Allschwil Carsharing, Shuttlebusse, E-Bikes: Grüne wollen Bachgraben besser erschliessen, noch bevor der Zubringer-Tunnel da ist Grünen-Landrat Marco Agostini will nicht tatenlos zehn Jahre auf den Zubringer und das Tram warten. Er fordert, dass Baselland mit drei Millionen Franken Übergangsmassnahmen mitfinanziert.

Das Industriegebiet Bachgraben in Allschwil wächst und wächst. Nur die Verkehrserschliessung hinkt hinterher. Erich Meyer

2030 soll das Megaprojekt umgesetzt sein: die direkte Autobahnanbindung des stark wachsenden Allschwiler Wirtschaftsgebiets durch einen neuen Tunnel, den Zubringer Bachgraben (Zuba). Vor zwei Wochen sprach der Baselbieter Landrat den 16-Millionen-Projektierungskredit.

Doch bis das Areal komplett erschlossen ist – auch ein Tram und eine Velo-Vorzugsroute sind geplant – wird es noch länger dauern, wie Baudirektor Isaac Reber an der Landratssitzung sagte: «Das Ziel ist, dass das Bachgrabengebiet in zehn oder 15 Jahren mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Velo und strassenseitig gut angebunden ist.»

Agostini befürchtet, dass Firmen abwandern könnten

Für den Pfeffinger Grünen-Landrat Marco Agostini dauert das zu lange. Nicht, weil er die Einweihung des Zuba kaum erwarten kann – Agostini stimmte im Rat gegen den Kredit – sondern weil er andere Erschliessungsmöglichkeiten fördern will, die rascher und günstiger umsetzbar wären. Denn:

«Für die Wirtschaft sind zehn Jahre eine sehr lange Zeit. Vielleicht ist der Standort plötzlich nicht mehr attraktiv genug und die Firmen wandern ab.»

Um den Zuba wie geplant umzusetzen, muss Baselland Frankreich noch Land abkaufen. Nicht eingezeichnet sind zudem die weiteren laufenden Projekte der Tramerschliessung Bachgraben-Bahnhof St.Johann sowie der Velo-Vorzugsroute via Parkallee-Wanderstrasse-Bahnhof SBB. Das Tramtrassee kann allerdings erst gebaut werden, wenn der Zubringer 2030 fertig ist.

Agostini reicht deshalb an der Landratssitzung diesen Donnerstag eine Motion ein. Darin fordert er die Regierung auf, in den kommenden fünf Jahren drei Millionen Franken in den Finanzplan einzustellen, «um eine schnellere und vielfältige Mobilitätserschliessung des Gebiets Bachgraben realisieren zu können». Im Vorstosstext bleibt unklar, was genau Agostini vorschwebt.

Auf Nachfrage wird er konkret: «Ich denke an Carsharing, Carpooling, Busshuttles zu Park-and-ride-Anlagen auf französischer Seite oder auch, dass die Firmen ihren Mitarbeitern E-Bikes zur Verfügung stellen.» Agostinis Traum wäre, dass der Zuba plötzlich unnötig würde. Aber er hält auch fest: «Mein Vorstoss ist keine Alternative zum Zuba, sondern eine Ergänzung und Überbrückung. Meine Ideen brauchen keine grossen baulichen Massnahmen.»

Bürgerliche wollen keine Kantonsgelder einsetzen

Die Motion dürfte im Landrat allerdings einen schweren Stand haben. Sowohl FDP-Fraktionspräsident Andreas Dürr als auch der Allschwiler Mitte-Landrat Felix Keller zeigen sich sehr skeptisch. «Eine Motion hätte bei uns von der Mitte wohl keine Mehrheit», sagt Keller, wohlwissend, dass sich Grüne und SP alleine nicht durchsetzen können.

Hier bei der A3 in Basel käme das Nordportal des Zuba zu stehen. Bild: zvg Tiefbauamt BL

Dürr formuliert es schärfer:

«Das ist links-grünes Gesäusel, das wie immer auf Kosten des motorisierten Individualverkehrs ginge – natürlich mit Staatsgeldern finanziert.»

Die Privatwirtschaft brauche keine staatlichen Anreize, sondern setze solche Ideen bereits selber um. Keller warnt zudem, dass sonst schnell Begehrlichkeiten von anderen Gewerbegebieten wie dem Prattler Grüssenareal geweckt werden könnten.

Anders klingt es bei der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD): «Wir finden solche Massnahmen verfolgenswert», schreibt Sprecherin Andrea Bürki. Allerdings verweist sie darauf, dass bereits mehrere Konzepte und Quartierpläne vorliegen, die sich mit der Reduktion des Autoverkehrs beschäftigen. Keller weiss, warum: «Auch mit dem Zuba können unmöglich alle mit dem Auto kommen.»

