Anita Treml Nidecker Ueli-Bier-Chefin plaudert aus dem Nähkästchen: «Mir fehlen die freudigen Gesichter» Anita Treml Nidecker (63), Geschäftsführerin der Brauerei Fischerstube und der Biermarke Ueli Bier, spricht übers Kleibasel, Traditionen und Frauen am Bierkessel. Aimee Baumgartner 20.03.2021, 05.00 Uhr

Anita Treml Nidecker ist die Schwiegertochter des Ueli-Bier-Gründers Hans-Jakob Nidecker (1919-2005). Bild: Juri Junkov

Frau Treml Nidecker, worüber sprechen wir?

Anita Treml Nidecker: Vielfalt.

Was kommt Ihnen dazu als Erstes in den Sinn?

Ich denke spontan ans Kleinbasel, die Heimat der Fischerstube, und auch an die Vielfalt des Ueli Biers.

Was macht das Kleinbasel so vielfältig?

Die unterschiedlichen Leute, die hier wohnen. Es ist sehr multikulturell und lebendig. 1977 kam ich ins Kleinbasel, und schon damals wohnten hier Menschen aus verschiedenen Kulturen – das hat wunderbar funktioniert. Und schon früher als Kind kam ich mit Menschen aus vielen Teilen der Schweiz und der Welt in Kontakt.

Inwiefern hat Sie diese kulturelle Vielfalt in Ihrer Kindheit geprägt?

Als Tochter eines Österreichers war ich die ersten sieben Jahre meines Lebens selbst Ausländerin, bis sich mein Vater eingebürgert hat. Wir reisten viel in seine Heimat und in andere Teile Europas. Für die vielen Eindrücke und die Auslandsreisen in meiner Kindheit bin ich dankbar. So entdeckte ich auch meine Leidenschaft für andere Sprachen und Kulturen.

Wie viele Sprachen beherrschen Sie?

«Beherrschen» ist dann nochmals etwas anderes (lacht). In jungen Jahren habe ich mich ins Spanische verliebt. Später lernte ich lange und intensiv Russisch, und aktuell verbessere ich mein Italienisch.

Wie stehen Sie zu Bier aus anderen Ländern?

Ich bin eigentlich nicht für lange Transportwege. Ab und zu eines interessehalber zu geniessen, ist jedoch spannend. Es gibt keine schlechten Biere, sondern nur unterschiedliche Geschmäcker. Ich hatte schon fantastische Biere von kleineren Brauereien in Norditalien, die so komplex sind wie ein toller Rotwein.

Studieren Sie in den Ferien also eher die Bier- als die Weinkarte?

Nein, das schon nicht. Ich mach auch gerne mal Ferien vom Bier und trinke gerne ein Glas Wein oder Whiskey. Aber natürlich: Wenn sich die Gelegenheit ergibt, ein Lokal zu erkundigen, das eine Biervielfalt anbietet, dann steuern mein Mann und ich direkt drauf los!

Was fehlt Ihnen – abgesehen vom Reisen – in der aktuellen Situation besonders?

Neben meinen Freunden auch die Gastronomie. Für mich war es immer schön, wenn ich nach einem Arbeitstag im Büro noch durchs Restaurant oder den Biergarten laufen und die freudigen Gesichter der Kunden sehen konnte. Das fehlt mir sehr. Für die Gastronomen, die aktuell gar kein Einkommen haben, ist die Situation aber noch schlimmer. Wir hatten immerhin in der Brauerei noch Arbeit.

Wie würde ein Bier schmecken, das Sie repräsentiert?

Das habe ich mir noch nie überlegt. Vielfältig sollte es bestimmt sein (lacht). Es müsste ein Bier sein, das verschiedene Ebenen hat, und geheimnisvoll sein. Beim Trinken wäre nicht sofort alles klar, man müsste noch etwas erahnen.

Sind Sie ein geheimnisvoller Mensch?

Eher zurückhaltend, würde ich sagen – insbesondere, wenn ich Personen neu kennen lerne.

Sie erwähnten zu Beginn, dass Sie beim Thema «Vielfalt» auch an die Fischerstube denken. Wieso?

Die Mission der Kleinbrauereien ist es, eine Biervielfalt zu schaffen. Diese Vielfalt musste früher durch die Industrialisierung sehr leiden – in der Schweiz auch insbesondere durch das Bierkartell. Alle Biere schmeckten etwa gleich, es gab ein helles und ein dunkles.

Das Bierkartell gab es bis 1991. Ihrem Schwiegervater Hans-Jakob Nidecker passte dieses Prinzip nicht. Er wollte sich nicht vorschreiben lassen, welches Bier er auszuschenken hat.

Er wollte in der Fischerstube das Bier anbieten, das im Kleinbasel gebraut wurde: das Warteck. Er war durch und durch Kleinbasler und Liberalist. Sich dem Diktat zu beugen, widersprach ihm, und er entschied sich, sein eigenes Bier zu brauen.

Wusste er als Röntgenarzt überhaupt, wie das geht?

Nur in der Theorie. Aber er holte sich einen deutschen Brauingenieur, der ihm die ganze Anlage installierte, und einen Braumeister. Eine Brauerei zu errichten für ein einziges Restaurant, war damals revolutionär. Er war ein Rebell – der als Branchenfremder auch belächelt wurde. Seine Philosophie versuche ich auch heute noch weiterzuführen.

Wie schwer ist dabei die Mischung zwischen Tradition und Innovation?

Ich finde es wichtig, dass Wurzeln nicht einfach abgesägt werden. In der Fischerstube sind die Traditionen und die Geschichte des Hauses spürbar. Gleichzeitig muss man auch Neues wagen und trendige Biere brauen.

Heute gibt es viele Kleinbrauereien in der Region. Sehen Sie diese als Konkurrenz oder Bereicherung?

Das Schöne ist sicher, dass man sich untereinander austauschen und bereichern kann. Klar nervt man sich, wenn eine andere Brauerei den eigenen Kunden stiehlt. Aber wir haben ja alle dasselbe Ziel: Wir wollen tolle Biere anbieten.

Weniger divers ist hingegen die Geschlechterverteilung an den Braukesseln – auch beim Ueli Bier.

Leider. Aber in der Brauerei Fischerstube arbeitet die erste und einzige ausgebildete Bierbrauerin Basels. Ich hoffe, dass Schülerinnen sehen, dass auch Frauen brauen können und sich diese als Vorbild nehmen. Das würde der Branche und den Teams sehr helfen.

Wobei das Bierbrauen Erzählungen zu Folge ursprünglich Frauensache war.

Das ist so. Und offenbar hat eine Frau im alten Ägypten das Bier erfunden. Brot vergor und kam in Kontakt mit Wasser. So fand man scheinbar heraus, dass das Trinken dieses Gebräus belustigend sein kann. Aber auch bei uns haben Frauen gebraut im eigenen Sudkessel. Das gehörte zur Aussteuer.

Was für Pläne und Vision haben Sie noch für dieses Jahr?

Ich hoffe sehr, dass wir das eine oder andere kleine Open-Air-Festival in der Region bedienen können. Wir sind aktuell damit beschäftigt, ein neues Gastronomiekonzept zu entwickeln. Und ich wünsche mir, dass die Restaurants so bald wie möglich wieder öffnen können, sodass auch die Nachfrage nach Bierspezialitäten wieder steigt.

