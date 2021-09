Die SP will die Staatsanwaltschaft abstrafen – das ist bedenklich

Analyse Mit ihrem Angriff auf die Staatsanwaltschaft ritzt die Linke die Gewaltenteilung SP, Grüne und Basta will die Staatsanwaltschaft abstrafen. Dabei wäre das Vorpreschen völlig unnötig. Das System funktioniert. Das hat sich diese Woche gezeigt. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Dass die juristische Aufarbeitung der Kundgebung der rechtsextremen PNOS und der Gegendemonstration mit anschliessenden Ausschreitungen vor bald drei Jahren einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte, hat sich abgezeichnet. Die politischen Ausmasse, welche «Basel Nazifrei» mittlerweile annimmt, sind aber bemerkenswert. Wie man sich im System der Gewaltentrennung verrennen kann, zeigte diese Woche die vereinigte Basler Linke aus SP, Grünen und Basta. Der erste Streich der gemeinsamen Arbeitsgruppe: Die Staatsanwaltschaft soll bis zur Budgetdebatte im Dezember auflisten, wie sie ihre personellen Mittel einsetzt – eingereicht von Thomas Gander, Fraktionspräsident der SP.

Mit dem Vorstoss im Grossen Rat baut die Linke unverhohlen eine Drohkulisse auf. Die Staatsanwaltschaft soll wissen, dass ein derart grosser Aufwand, wie ihn die Ermittler im Fall der notabene unbewilligten Gegendemonstration betrieben, nicht mehr akzeptiert wird. Geplant ist ein weiterer Vorstoss, der die Aufsichtskommission der Staatsanwaltschaft mit mehr Kompetenzen ausstatten will.

Rücktrittsforderungen und Misstrauensvoten bei unerwünschten Urteilen

Nun kann man die Ressourcen, die die Staatsanwaltschaft im Fall auf der Jagd nach ein paar linksautonomen Demonstrationen gesteckt hat, durchaus kritisch hinterfragen. Der parlamentarische Aktionismus der SP ist aber eher unglücklich. Und vor allem ist er in einem grösseren Kontext zu sehen. Der Vorstoss ist nur das jüngste Kapitel einer bedenkenswerten Entwicklung. So ist es mittlerweile Usus, dass bei Prozessen im Zusammenhang mit politischen Demonstrationen jeweils eine Vielzahl Mitstreiter vor Gericht ihre Solidarität mit den Angeklagten demonstrieren, mitunter auch durch Störungen der Verhandlungen.

Im Verlauf der «Basel Nazifrei»-Prozesse hat es sich auch eingebürgert, dass im Anschluss ans Urteil an einer Ad-hoc-Demonstration der Unmut über dieses kundgetan wird. Und das Vorgehen macht Schule. Als das Appellationsgericht diesen Sommer das Strafmass für einen Vergewaltiger reduzierte («Fall Elsässerstrasse») und die Gerichtspräsidentin das Urteil gelinde gesagt unglücklich begründete, forderten wenige Tage später Hunderte Demonstrierende lauthals ihren Rücktritt. Selbstverständlich ist es legitim, Urteile und auch die Wortwahl von Richtern öffentlich zu diskutieren. Aber wer so Druck auf die Justiz aufzubauen versucht, hatte offenbar einen Fensterplatz, als in der Schule das Thema Gewaltenteilung durchgenommen wurde.

Staatsrechtlich deutlich problematischer ist, wie diese Haltung innerhalb des linken Lagers institutionalisiert wird. Anfang Jahr kündigte die Juso an, einen SP-Richter bei den Wahlen nicht mehr zu unterstützen, weil dieser in einem «Basel Nazifrei»-Prozess ein übertrieben hartes Urteil gefällt habe. Das Vorgehen sorgte intern für Kritik. Der damalige Parteipräsident Pascal Pfister rügte den Nachwuchs. Der SP liege es fern, in ein Urteil von Richtern einzugreifen. «Die Justiz soll unabhängig arbeiten», so Pfister damals. Mit dem jüngsten Vorstoss zur Staatsanwaltschaft schlägt die SP-Fraktion nun in dieselbe Kerbe. Das Vorgehen der Sozialdemokraten ritzt die Gewaltenteilung. Die Staatsanwaltschaft muss politisch unabhängig arbeiten können.

Aufsichtskommission widerlegt die SP-Forderungen

Das stärkste Argument gegen das Vorgehen der Linken lieferte ironischerweise gerade die als zu schwach angesehene Aufsichtskommission der Staatsanwaltschaft wenige Tage nach Einreichen des SP-Vorstosses. In deutlichen Worten kritisierte sie das Bild, das im Nachgang zur PNOS-Demonstration entstanden sei, als die Staatsanwaltschaft gegen rund 60 Gegendemonstranten aus dem linksautonomen Milieu ermittelte, die Ermittlungen wegen der antisemitischen Rede des Rechtsextremen Tobias Steiger aber verbummelte.

Der Bericht der Aufsichtskommission zeigt in aller Deutlichkeit, dass das System funktioniert. Die Regierung soll mit der Staatsanwaltschaft «die Prioritätensetzung bei der Verfolgung von Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmern überprüfen», so das Fazit der Aufsicht. Die Frage, wie viel Aufwand die Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit Demonstrationen betreiben soll, wird also wie gewünscht auf die Traktandenliste gesetzt. Und zwar genau so, wie es ablaufen sollte.

Zudem kommt die Kommission zum diametral anderen Schluss. Die Staatsanwaltschaft brauche mehr Personal, um gut arbeiten zu können. Statt den Bericht abzuwarten und darauf basierend das Unbehagen über das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörde zum Ausdruck zu bringen, hat sich die SP mit ihrem Vorpreschen selbst in eine missliche Lage manövriert.