Analyse Der Markt ist satt – aber die Ausgaben werden in der Kulturstadt Basel weiter wachsen Seit einem Jahrzehnt hält das Ausgabenwachstum in der Basler Kulturpolitik ungebremst an. Es gibt kaum einen Budgetposten, der innert dieser kurzen Zeit nicht grösser geworden ist. Aber wer soll all diese Kultur konsumieren? Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Plakat an Plakat: Die Basler Kulturagenda quillt förmlich über. Bild: Kenneth Nars/BLZ

Der Dezember ist der Monat der Geschenke. Wenn bei einigen der 13. Monatslohn eintrifft und ein Teil davon gleich wieder ins Weihnachtsgeschäft verschwindet, beschäftigt sich auch das Basler Parlament mit den Finanzen. Die Budgetsitzung Mitte Monat verspricht nicht zu viel Spannung, schliesslich ist das einzige, was spannt, der staatliche Geldbeutel. Dieser weckt Begehrlichkeiten, von denen einige schon eine Woche zuvor gestillt werden können. Das ist grundsätzlich kein Problem, denn das Geld dafür ist vorhanden. Und erneut dürfte die Saturiertheit keine Rolle spielen, obwohl sich die Zeichen dafür mehren, dass die Basler Kulturpolitik sich nicht entlang der Nachfrage, sondern am Angebot orientiert.

Gleich mehrere Kulturinstitutionen hoffen derzeit auf Subventionen. Nicht nur gleich viel wie in den vergangenen Jahren soll es sein. Sowohl das Basler Marionetten-Theater, als auch das Junge Theater sowie die Basler Madrigalisten nutzen die Gelegenheit, um eine Erhöhung der Beiträge für die nächste Laufzeit zu erbeten. Eine Ausnahme bildet der Verein Gare du Nord. Dieser war früher durch die auslaufende Kulturvertragspauschale mit dem Kanton Baselland finanziert und geht nun in die schützenden Hände von Basel-Stadt über. «Mindestens die bisher gesprochenen Beiträge» sieht der Ratschlag der Regierung für das Lokal vor. Dass es dereinst mehr wird, ist abzusehen. Der Gare du Nord ist dafür bekannt, seit einigen Jahren mit einem strukturellen Defizit zu wirtschaften. Die Grossräte haben das erkannt und wollen das Präsidialdepartement damit beauftragen, dem Gare du Nord bei der Konzeptarbeit zur Seite zu stehen.

Vielleicht wird es in der Grossratsdebatte zu einigen Zwischenfragen kommen. Wahrscheinlich wird die SVP da und dort Kritikpunkte anbringen. Aber eher friert der Rhein zu, als dass der beständig anschwellende Geldfluss in die Basler Kultur bald kleiner wird. Die Basler Kulturförderung hat sich dermassen aufgebläht, dass man gar nicht mehr anders kann, als die vielen Institutionen weiter am Tropf zu halten. Jede Korrektur nach unten würde eine Serie von Ereignissen in Gang setzen, sodass die Politik am Ende vor der grossen Tabufrage sitzen würde: Was soll eigentlich die Basler Kulturunterstützung?

2013 wirkt in Zeiten der Pandemie wie eine Ewigkeit her. Damals hiess der Basler Kulturbeauftragte Philipp Bischof, heute Direktor der Kulturstiftung Pro Helvetia. Im Jahresbericht seiner Abteilung gab er damals ein Interview mit einigen bemerkenswerten Passagen. Bischof sprach beispielsweise davon, die Kultur sei überregionaler zu denken, da Nutzende sich globaler bewegten. Er wollte mit Basels Angebot mehr Menschen erreichen, Leute mit Migrationshintergrund beispielsweise, sinnierte von einem «contrat social». Und er wollte die Mittel nicht unbedingt ansteigen lassen, sondern umverteilen. Acht Jahre später lässt sich sagen: Nichts davon ist eingetroffen.

