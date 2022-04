Basler SP kritisiert Senkung der Vermögenssteuern

Analyse zu den Steuerreformen in Basel-Stadt und Baselland Die Steuersenkungs-Phobie der Linken Der Angriff der Basler SP auf das Steuerpaket der eigenen Regierungsrätin irritiert. Die Argumente gegen die moderate Senkung der Vermögenssteuer klingen klassenkämpferisch. Auch im Nachbarkanton Baselland steht eine Vermögenssteuerreform an, und auch hier wird diese von den Linken bekämpft. Hans-Martin Jermann 04.04.2022, 05.00 Uhr

Basel-Stadt wird wegen der OECD-Steuerreform wohl bald die Steuern für Unternehmen erhöhen müssen. Es ist deshalb angezeigt, dass der Kanton pfleglich mit seinen guten privaten Steuerzahlenden umgeht. Georgios Kefalas

(26. Oktober 2021)

Basel-Stadt schwimmt im Geld. In den vergangenen 15 Jahren hat der Kanton kumuliert einen Gewinn von über 3 Milliarden Franken erzielt. Auch im vergangenen Jahr resultierte – trotz Zusatzaufwand wegen Corona – ein unerwartet hoher Überschuss von 215 Millionen. Die Aussichten bleiben rosig. In diesem Umfeld hat Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) vor Wochenfrist ein Steuersenkungspaket präsentiert. Dieses wurde von der eigenen Partei überraschend scharf kritisiert.

Das irritiert. In den vergangenen Tagen war vonseiten der Genossen auch zu hören, man sei grundsätzlich gegen Steuersenkungen. In Basel-Stadt sind die staatlichen Leistungen, etwa im Sozialbereich oder bei den Kindertagesstätten, sukzessive ausgebaut worden. Das ist politisch gewollt und in Ordnung so. Auch die Zahl der Vollzeitstellen in der Verwaltung ist stark gestiegen - von 7600 auf 9100 im vergangenen Jahrzehnt. Dass angesichts dieses Staatswachstums und prall gefüllter Kasse nicht auch mal Reiche entlastet werden sollen, ist schon eine sehr ideologische, rigide Haltung.

«Zeichen der Wertschätzung» den Wohlhabenden gegenüber

Vom vorliegenden, gesellschaftspolitisch geprägten Steuerpaket profitieren vor allem Familien mit Kindern. Man kann sich fragen, weshalb Alleinstehende und Kinderlose weniger entlastet werden. Die Referendumsdrohung der SP bezieht sich allerdings auf einen anderen Aspekt: die Senkung der Vermögenssteuer. Vom 68 Millionen Franken schweren Paket werden gerade einmal 12 Millionen dafür eingesetzt. Angesichts der guten Finanzlage der Stadt führt dieses Steuergeschenk für Reiche kaum zum Abbau staatlicher Leistungen.

Finanzdirektorin Soland sprach von einem «Zeichen der Wertschätzung» den Wohlhabenden gegenüber. In Basel hat das soziale Engagement der alteingesessenen Vermögenden eine lange Tradition. Auch nehmen viele die hohe Steuerbelastung in Kauf. Weil sie gerne in dieser Stadt mit ihrer hohen Lebensqualität leben. Aber auch, weil sie sich dem in Basel ausgeprägten und gelebten Gemeinsinn verpflichtet fühlen. Vor diesem Hintergrund wirkt die Attacke gegen die moderate Senkung der Vermögenssteuer unfein und kleinlich.

Tiefere Vermögenssteuer als Antwort auf höhere Sätze für Firmen

Die SP verkennt mit ihrer Kritik zudem die grösseren Zusammenhänge: Als sich Basel-Stadt wegen der international geforderten Abschaffung der Steuerprivilegien für Statusgesellschaften genötigt sah, zum Ausgleich die Unternehmensgewinnsteuern generell zu senken, wurden Rufe nach Entlastungen für natürliche Personen laut. Solands Vorgängerin und Parteikollegin Eva Herzog schloss 2018 gemeinsam mit den Parteien den berühmten Hinterzimmer-Deal, der neben tieferen Einkommenssteuern auch höhere Kinderzulagen vorsah. Zückerli für alle – Basel-Stadt konnte sich diese im Gegensatz zu anderen Kantonen wie etwa Baselland leisten.

Heute und wenige Jahre später stehen mit der OECD-Steuerreform erneut neue Regeln für die Firmen an: Künftig gilt für deren Gewinne (und das ist ganz im Sinne der Linken) ein internationaler Mindestsatz. Basel-Stadt wird seine Unternehmenssteuern erhöhen müssen. Die von Soland vorgeschlagene Vermögenssteuersenkung kann als Teilantwort darauf gesehen werden: Steigen die Belastungen für die Firmen, so tut der Kanton gut daran, deren Top-Kader steuerlich einigermassen pfleglich zu behandeln. Bei einer allzuhohen Belastung könnten diese versucht sein, einen anderen Wohnort zu wählen.

Es ist wohl kein Zufall, dass derzeit auch im Nachbarkanton Baselland über tiefere Vermögenssteuern diskutiert wird; Finanzdirektor Anton Lauber (Die Mitte) präsentierte seine Pläne nur 48 Stunden vor seiner Basler Amtskollegin. Die OECD-Reform und die hohe Belastung Reicher stellen beide Basel vor ähnliche Herausforderungen. Anders ist hingegen die finanzielle Ausgangslage: Der Landkanton schreibt nach schmerzhaften Sparrunden im Zuge der Finanzkrise mittlerweile (seit 2017) wieder schwarze Zahlen. Lauber argumentiert denn auch, dass sich Kanton und Gemeinden die wegen der Reform erwarteten Ausfälle von 42 Millionen Franken pro Jahr leisten könnten.

Auch im Baselbiet steht’s um die Finanzen gut

Laubers Problem: Im Gegensatz zu seiner Basler Amtskollegin verfügt er nicht über einen derart komfortablen strukturellen Überschuss, der es erlauben würde, in alle Richtungen Zückerli zu verteilen. Wie schon die Steuervorlage 17, die jüngste Unternehmenssteuerreform, kommt auch die nun vorgeschlagene Senkung der Vermögenssteuern ohne flankierende Massnahmen daher. Die Baselbieter SP befürchtet, dass die anvisierten Steuergeschenke für die Reichen letztlich mit einem Abbau staatlicher Leistungen erkauft werden. Das ist wohl eher Angstmacherei. Finanzdirektor Lauber wird am Montag die Kantonsrechnung 2021 präsentieren – und die fällt, wie schon im Stadtkanton, wesentlich besser aus als budgetiert.

Im mehrheitlich bürgerlichen Baselbiet hat Lauber gute Chancen, seine Reform auch in einer Volksabstimmung durchzubringen. Nicht zuletzt, weil es ihm dank Kompensationszahlungen jüngst gelungen ist, die Gemeinden auf seine Seite zu ziehen. In der Stadt ist die politische Ausgangslage ganz anders.

Gut möglich dennoch, dass sich die SP mit ihrer Referendumsdrohung und dem Angriff auf die eigene Regierungsrätin verzockt hat: Der klassenkämpferische Ton passt nicht zu dieser zwar sozialdemokratisch geprägten, aber letztlich auf Konsens bedachten Stadt.