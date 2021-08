Baselbieter Afghanistan-Experte will Taliban nicht vorverurteilen

Angst vor Gewalttaten Baselbieter Afghanistan-Experte warnt vor Vorverurteilungen: «Ich bin kein Agent der Taliban, aber ...» Der 79-jährige Paul Bucherer kennt das Land, aus dem Tausende vor den Taliban flüchten, wie kaum ein zweiter in der Schweiz. Der Leiter des Afghanistan-Instituts in Bubendorf stimmt nicht in den Chor der Kritiker der neuen Machthaber ein – und zieht einen Vergleich zur SVP. Michael Nittnaus 23.08.2021, 05.00 Uhr

Paul Bucherer in seinem Institut in Bubendorf. Zuletzt war der 79-Jährige 2009 in Afghanistan. Sein Netzwerk ist aber noch immer gross. Seit 1971 besuchte er fast 50 Mal das Land am Hindukusch und lebte dort teils mehrere Monate am Stück. Kenneth Nars

Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan bewegt die Welt. Über allem schwebt die Angst der dortigen Bevölkerung vor Gewalt und Racheakten durch die berüchtigten Kämpfer. Tausende versuchen verzweifelt, das Land zu verlassen. «Diese Panik ist verständlich», sagt Paul Bucherer. Der Leiter des Afghanistan-Instituts von Bubendorf, einem der weltweit umfangreichsten Dokumentationszentren afghanischer Kultur und Geschichte, glaubt aber, dass diese Ängste auf Erinnerungen an die letzte Herrschaft der Taliban von 1996 bis 2001 basieren. Im Gespräch mit der bz zeichnet der 79-Jährige von den heutigen Anführern ein anderes, positiveres Bild. Sein Leitgedanke dabei: «Ich verurteile die Taliban erst, wenn sie durch ihre Taten zeigen, dass die Angst berechtigt ist.»

Herr Bucherer, Sie kennen viele Menschen in Afghanistan, haben Freunde dort und sind früher mehrmals pro Jahr dorthin gereist. Was lösen die Ereignisse der vergangenen Tage bei Ihnen aus?

Paul Bucherer: Ich habe dabei ein zwiespältiges Gefühl. Im Moment herrscht unter der Bevölkerung Panik, Hysterie und das ist auch verständlich. Zu überhastet geschah der Abzug der amerikanischen Truppen. Doch es bedeutet für die Afghanen auch die Chance, endlich selber wieder über ihre Zukunft bestimmen zu können.

Diese Zukunft bestimmen doch aber nun die Taliban.

Was das für das Land bedeutet, weiss heute noch niemand. Das Ende der zwanzigjährigen Besetzung Afghanistans durch die Nato-Allianz kann aber so befreiend sein, wie es das Ende der Besetzungszeit für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war. Die Afghanen haben schlicht die Nase voll von der Einmischung durch Ausländer.

Das Ziel der westlichen Kräfte war es aber doch immer, der afghanischen Bevölkerung beim Widerstand gegen die Taliban zu helfen.

Ein Fehler war, dass der Westen versuchte, in Afghanistan einen in seinen Augen «modernen Staat» durchzusetzen. Viele Afghanen empfanden dieses State-Building als eine Art Kolonialismus. Etwas zu erzwingen, das überhaupt nicht zur Kultur und Geschichte des Landes passte, musste scheitern.

Erwarten Sie von den Taliban als neue Herrscher denn nicht viel Schlimmeres für die Bevölkerung?

Ob die Furcht vor Ihnen begründet ist, gilt es abzuwarten. Ich verurteile die Taliban erst, wenn sie durch ihre Taten zeigen, dass die Angst berechtigt ist.

