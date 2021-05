Antikenmuseum Basel Götter, Gräber und Gitarren – so klang das Altertum Das Antikenmuseum Basel will die Musik vom Alten Ägypten bis zur römischen Zeit wieder zum Tönen bringen. Christoph Dieffenbacher 02.05.2021, 05.00 Uhr

Teller des Psiax. Athen, um 520/10 v.Chr. Bild: Andreas F. Voegelin, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig

Was sich die Menschen in der antiken Welt anhörten, welche Klänge ihre Instrumente hergaben und was für Melodien und Rhythmen ihren Alltag und ihre Feste prägten – so genau wissen wir es nicht. Noten aus jener Zeit sind kaum überliefert. Doch aus den erhaltenen Instrumenten und anderen Quellen lässt sich schliessen, dass Musik in den frühen Kulturen weit verbreitet war. Laut Platon durfte sie kein Selbstzweck sein, sondern hatte «dem Staatszweck zu dienen», ebenso der Erziehung. Musikerinnen und Musiker, im alten Ägypten noch hochangesehen, waren bei den Griechen versklavt.



Das Antikenmuseum Basel hat nun in einer Sonderausstellung einiges zusammengetragen, was sich zur Musik jener Zeit zeigen und sagen lässt. Wie populär und präsent sie in den frühen Kulturen gewesen sein muss, umschreibt Kurator Tomas Lochman so: «Etwa die Hälfte der antiken Vasen in unserer Sammlung zeigen direkt und indirekt musikalische Szenen.» Neben einer Auswahl davon präsentiert die dichte und sorgfältig aufgebaute Ausstellung vor allem Skulpturen, Grabstelen, Gefässe, Figuren und anderes mehr. Die rund 150 Objekte stammen meist aus dem eigenen Bestand, ergänzt mit auswärtigen Einzelstücken.



Erste Instrumente wurden aus Tieren hergestellt



«Die frühesten Instrumente wurden aus tierischem Material gefertigt», erläutert Lochman. Die ersten bekannten Flöten aus Tierknochen datieren 40'000 Jahre zurück und sind damit noch älter als die Landwirtschaft und die Schrift. Aus Knochen, Hörnern und Schilfrohren entstanden die ersten Blasinstrumente, später kamen Trompeten und Rasseln aus Metall dazu. Schildkrötenpanzer dienten als Resonanzkörper von Saiteninstrumenten wie Harfen, Lauten und Leiern, die ältesten Saiten waren aus Schafsdärmen gedreht.



Hermes als mythischer Erfinder der Lyra. Bild: Andreas F. Voegelin, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig

Besonders vielfältig überliefert sind die Sagen und Geschichten um die Welt der Töne in der griechischen Mythologie mit bekannten Figuren wie Orpheus, den Sirenen oder Pan. Für die Musik zuständig waren die Götter: Apollon mit der Leier für die leisen, getragenen Klänge in Dichtung und Kult, Weingott Dionysos für die lärmigen, ekstatischen Töne, zu denen an Festen und Feiern auch getanzt wurde. Allzu gut spielende Musiker standen im Verdacht, die Götter übertreffen zu wollen, und wurden dafür teils grausam bestraft – dem Kithara-Virtuosen Marsyas soll bei lebendigem Leib die Haut abgezogen worden sein.



Doch schon in den früheren orientalischen Kulturen lagen Rhythmus und Klang in der Luft – sei es im Toten- und Götterkult Mesopotamiens und Ägyptens oder im biblischen Alten Testament, als die «Posaunen von Jericho» ganze Stadtmauern zum Einstürzen brachten. Feldarbeiterinnen und Handwerker haben Lieder gesungen, Töne erklangen bei Hochzeiten wie an Essgelagen und Begräbnissen. Konzerte, bei denen das Publikum nur zuhörte, gab es offenbar keine. Und bei Kriegsaufmärschen von Babylon bis Rom sollte Krachmusik die Feinde abschrecken.



Ein Penis als Plektrum



Manches überdauert die Zeit, manches nicht. In der Ausstellung findet sich eine altägyptische Langflöte, die der heute verbreiteten syrischen und türkischen Nay entspricht – das Instrument wird damit seit 5000 Jahren gespielt. Ein anderes seltsames und wohl verschwundenes Rasselinstrument, ein Chalkophon aus Phönizien, liess sich sowohl schütteln als auch streichen. Figuren zeigen, wie fremd und rätselhaft uns diese vergangene Welt ist: Hier ist eine harfenspielende Meerkatze aus dem alten Ägypten, die ihr Junges auf dem Rücken trägt, dort ein Musiker, der den eigenen, abgerissenen Penis als Plektrum für sein Saiteninstrument benutzt.



Ägyptische Bogenharfe. Bild: Ruedi Habegger, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig

Ansätze einer Musiktheorie finden sich im alten Griechenland bei Pythagoras und Platon: Musik könne Gegensätzliches miteinander verbinden, hiess es, wie es die Ausstellung im Titel auch antönt: Geist und Körper, Ordnung und Chaos, Leben und Tod. So wie die Harmonien aus der Verbindung verschiedener Töne entstehen, kann Musik gegensätzliche Emotionen hervorrufen. Die Oktave war bereits bekannt, Noten gab es aber erst spät. Auf einer Grabstele aus dem 2. oder 3. Jahrhundert n.Chr. erhalten ist ein einfaches Lied – es gilt als die weltweit älteste vollständig überlieferte Komposition.

Lässt sich Musik, die schon vor Jahrtausenden verklungen ist, wieder zum Leben erwecken? Oft ist die Forschung auf Vermutungen angewiesen und vergleicht heute gespielte Musik aus der Region mit den überlieferten Quellen. In der Ausstellung bleibt wenig Raum für die eigentlichen Klänge – sie wirkt manchmal etwas vollgestellt. Akustische Eindrücke bekommt das Publikum an Audiostationen und ab Lautsprecher. Die Idee, dass man einige nachgebaute Instrumente anfassen kann, um ihnen Klänge zu entlocken – sie liess sich wegen Corona leider nicht verwirklichen.

«Von Harmonie und Ekstase. Musik in den frühen Kulturen». Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig. Bis 19. September 2021. Katalog kostenlos. Infos und Begleitprogramm: www.antikenmuseumbasel.ch