Analyse zur SP: In Basel sind die Genossen die besseren Grünen

Analyse In Basel sind die Genossen die besseren Grünen Das Positionspapier der SP zur Verkehrspolitik ist auch Ausdruck eines innerlinken Konflikts: Die Grünen sind zu sehr mit sich selber beschäftigt. Benjamin Rosch 19.06.2021, 05.00 Uhr

Beat Jansz, vulgo Klima-Loki, rot und grüner Regierungsrat. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Man mag von diesen Strategiepapieren halten, was man will: In regelmässigen Abständen schaffen es die Basler Sozialdemokraten, die politische Agenda zu besetzen. Es braucht keinen Nostradamus, um zu sagen: Die Klimapolitik wird in den nächsten vier Jahren zum wichtigsten Legislaturthema. Es liegt auf der Hand, dass die Diskussion im Stadtkanton dabei im Wesentlichen über den Verkehr führt, zumal in vielen anderen Bereichen bereits ein sehr strenges Energiegesetz greift.

Die bz berichtete am Mittwoch über den 15-seitigen Forderungskatalog, der von autofreien Zeitfenstern bis zu einer höheren Motorfahrzeugsteuer vieles beinhaltet, um den Autofahrern das Leben in der Stadt zu vermiesen. Die Reaktionen fielen so harsch wie erwartbar aus: Der Gewerbeverband ärgert, die LDP fürchtet sich und den Grünliberalen gefällt die Stossrichtung. Damit, gerade im Licht des vergangenen Abstimmungssonntags, ist bereits klar: Vieles aus dem Forderungskatalog ist in Basel-Stadt mehrheitsfähig.

Die prominenteste Mehrheitsbeschafferin ist die Grüne Partei, stellt sie immerhin im Grossen Rat die zweitgrösste Fraktion. Doch über die Rolle als Abstimmungshelferin hinauszuwachsen, bekundet sie offenbar Mühe. Zu keinem Zeitpunkt wäre es denkbar, dass aus ihren Reihen eine solche Kaskade von Forderungen erwachsen würde. Das letzte – sehr gute – Positionspapier datiert vom Herbst 2019.

Geschenkt: Die Partei durchlebt gerade einen personellen Wandel, mit jungem Präsidium und neuen Köpfen in der Fraktion. Den erst 20-jährigen Laurin Hoppler etwa hat es vom Klimastreik direkt ins Parlament gespült. Doch statt in der Klimapolitik scheint er seine bisherigen Schwerpunkte in der Kultur zu sehen, für die er sich in der Lobbygruppe Kulturstadt jetzt einsetzt. Das neue Präsidium um Raffaela Hanauer und Benjamin van Vulpen hat trotz Retraite im Mai nicht sagen können, wo das Hauptaugenmerk der Partei in den nächsten Jahren liegen wird. Eine Initiative steht im Raum, ohne dass deren Inhalt schon nur grob bekannt wäre. Dabei wollte man doch gerade die Kommunikation verbessern.

Es ist billig, zu sagen: Die Zeit seit der Umstrukturierung war knapp. Die Klimastreiks dauern seit Dezember 2018 an. Spätestens einige Wochen nach den Wahlen im Herbst hätten die Grünen die inhaltlichen Ziele abstecken müssen, um die Früchte des Wahlergebnisses zu ernten. Doch wieder verstreicht viel Zeit. Dabei will man uns doch weismachen, dass genau diese fehle, um die Klimakrise aufzuhalten.

In die Lücke tritt breitbeinig die SP. Regierungspräsident Jans, vulgo Klima-Loki, hat das Überthema der vergangenen Wahlen zur Chefsache erklärt. Kollege Kaspar Sutter schlachtet sein Departement noch viel stärker in diese Richtung politisch aus. Die Genossen waren es auch, welche die vergangenen Klima-Abstimmungen nach Hause brachten: Die Auto-Initiativen mit einem Gegenvorschlag ausgekontert, die Umgestaltung der Dalbe verteidigt, den AUE-Umbau durchgeboxt. In allen Vorlagen war die SP die tonangebende Partei. Die Grünen trumpften höchstens dann auf, wenn es um das Verhindern ging, sei es die Stadtrandentwicklung Ost, das Ozeanium oder – erfolglos – die Hafenplanung.

Insofern ist es nicht überraschend, dass die Grünen in ihrem Stammgebiet links überholt werden. Ärgerlich: Selbst in der kommenden Abstimmung um ein Gratis-U-Abo für Kinder und Jugendliche sind nicht sie im Lead, sondern die Grünliberalen und die SP. Es mag etwas kleinlich sein, aber von den Grünen schaffte es nicht einmal jemand an die Unterschriften-Übergabe. Nun könnte man argumentieren, für das grosse Ganze spiele der innerlinke Konkurrenzkampf keine Rolle. Aber ohne starke Grüne liefert man halt auch keine Argumente für den Regierungswahlkampf 2024.

In der letzten Ausgabe von «Grünwärts», dem Magazin der Basler und Baselbieter Grünen, steht folgender Satz: «Politik heisst nicht nur, in Parlamenten und Kommissionen zu sitzen.» Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.