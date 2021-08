AM-Jam will 500 Hip-Hop-Fans nach Hölstein locken

am-jam Hip-Hop-Happening in Hölstein Die zweite Ausgabe des AM-Jam will mit namhaften Acts aus der Region bis zu 500 Fans ins Oberbaselbiet locken. Stefan Strittmatter 06.08.2021, 19.59 Uhr

AM, das bezieht sich hier nicht auf die von Hobbyfunkern verwendete Kurzwellen-Frequenz. AM steht auch nicht für «ante meridiem», also für Uhrzeiten vor dem Mittag. Nein. Der AM-Jam in Hölstein leitet seinen Namen vom Verein ab, der das Hip-Hop-Happening organisiert: Und bei «Anderst ­Motiviert», so der volle Name, demonstriert bereits die Schreibweise, dass man sich nicht um Konventionen schert.

Niccolo Brunetti von «Anderst Motiviert» sieht im Namen zugleich das Motto des fünf­köpfigen Vereins: Man sei motiviert, etwas für die Jugend und die Hip-Hop-Kultur in der Nordwestschweiz zu tun. Und: «Wir möchten unsere Projekte anders und in gewissen Bereichen besser machen als unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter.»

Die Ausgabe von 2020 musste abgesagt werden

Grosse Worte, doch kann der junge Verein dabei nicht nur auf rund 30 Helferinnen und Helfer zählen, sondern bereits auch erste Taten vorweisen: So lockte der AM-Jam bei seiner ersten Ausgabe vor zwei Jahren 500 Hip-Hop-Fans nach Hölstein. Die Ausgabe 2020 musste wegen der Pandemie abgesagt werden, doch angesichts des diesjährigen Lineups würde es nicht überraschen, wenn sich am heutigen Samstag noch mehr Besucherinnen und Besucher beim Öpfelhüsli einfinden.

Doch wenn das passiert, dann haben Brunetti und Co ein Problem, denn aufgrund der Corona-Bestimmungen dürfen sie bloss 500 Leute auf das Open-Air-Gelände lassen, das eigentlich 1000 fassen würde. Mit den Zahlen vom Vorverkauf sei man sehr zufrieden, zudem rechne man mit einem grossen Ansturm auf die Abendkasse. Dennoch habe man sich für die tiefere Limite von 500 Personen entschieden, weil das einen Einlass ohne Zertifikat ermögliche.

Als Fan tut man also gut daran, nicht zu spät nach Hölstein zu pilgern, zumal auch das Programm schon zu früher Stunde vielversprechend ist. Um 13 Uhr bereits geht es los mit Grafitti-Events (mit BAX, Wandart, Shez, ­Sei­frei, Certy), um 15:30 Uhr findet eine Open Stage statt, gefolgt von Danceshows (Studio1, Das Flavour) und Newcomer-Sets (Shawtie La Fleur, Jiggo267, Young Ars, Moony, SGB).

Englisch, Spanisch und ganz viel Mundart

Einen herausstechenden Headliner habe man nicht, sagt Brunetti mit Blick auf das gefüllte Programm: «Dieses Jahr haben wir viele Rap-Grössen aus der Region gewinnen können.» So steht um 19:30 Uhr der auf Englisch rappende Crispthecook auf der Bühne, ehe um 20:30 Uhr mit La ­Nefera die spanische Sprache ins Zentrum rückt. Die 32-jährige Rapperin und Sängerin mit Wurzeln in der Dominikanischen Republik feiert in Baselland nicht nur ein Heimspiel; hier wurde die Musikerin, die abseits der Bühne Jennifer Perez heisst, vor einem Jahr mit dem Kulturpreis des Kantons ausgezeichnet.

Danach geht es Schlag auf Schlag weiter mit Morrow & Sherry Ou, Elia und Was Ghetto?, bis dann kurz vor Mitternacht die Nordwest Legends die Bühne entern. Das, so erklärt Brunetti, sei eine «Konstellation von Basler Rap Legenden» – gemeint sind: Kalmoo, Shape, Black Tiger, Abart, DJ Tray –, die es noch nie gegeben habe und es auch nicht mehr so schnell wieder geben werde.

Bis zum Zapfenstreich um 4 Uhr schliesslich sorgt DJOK für die Beschallung. Spätestens dann wird sich zeigen, wie sich das Tanzverbot umsetzen lässt, das an Veranstaltungen weiterhin gilt. Brunetti ist sich der Problematik bewusst: «Wir wissen, dass wir nicht alles verhindern können, wir werden aber alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Massnahme umzusetzen.»

AM-Jam, Hölstein. Beim Öpfelhüsli.

Sa 7. August ab 13h. www.am-jam.ch