Der Baselbieter Paul Bucherer (links mit weissem Hemd und weissem Bart) bei einem Picknick mit Talibanführern bei Kabul im Sommer 1998. Dass sich die Taliban fotografieren liessen, ist eine absolute Ausnahme. Zvg / Paul Bucherer

Aber es gibt bereits Berichte, etwa, dass die Taliban auf Demonstrierende geschossen hätten und es dabei Tote gegeben haben soll.

Etwas habe ich in den vergangenen Jahrzehnten, in denen ich mich mit diesem Land befasst und teils auch dort gelebt habe, gelernt: In Afghanistan ist es äusserst schwierig, einzuschätzen, ob etwas Realität oder Gerücht ist. Das habe ich in den 1980er-Jahren gesehen, als ich für die UNO die Menschenrechtsverletzungen der damaligen sowjetischen Besetzer untersucht habe. Ich versuche immer, keine Vorverurteilung vorzunehmen. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass genau das in der Öffentlichkeit geschieht. Das halte ich sogar für gefährlich, da solche Vorwürfe bei den Taliban erst recht zu einer Verhärtung führen könnten.

Sind die Ängste der Bevölkerung wirklich übertrieben?

Die aktuelle Panik ist durchaus verständlich. Und gerade bei Afghanen, die aktiv mit den ausländischen Truppen – etwas als Übersetzer – zusammengearbeitet haben, empfehle ich, dass diese Länder sie zumindest vorübergehend aufnehmen. Die Gefahr kann dabei aber genauso gut von der lokalen Bevölkerung ausgehen, deren Dorf bei einem amerikanischen Angriff zerstört wurde. Die Angst vor den Taliban basiert jedoch grösstenteils auf den Erinnerungen an deren erste Herrschaftsperiode 1996 bis 2001.

Haben sich die Taliban so stark verändert? Ihre Überzeugungen bleiben doch dieselben.

Die Taliban heute haben nicht mehr viel zu tun mit der Bewegung um die Jahrtausendwende. Die damaligen Führer kamen frisch aus den pakistanischen Moscheeschulen. Sie waren religiös verblendet und es fehlte ihnen an Lebenserfahrung. Zudem standen sie stark unter dem Einfluss der saudischen Wahhabiten, also Al-Kaida mit einem gewissen Osama bin Laden und wurden so auch finanziert. Wer zahlt, befiehlt ...

Und heute?

Die Spitze der Taliban ist sicher deutlich erfahrener geworden. Vor allem aber sind sie auch «nationalistischer» als damals, als viele Pakistani, Tschetschenen oder Saudis aktiv waren. Heute dominieren einheimische Paschtunen, also Afghanen. Dabei ist der Anteil der Durrani-Paschtunen grösser geworden. Sie gelten als eher liberal. Das kann sich beruhigend auswirken. Die Taliban, welche die Macht in Kabul übernommen haben, sind stolz auf ihr Land, wollen es schützen und dort keine fremden Mächte haben. Wenn man so will – und bitte verstehen Sie mich nicht falsch – haben sie diesbezüglich Ähnlichkeiten zur SVP in der Schweiz. Natürlich unterscheiden sich aber die angewandten Mittel, um an die Macht zu kommen, stark.

Talibankämpfer – hier am 19. August in der Stadt Mehtarlam – durchstreifen seit ihrem Sieg das Land und markieren Präsenz. Keystone/Stringer

Die Führung der Taliban ist das eine, doch haben sie auch ihre Kämpfer im Griff?

Die Kontrolle über die Kämpfer scheint relativ gut zu sein. Dies hat einen einfachen Grund: Jeder Talibankämpfer erhält pro Monat 250 bis 300 US-Dollar Lohn, mit dem er seine Familie ernähren kann. Verstösst er gegen Befehle, fällt das Geld weg. Hier gibt es einen grossen Unterschied zu den Soldaten der vom Westen unterstützten afghanischen Regierung: Sie erhielten bloss etwa halb so viel Sold und oftmals mussten sie Monate darauf warten. Ich bin überzeugt, dass auch deshalb der Widerstand beim Angriff der Taliban gering ausfiel.

