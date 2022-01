Altes «Klingeli» Die «Sauerei» kann losgehen: Neue Beiz öffnet am Samstag ihre Türen Viel Bier und deftige Speisen werden im Restaurant Sauerei im ehemaligen «Klingeli» serviert. Am Mittwoch feierte das Wirtepaar bereits eine inoffizielle Eröffnung. Peter De Marchi 1 Kommentar 21.01.2022, 18.00 Uhr

Die Gaststube der «Sauerei» verfügt über 85 Plätze. Kenneth Nars

Wenn Julia Füzesi und Andreas Klein eine Beiz eröffnen, dann darf eines nicht fehlen: der Zapfhahn. Nicht einer, nicht zwei, nein, die werden gleich im Multipack montiert. Im ehemaligen «Klingeli» sind es jetzt 18 in der Bar hinter der Gaststube. Das ehemalige «Klingeli» bei der Kaserne heisst seit Mittwoch «Sauerei»; am Mittwochabend war inoffizielle Eröffnung der neuen Beiz im Unteren Kleinbasel.

«Wir haben die Eröffnung nicht an die grosse Glocke gehängt», sagt Andreas Klein, «wir wollten uns einen sanften Einstieg erlauben.» Still und heimlich ist eröffnet worden, ein paar Tage sich Zeit lassen, um zu schauen, was noch nicht richtig klappt, an welchem Schräubchen noch gedreht werden kann.

Schon am ersten Abend fast ausgebucht

Am frühen Mittwochabend war noch das letzte Hämmern einer Bohrmaschine zu hören; das Personal wuselt durch die Beiz; noch fehlte der neue Schriftzug über der Bar und auf den Speise- und Getränkekarten; Julia Füzesi und Andreas Klein nutzen die letzten Minuten vor der Eröffnung für eine kurze Einführung in die hohe Kunst des Bierzapfens. Ab 17 Uhr tröpfelten die ersten Gäste rein, trotz minimaler Werbung auf Social-Media-Kanälen, die «Sauerei» mit ihren 85 Plätzen in der Gaststube war an ihrem ersten Abend bereits zu 95 Prozent ausgebucht.

Andreas Klein und Julia Füzesi leiten die «Sauerei». Roland Schmid

Julia Füzesi und Andras Klein haben das «Klingeli» per 1. Januar 2022 von der Rhyschänzli-Gruppe übernommen. Am 1. Januar sei dann auch gleich mit den Sanierungsarbeiten begonnen worden, sagt Klein. Viel musste nicht investiert werden, die Vorbesitzer hatten das Lokal gründlich saniert und umgebaut. Die Vorhänge kamen weg, Holztische und -stühle wurden frisch geölt und umgestellt, das war's denn auch schon.

Nur bayrische und fränkische Biere fliessen aus den Zapfhähnen

Am Samstag ist die offizielle Eröffnung der «Sauerei», wo der Flair eines bayrischen Biergartens nach Basel gebracht werden soll: gute Biere und deftiges Essen, sobald es wärmer wird, auch draussen im Garten. Die Bierkarte, hier Bierbibel genannt, umfasst gegen 90 Seiten. Aus den 18 Zapfhähnen fliessen fast ausschliesslich bayrische und fränkische Biere, ein Stelldichein der besten dortigen Brauereien: Augustiner, Ayinger, Nittenau, Camba, Schlapper Seppl; in den Kühlregalen stehen die Flaschen mit den Ales, IPAs, Whits, Triples und Stouts.

Die kleinere Karte umfasst alles, was nichts mit Bier zu tun hat: Weine, Schnäpse, alkoholfreie Getränke und Speisen: Brezn mit Obazda, Krautsalat, Hähnchen, gebratene Blutwurst, Käsespätzle Schweinebauch, Haxn, Cordon bleu – und jeden Freitag frische Weisswürste. «Ein Essenszwang aber besteht nicht», betont Julia Füzesi. Man könne auch in die «Sauerei» kommen und nur die Biere und die Atmosphäre geniessen – ausser am Sonntag und am Montag jeden Tag ab 17 Uhr.