Ein Verteilkampf, der keiner ist

Zwei Dokumente liefern Anhaltspunkte über die vielschichtige und etwas verworrene Ausgabenpolitik im Bereich Kultur: die Jahresberichte und das Kulturleitbild, obwohl auch sie freilich keine Vollkostenrechnung bieten. Die Jahresberichte halten fest, was als Eindruck aus dem Grossratssaal bleibt: Das Budget wächst kontinuierlich an. Im Vergleich zu 2013 gibt Basel-Stadt 140 Millionen Franken aus – 20 Millionen mehr, was einer Zunahme von 16 Prozent entspricht. Dabei ist es nur etwas mehr als zehn Jahre her, als Basel die Schallmauer von 100 Millionen Franken durchbrochen hatte. Damals prognostizierten Zeitungen einen Verteilkampf.

Den gibt es zwar. Aber Tatsache ist auch, dass fast jeder Budgetposten in den vergangenen acht Jahren teurer wurde. Egal ob kleine Häuser wie der Ausstellungsraum Klingental oder grössere wie GGG und Archäologische Bodenforschung: Die meisten verlangten mehr Geld, und es wurde ihnen gegeben. Nicht eingerechnet sind dabei die Personalkosten der Abteilung Kultur, Beiträge aus dem Swisslos-Fonds und schon gar nicht Ausgaben für grosse Bauprojekte, von denen gleich mehrere nicht weit zurückliegen (Kunstmuseum Erweiterung, Theater, Stadtcasino) oder erst noch auf die Stadt zukommen: Kunstmuseum (100 Millionen), Staatsarchiv/Naturhistorisches Museum (214 Millionen), Berri-Bau-Sanierung (100 Millionen), um nur die prominentesten zu nennen. Zu keinem Zeitpunkt war Bischofs Idee denkbar, das Kulturangebot einzuschränken.

Ein Skelett aus Übersee

Wie wenig der überregionale Gedanke wert ist, zeigt folgende Anekdote: Für den Neubau hat sich das Naturhistorische Museum ein riesiges Dinosaurierskelett geleistet. Zwar habe man schon eine bedeutende Sammlung, liess sich der Direktor zitieren. Doch sei ein solches Objekt in vielen anderen Städten ein Publikumsmagnet. Als sich die Gelegenheit in den USA bot, griff das Museum für einen sechsstelligen Betrag zu. Nicht die neue Inszenierung der bisherigen Sammlung ist das Ziel, sondern nachzuziehen mit den grossen Städten Europas.

Immerhin: Damit dürfte man die Massen ansprechen. Ein weiteres Manko der Basler Kulturpolitik ist nämlich ihre mangelnde Breitenwirkung. Aus sozial-ökonomischer Sicht ist die staatliche Kultursubvention vor allem eine Umverteilung von unten nach oben. Einzelne Mäzene und Mäzeninnen ausgenommen, die kräftig einzahlen, profitiert eine kleine Oberschicht von besonders kostspieligen Einrichtungen. Das ist keine neue Erkenntnis, wird aber vom Kulturleitbild besonders drastisch vor Augen geführt. Darin erörtert eine Publikumsbefragung, welche Menschen welche Kulturinstitutionen besuchen. Im Fall des Theaters macht eine kleine Gruppe von Stammgästen, wahrscheinlich einige hundert, über fünfzig Prozent der Besuchenden aus. Im Fall der Oper gaben knapp 40 Prozent der 1000 dort Befragten an, mehr als zehn Mal pro Jahr in den Genuss einer Vorstellung zu kommen. Basel-Stadt gibt für das Drei-Sparten-Haus jährlich mehr als vierzig Millionen Franken aus. Zum Vergleich: Der Basler Zolli erhält nicht ganz 1,5 Millionen Franken. Es ist im Übrigen auch nicht so, dass die Bühnen Publikum aus aller Welt nach Basel locken würden, auch das bestätigt die Befragung. Nur um die zehn Prozent der Befragten wohnen nicht in Basel-Stadt, dem ländlichen Nachbarn oder einem anderen Schweizer Kanton.