Sie zeichnen ein überraschend positives Bild.

Ich bin kein Agent der Taliban und ergreife nicht für sie Partei. Klar ist: Nach 40 Jahren Krieg hat niemand mehr eine weisse Weste. Aber ich versuche, Verständnis für ihre Anliegen aufzubringen. Ich habe 1998 mehrere Monate bei den «alten» Taliban verbracht und auch von den heute Aktiven kenne ich einige. Schon damals waren die einheimischen afghanischen Taliban um ihr Land und die Bevölkerung besorgt.

Wie zeigte sich das?

Der gängige Vorwurf, die Taliban akzeptierten keine Frauen als Lehrerinnen und würden ihren Töchtern verbieten, zur Schule zu gehen, trifft nicht auf alle zu. Ich habe selbst erlebt, wie einige ihre Töchter in «geheime Schulen» schickten, die von Frauen geleitet wurden. Und 1998 baten mich die Taliban und die gegnerische Nordallianz gemeinsam um Hilfe, afghanische Kulturschätze in die Schweiz in Sicherheit zu bringen.

Die Initialzündung für das «Museum im Exil» in Bubendorf, das Sie bis 2006 betrieben, ehe die Gegenstände zurück nach Kabul gebracht wurden.

Genau. Das zeigt deutlich, dass die Taliban schon damals ein Interesse daran hatten, das kulturelle Erbe Afghanistans zu bewahren.

2001 waren es aber doch Taliban, welche die beiden riesigen, in den Fels gehauenen Buddha-Statuen von Bamiyan zerstörten?

Ja, aber es waren keine einheimischen Kämpfer, sondern Al-Kaida, Pakistani und Tschetschenen. Das wissen wir heute. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Taliban aktuell eine grosse Gefahr für die Kulturgüter Afghanistans bedeuten. Wobei es natürlich in Kriegszeiten immer Plünderungen durch Einzeltäter geben kann.

Am 16. August stürmten Hunderte Afghanen auf das Rollfeld des Flughafens von Kabul, um mit einem Flugzeug fliehen zu können. Verzweifelt klammerten sich einige an die Fahrwerke der Maschinen und kamen dabei ums Leben. Keystone

Die Kulturschätze mögen sicher sein, doch Tausende Afghanen versuchen noch immer täglich zu fliehen.

Ich sehe das natürlich auch. Was ich mich aber ebenfalls frage, ist, wer dortbleibt und das Land wieder aufbauen kann? Es fliehen vor allem junge, gut ausgebildete Menschen und genau sie sind es, die Afghanistan besonders nötig hätte.

Sind Sie also dagegen, dass nun alle Länder aufgerufen sind, Flüchtlinge aufzunehmen?

Nein, vorübergehende Aufnahmen sind sicher nötig. Aber man sollte nicht zu viele Anreize setzen, dass die Flüchtlinge am Ende gar nicht mehr zurückkehren wollen.

Sie wollen nicht vorschnell über die Taliban urteilen. Bereitet Ihnen denn etwas anderes mehr Sorgen?

Ich sorge mich um das reine Überleben der afghanischen Bevölkerung. Dies aber nicht wegen der Taliban an sich, sondern wegen der Konsequenzen, die ihre Machtübernahme mit sich bringt. Seit der Jahrtausendwende ist die Bevölkerung Afghanistans von rund 20 auf knapp 40 Millionen Menschen angewachsen. Laut der UNO reichen die landeseigenen Ressourcen jedoch bei weitem nicht aus, um so eine Masse ernähren zu können. Afghanistan ist schon lange abhängig von Lebensmittellieferungen aus dem Ausland. Nun ziehen sich aber viele Organisationen zurück. Ich zweifle, dass noch genug humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Eine Hungersnot könnte grössere Flüchtlingsströme auslösen als die Angst vor den Taliban.