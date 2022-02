Antenne verschwindet Das Basler Mobil-Funkloch am Marktplatz mobilisiert die Politik Die Drohung eines empfangsfreien Marktplatz heizt die Debatte über den Ausbau des 5G-Netzes richtig an. Christian Mensch Jetzt kommentieren 07.02.2022, 19.58 Uhr

Die Antenne auf dem Dach des Globus verschwindet. Nicole Nars-Zimmer

Ab dem 23. Februar ist für Swisscom-Kunden der Mobilfunkempfang in der Basler Innenstadt empfindlich eingeschränkt. Die Meldung der bz vom Samstag hat SVP-Grossrat Lorenz Amiet bereits zu einem politischen Vorstoss animiert. Er fragt die Regierung, wie sie denn auf die drohende Versorgungslücke reagieren wolle.

Die Swisscom hatte auf Anfrage erklärt, der Antennenstandort auf dem Globus sei ihr gekündet worden und sie suche schon «seit Jahren» vergeblich nach einem Ersatzstandort.

Die Schwierigkeit, in der Stadt Antennen aufstellen zu dürfen, schlägt sich auch in den Zahlen nieder. So stagniert deren Anzahl auf Kantonsgebiet seit 2007 bei rund 490 Anlagen, wobei die Zahl seit 2017 leicht rückläufig ist. Das gestern vom Lufthygieneamt beider Basel aktualisierte Immissionskataster zur nichtionisierenden Strahlung zeigt zudem, dass bei den Belastungen gegenüber den Vorjahren kaum Veränderungen festzustellen seien.

Amiet fragt, ob sich die Regierung aktiv bemühe, auch eigene Immobilien als Standorte anzubieten. Die Swisscom sagte dazu, ein Provisorium auf einer Liegenschaft der Stadt in der Nähe sei geprüft, aber «leider» nicht bewilligt worden.

Widersprüchliche Haltung der Basler Regierung

Die Haltung der Regierung zum Netzausbau mithilfe städtischer Liegenschaften ist widersprüchlich. Dies geht aus einem Bewilligungsverfahren hervor, das vor Bundesgericht hängig ist.

Beschwerde wird gegen eine geplante Antenne auf der Notschlafstelle an der Alemannengasse geführt. Die Rekurrenten berufen sich auf die kantonale Immobilienstrategie, wonach auf Wohnliegenschaften im Finanzvermögen weder neue Anlagen bewilligt noch bestehende angepasst werden dürften.

Mängel bei der Bürokratie

Das Appellationsgericht meint jedoch, dieser Passus sei nicht bindend, da sich der Kanton im Umweltschutzgesetz gleichzeitig auf eine optimale Koordination der Mobilfunkstandorte verpflichtet habe, mit dem Ziel, die Immissionen durch nichtionisierende Strahlung möglichst gering zu halten.

Die unklare politische Vorgabe scheint auch Spuren in der Verwaltung zu hinterlassen. Die Lobbyorganisation CHance5G bemängelt die Bearbeitung von Baugesuchen in der Region. Der Baselbieter FDP-Landrat Stefan Degen, der wie die Basler GLP-Nationalrätin Katja Christ die Organisation in der Region vertritt, meint: «Baugesuche werden oft nicht behandelt oder die Prozesse dauern viel zu lange.»

Im Rahmen des Vereins «Smart Regio Basel», dem auch der Kanton angehört, sollen deshalb sowohl die Entscheidungsträger in der Politik als auch die Öffentlichkeit für Bedeutung von 5G für die Digitalisierung sensibilisiert werden. Der Ausfall auf dem Marktplatz ist die Gelegenheit, um den Ernstfall zu diskutieren.