Die Rechnung geht auch ohne zusätzliches Publikum auf

Aber was ist der Mehrwert dieser zusätzlichen Investitionen? Zunächst einmal stimmt der Satz: Wer hat, dem wird gegeben. Insgesamt haben es die Basler Kulturinstitutionen nämlich geschafft, ihren Eigendeckungsgrad zu erhöhen. Prozentual ausgedrückt klingt das enorm, eine Steigerung um 84 Prozent innert eines Jahrzehnts. In absoluten Zahlen heisst das: Statt früher 11 erwirtschaftet die Abteilung Kultur inklusive Museen 20 Millionen Franken. Heisst das, die Menschen sind in die Museen und Konzertsäle geströmt? Nicht unbedingt. Ein Blick in deren Jahresberichte fördert Interessantes zu Tage: In vielen grossen Häusern stagnieren die Publikumszahlen. Im Theater Basel zeigte die Kurve wieder ein bisschen nach oben, doch scheint die gläserne Decke bei rund 200'000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu liegen. Derweil kämpft die Kaserne gegen den Schwund an. Museen sind stärker von publikumswirksamen Ausstellungen abhängig, doch auch hier zeigt sich ein ähnlicher Effekt. Keinesfalls kann das Publikumswachstum mit dem Ausgabenwachstum Schritt halten. Der Markt ist gesättigt, und die Institutionen kannibalisieren sich gegenseitig, scheint es. Das generiert zwar nicht mehr Aufmerksamkeit, aber immerhin Drittmittel.

2021 hätte eine Zäsur bedeuten können, ganz unabhängig von Corona. Eine Initiative schickte sich an, das Angebot neu zu denken. Die Trinkgeld-Initiative verlangte mehr Aufmerksamkeit für Nischen wie die alternative Szene oder die Jugendkultur. Mindestens fünf Prozent des gesamten Budgets sollten ihr zufallen. Vor einigen Wochen stellte Regierungspräsident Beat Jans seine Umsetzung vor: den Anteil erreicht er, indem das Budget aufgestockt wird. Eine Umverteilung, das machte Kathrin Grögel, Leiterin der Abteilung Kultur deutlich, käme nicht in Frage. An Bestehendem wird in Basel nie gerüttelt.

Der Umstand ist politisch erklärbar. Die Kulturlobby ist im Basler Parlament sehr gut vertreten. Die offensichtlichste Interessenvertretung ist das Komitee «Kulturstadt jetzt». Der Verein zählt Mitglieder aus den Grünen, der SP, der GLP und der FDP in seinen Reihen. Bekannte Basler Gesichter wirkten mit: Regierungsrätin Esther Keller, Generalsekretär Sebastian Kölliker, alt Nationalrat Daniel Stolz, SP-Co-Präsidentin Lisa Mathys, die nächste Grossratspräsidentin Jo Vergeat. Die LDP indes stand in den vergangenen Jahren vor allem den klassischen Basler Kulturinstitutionen nah. So ist die Partei beispielsweise durch Catherine Alioth in der Kulturkommission vertreten, die gleichzeitig im Verwaltungsrat des Theaters Basel sitzt.

Nach links und nach rechts

Das ist die bekannte Mechanik im Basler Parlament: Wenn die grossen Institutionen nach mehr Geld verlangen, ist schnell von der Kulturhauptstadt Basel die Rede, die ihre Leuchttürme verteidigen müsse. Wenig später heisst es dann, es brauche aber auch andere Angebote als van Gogh, Beethoven und Schiller. Worauf sich die Füllhörner über der Kaserne, dem Rockförderverein oder dem Haus für elektronische Künste ergiessen und der Swisslos-Fonds einige Filme als Schwerpunkt-Projekte auslobt. Aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist das bedenkenlos möglich. Kulturförderung macht in Basel-Stadt seit Jahren um die fünf Prozent des gesamten Betriebsaufwands aus.

Die gute Finanzlage nimmt Kritikerinnen und Kritikern schnell den Wind aus den Segeln. Damit das Angebot nach der Nachfrage gedacht wird, bräuchte es wohl den finanziellen Druck – und dieser ist schlicht nicht vorhanden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen