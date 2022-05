Die Basler E-Trottis sind auf dem Prüfstand

Lösung gesucht Vom Highlight zum Ärgernis: Basler E-Trottis sind auf dem Prüfstand Die Trottis stehen im Weg und sind nicht gerade umweltfreundlich. Nun erarbeitet die Regierung ein Konzept für Sharingangebote. Zur Diskussion stehen etwa Umweltauflagen. Maximilian Karl Fankhauser 1 Kommentar 09.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Basler Regierung erarbeitet bis Ende 2022 ein Konzept, um die Problematik der E-Mietfahrzeuge lösen zu können. Kenneth Nars

Der Run war gross, als die grellgrünen Dinger 2018 zum ersten Mal in der Basler Innerstadt zu haben waren. Ganz einfach von A nach B, gezahlt wird per Handy. Nach dem Ausgang noch rasch nach Hause fahren? Mit den E-Trottinetts war dies kein Problem. Manch Baslerin und Basler fühlte sich in die Kindheit zurückversetzt, als man noch mit dem eigenen Tretroller die Quartierstrassen unsicher machte und sich manch blaues Knie auf den Pausenhöfen holte.

Doch nun, rund fünf Jahre nach ihrer Einführung, sind die Roller eher zu einem Ärgernis verkommen. Überall stehen sie herum, ihre Umweltbilanz ist eher dürftig, wie eine Studie der ETH beweist, und viele betrachten sie als zusätzliche Gefahr für alle anderen Verkehrsteilnehmenden. Alt CVP-Grossrat Oswald Inglin hatte dieses Empfinden bereits im Jahr 2019, als er mit ein paar Amtskollegen den Anzug betreffend «Konzessionierung von Miet-E-Fahrzeugen» einreichte.

Die Denkweise muss sich verändern

Gemeinsam forderten sie eine strengere Regulierung für die elektronischen Mietfahr­zeuge in Basel. Will heissen: Die Fahrzeuge sollten sicherer und einsatzfähiger sein und dem Stadtbild angepasst werden. Ausserdem sollten die Fahrzeuge nur auf gekennzeichneten Parkplätzen vermietet und abgestellt werden dürfen. Falls dies nicht der Fall sei, müsse Konsequenz gezogen und die Personen müssen gebüsst werden. «Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger von der Denkweise wegbringen, dass es sich bei diesen Trottinetts um Spielzeug handelt», sagt Inglin, der sich bereits länger mit diesem Phänomen beschäftigt. Er wünscht sich deswegen mehr Sensibilisierung für die Trottis, «welche meistens von jüngeren Menschen gefahren werden».

Für Inglin sind die Leihsysteme eine regelrechte Plage. «Ich wohne in der Innenstadt und sehe diese Fahrzeuge kreuz und quer umherstehen.» Das Schlimmste für ihn: «Es interessiert niemanden.» Ob die Trottis auf der Traminsel beim Barfi stehen würden oder mit den E-Bikes den Spalenberg heruntergefahren wird, niemand greife ein. «In Paris ist das ganz anders. Wenn die Fahrzeuge am Abend nicht an ihrem angestammten Platz sind, dann werden sie von weggeräumt», sagt Inglin.

Trottis sollen nachhaltiger werden

Gerade ein Pariser System wünschen tut Inglin nicht, die Anzahl der Trottinetts sei ja auch nicht zu vergleichen. Denn momentan gebe es in Basel um die 1500 Exemplare, ein Bruchteil also des Pariser Etats. Vielmehr wünscht er sich eine klare Regelung der Abstellplätze. «Ihr Verkaufsplatz ist die Allmend, bezahlen tun sie aber nichts. Jedes Taxiunternehmen muss für seinen Standplatz bezahlen, wieso also nicht auch die Vermieter von E-Trottis?», fragt er.

Deswegen sei es unabdingbar, dass die Vermietenden für Abstellplätze Gebühren bezahlen. Wenn sich die Fahrzeuge ausserhalb dieser Zone befinden, müsse dies eine Busse mit sich bringen.

Der Regierungsrat will nun bis Ende Jahr ein Konzept ausarbeiten, welches die Problematik regulieren soll. Im Zuge dessen wird geprüft, ob eine Einschränkung der Anbieter mit demselben Angebot und deren Regulierung die Problematik lösen kann. So spricht der Regierungsrat von einer etwaigen Bewilligungs- oder Gebührenpflicht, Umweltauflagen und der Konzessionierung einzelner Dienstleistungen. Des Weiteren werden auch die Ansätze der Motion Inglin geprüft. Dieser freut sich darüber, dass der Stein nun ins Rollen kommt. Ob er sich dennoch auf ein Trotti stellt? «Nein sicher nicht. Ich laufe oder benutze den öffentlichen Verkehr.»

1 Kommentar Jürg Bloch vor etwa 3 Stunden 2 Empfehlungen Eigentlich eine gute Sache. Fahrend nicht ärgerlicher als Fahrradfahrer. Überall herumstehend inakzeptabel, diese müssen konsequent weggeräumt und nur gegen Auwandentschädigung wieder zurück gegeben werden. Aber unsere Polizei konzentriet sich lieber auf die Milchkuh Auto, dabei läuft und fährt man blind an den unzulässig abgestellten E-Trottis vorbei! 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen