde ja alle meine Alben gut. Alles Weitere ist Geschmacksache. Aber ich konnte alles in Worte fassen, was mich beschäftigt, das tut gut.

Es ist Ihr erstes Album, das es in die Top Ten der Schweizer Album-Charts geschafft hat. Wie fühlt sich das an?

Das ist wirklich cool. Aber aufgrund einer dreimonatigen Vorbestellungszeit ist es nicht ganz verwunderlich. Ich habe bisher bei allen Alben mindestens so viel verkauft, jedoch meist direkt an Gigs. Diese Verkäufe werden leider nicht berücksichtigt, was das Bild verzerrt. Aber es tut gut und ich bin sehr dankbar.

Pyro alias Daniel Kern feiert dieses Jahr seinen 40. Geburtstag. Zvg

Werden Sie nun reich?

Ja klar, ich hab grad meinen Chef angerufen und gekündigt (lacht). Nein, Seich. Die Platzierung bringt mir jetzt finanziell nicht wirklich was. Ausser Basilisk und ein paar regionalen Sendern spielen auch jetzt die Radios nicht mehr Musik von mir.

Sie können also nicht von der Musik leben?

No way! Mit Mundart-Rap sowieso nicht. Aber für mich ist das voll OK. Es ist für mich ein grosses Hobby, das mir gut tut. Trotz der Kosten für Albumproduktion, Videoclips, etc. Andere investieren in Immobilien und Autos – ich in die Musik.

Sie werden dieses Jahr 40. Überlegt man sich da, ob man weiterhin so viel Zeit in die Musik stecken kann?

Ich habe mich bewusst für die Musik entschieden und keine Kinder oder andere Familienverpflichtungen. Ich bin ein Getriebener, der eingehen würde ohne kreative Projekte. Ein Lied heisst «Schönschti Sprooch».

Sie meinen aber nicht den Basler Dialekt.

Nein. Im Refrain erkläre ich die Musik zur schönsten Sprache, unabhängig von Dialekt und Muttersprache. Wenn ich etwa in Südafrika mit Freunden Musik mache, verstehen wir uns, ohne dieselbe Muttersprache zu sprechen. Denn Musik spricht für mich in Emotionen. Man kennt Sie als musikalischen Grenzgänger.

Sehen Sie sich selber überhaupt als Hip-Hopper?

Aber klar doch! Ich bin durch und durch Hip-Hop. Hip-Hop hat ja seit jeher Einflüsse aus ­diversen Musikrichtungen auf eine eigene Art interpretiert. Kommenden Freitag feiern Sie im SoCa Plattentaufe.

Was darf man erwarten?

Ich freue mich, nach knapp eineinhalb Jahren endlich wieder eine grosse Show zu performen und mit meinem Team und meinen Freunden anzustossen. Wir werden das neue Album spielen und natürlich auch viele ältere Songs. Dazu gibt’s Merch-Artikel und Releases der letzten Jahre und ganz neu auch «Super­la­tive» auf Vinyl. Und vor allem gibts dann einen scheissner­vösen, aber freudigen Pyro.

Pyro: «Superlative».

Taufe: Sommercasino, 24. September.

www.pyrobasel.ch

Pyro beherrscht das Spiel mit der Selbstironie. Zvg