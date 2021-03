Analyse Bettelnde in Basel: Gekommen, um zu bleiben Dass das Projekt Notschlafstelle gescheitert ist, überrascht nicht. Die Bettler aus Rumänien haben unser System von Anfang an überfordert. Das ist nicht schlimm. Benjamin Rosch 06.03.2021, 05.00 Uhr

Basel während des zweiten Lockdowns. Marktplatz. Bettler auf der Mittleren Brücke. Bild: Roland Schmid/BLZ

Am Anfang stand ein frommer Wunsch: SP und Grüne wollten das Betteln entkriminalisieren und strichen den Artikel aus dem Übertretungsstrafgesetz, das Volk gab seinen Segen dazu. Was darauf folgte, ist eine Überforderung des gesamten Basler Apparats von Behörden, Politik und Medien bis zu einem Punkt, an dem man meinen könnte: Es gäbe ein Problem.

Im Grunde ist Folgendes passiert: Die nicht zuletzt dank der Personenfreizügigkeit prosperierende Stadt Basel hat sich in einem speziellen Akt der Barmherzigkeit dafür entschieden, das Betteln wieder zu erlauben. Einig waren sich damals alle grosse Parteien, Linke wie Bürgerliche: Es ging um die Einzelschicksale, niemand wollte Bettelbanden. Weil Armut in der Schweiz nichts Öffentliches ist, schaute auch niemand auf die sozialen und politischen Grauzonen, in denen sich viele Bettelnde aus Osteuropa durch ganz Westeuropa bewegen. Weder als mafiöse Clans noch als Einzelfiguren, sondern in losen Verbänden. Das neue Gesetz war kein Jahr alt, da wurde es auf die Probe gestellt. Familien aus Rumänien machten sich breit in der Stadt, wuschen sich in Brunnen und schliefen nachts in Parks.

Die Öffentlichkeit reagierte erwartbar. Die einen beschwörten eine Verslumung der Innenstadt herauf, andere ergossen sich in hemmungslosem Sozialkitsch. Das Spektrum reicht bis heute von kaum verhehltem Rassismus bis zu romantischer Naivität.

Beides ist zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Wir halten es für eine westliche Errungenschaft, das Betteln aus dem Stadtbild getilgt zu haben. Betteln ist nach unseren Begriffen würdelos und nicht zuletzt sogar frech. Nicht nur, weil die Bettelei keine produktive Arbeit ist. Schliesslich, so die vorherrschende Meinung, schaut der Sozialstaat nach allen. Nachsicht hat man höchstens mit «unseren» Bettlern, den Junkies am Bahnhof. Jene armen Teufel halt, die irgendwie immer durch die Maschen fallen oder vereinzelt sogar auf den Staat verzichten wollen.

Wer hinter den Bettlern professionelle Banden in ständigem Austausch mit der Heimat und dem grossen Reibach in der Fremde vermutete, kam allerdings irgendwann in Erklärungsnot, als die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sanken und die Leute mit Kopftüchern immer noch für ein paar Franken der Kälte harrten. Dagegen war es warmherzigen Naivlingen auch nicht recht, als plötzlich sogar Kinder die hohle Hand machten. Und selbst blauäugige Menschen werden erkennen, dass es drei Kategorien Bettler gibt: Frauen, Alte, und verhältnismässig jüngere Männer, die aber alle an einem Gebrechen leiden. Es braucht schon etwas Selbstbetrug, um dahinter keine Tricks zu sehen. Insgeheim dürften die meisten gehofft haben, dass sich das Problem schon irgendwie selber löst. Aber die Bettelnden sind geblieben.

Nun scheitert also das Projekt Notschlafstelle fulminant schon nach wenigen Wochen. Vor dem historischen Hintergrund der Roma ist es auch wenig verwunderlich, dass sich kaum jemand für ein Bett registrieren lassen wollte. Zudem ist die Winterzeit im Mitleid-Business die ergiebigste, sich jetzt ausschaffen zu lassen ergibt schlicht keinen wirtschaftlichen Sinn. Wer kann, kramt jetzt Geld zusammen, um Ostern in der Heimat zu verbringen, um an den Hochzeiten teilzunehmen und im Sommer wieder zurückzukehren. So schildern es Leute, die sich eingehend mit Roma befasst haben. Was der Kanton wohl nie tat.

Nach mehreren Monaten der Erfahrung mit den Bettelnden bleibt die Erkenntnis: Die Bettler kamen nicht hierhin, damit ihnen geholfen wird. Sie wollen nur unser Geld.

Aber ist das verwerflich? Es wird niemand gezwungen, Geld zu geben. Und wie kann man sich ernsthaft daran stossen, dass Menschen die Brunnen zum Baden und die Parks zum Schlafen benutzen? Was uns im Kern doch wirklich stört, ist die Konfrontation mit den Verlierern eines weltweit kapitalistischen Systems. Nicht weil wir selber Angst hätten, dort zu landen. Aber weil sich niemand eingestehen will, dass Reichtum im Entferntesten auch eine Schuld an Armut haben kann.

Damit bleiben nur zwei Wege: einen fatalistischer und ein noch fatalistischerer. Man könnte nach einer Lösung suchen, um die Bettler loszuwerden. Es wird sich wohl ein genügend repressiver Weg finden, der sich noch im Rahmen des menschenrechtlich Zulässigen befindet. Damit exportiert man das Problem, was in den Augen vieler gemeinhin als Lösung gilt. Oder aber man gewöhnt sich an die neue Situation. Man findet sich damit ab, dass eine unfassbar reiche Stadt, eine Gewinnerin einer globalen Wirtschaft, irgendwann auch mit ihren Verlierern konfrontiert wird. Dann muss man die 250'000 Franken aus der Sozialhilfe als Abschreiber verbuchen, bei jährlichen Unternehmenssteuereinnahmen von über 800 Millionen Franken.