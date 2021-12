Arbeitsmarkt Integration durch Selbstständigkeit: Migrantische Frauen gründen in Basel eigenes Reinigungsunternehmen Adèle Villiger und Ximena Amador haben mit Hilfe des Basler Vereins Crescenda und gemeinsam mit sieben weiteren Frauen ein eigenes Unternehmen gegründet. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Adèle Villiger (links) und Ximena Amador sind mit sieben anderen Frauen Inhaberinnen der neuen Genossenschaft Flexifeen. Nicole Nars-Zimmer

Obwohl Adèle Villiger in Basel aufgewachsen ist, war es für die gebürtige Kamerunerin und alleinerziehende Mutter zweier Kinder nicht immer leicht einen Job zu finden. Auch Ximena Amador kennt dieses Problem. Vor etwa zehn Jahren sei die gebürtige Mexikanerin in die Schweiz gekommen, habe trotz Masterabschluss keinen Job gefunden und dann eine Stelle angenommen, die sie nicht erfüllt habe, wie sie erzählt. Mit der Schwierigkeit, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sind die beiden als Frauen mit Migrationshintergrund nicht allein: So waren laut OECD-Studie von 2019 8,1 Prozent der migrantischen Frauen in der Schweiz arbeitslos.

Dort setzt das Gründungszentrum Crescenda in Basel an: Der gemeinnützige Verein unterstützt Frauen mit Migrationshintergrund bei der Gründung eines eigenen Unternehmens (siehe Infobox). Gründungspräsidentin Béatrice Speiser weiss:

«Die meisten wollen etwas zur Gesellschaft beitragen.»

Vor einem Jahr hat Crescenda dann ein neues Kursangebot lanciert: Das Resultat der ersten Runde dieses Kooperativenmodells ist das Unternehmen Flexifeen, das neun Frauen mit Migrationshintergrund gemeinsam mit Crescenda erarbeitet haben. «Die Kooperative von Crescenda ist die erste Kooperative, die nach diesem Modell in der Schweiz umgesetzt wird, sagt Lisa Willimann, die Leiterin des Kooperativenprojekts bei Crescenda. Die Frauen sind bei diesem Modell alle sowohl Teilhaberinnen als auch Arbeitnehmerinnen. «Jede Person bringt mit, was sie hat. Das ist das Kernstück einer Kooperative», führt Willimann aus.

Neun Frauen aus sechs verschiedenen Ländern

Mit an Bord bei «Flexifeen» sind auch Adèle Villiger und Ximena Amador. Über ein Jahr haben sie gemeinsam mit sieben weiteren Frauen ihr Unternehmen aufgebaut. Sie bieten Reinigungsarbeiten in kleinen Unternehmen sowie in Privathaushalten und Hilfe im Alltag an. Die Gruppe von «Flexifeen» sei – wie das häufig bei Crescenda der Fall sei – sehr vielfältig: Die Frauen kommen aus sechs verschiedenen Ländern und sprechen vierzehn verschiedene Sprachen.

«Das ist es, was Crescenda ausmacht: Es sind sehr heterogene Gruppen, die trotzdem immer einen gemeinsamen Punkt haben: die Erfahrung in der Schweiz», führt Béatrice Speiser aus und spezifiziert: «Keine Herkunftsfamilie hier zu haben, Diplome, die nicht anerkannt werden oder Schwierigkeiten mit der Sprache.» Die interkulturelle Kommunikation sei dann in der Gruppe teilweise schwierig gewesen, ergänzt Ximena Amador: «Wir sind Frauen mit verschiedenen Meinungen, da müssen wir lernen, miteinander umzugehen.»

Die Inhaberinnen von Flexifeen: Angeline Mewoulou Essama, Christelle Ngono Ndougsa, Freweini Kifle Tesfazghi, Ximena Amador Peña, Evelyn Edo Kenvin, Beth Wangari Njaramba, Senait Mebrahtu Rezene und Adèle Villiger (v.l.n.r.) gemeinsam mit Nationalrat Mustafa Atici (3.v.r.). Nicht auf dem Bild: Nadia Issa. zvg

Sie finden beide klare Worte für ihre Gefühle: «Diese Kooperative ist ein riesiges Geschenk. Vorher war es für mich sehr schwierig, in der Gesellschaft einen Platz zu finden», erzählt Villiger. «Die Situation von Menschen mit Migrationserfahrung hat mich schon immer beschäftigt. Ich weiss, dass es auch für andere schwierig ist, Arbeit zu finden, mit oder ohne Schweizer Pass. Ich war bereits früher politisch aktiv und setzte mich für eine Verbesserung der Situation ein. Die Kooperative ist eine Möglichkeit, mich erneut dafür zu engagieren.» Und: «Ich fühle mich als Frau, die lange Zeit keinen Job hatte, aufgewertet und bin froh an der Wirtschaft mitwirken zu können.» Auch Amador ist zufrieden:

«Ich fühle mich wie ein Kind im Disneyland. Wir sind wie eine Familie. Das ist auch wichtig für uns, weil wir – gerade, wenn wir keine Verwandten im Land haben – immer wieder einsam sind.»

Das Gründungszentrum Crescenda Der gemeinnützige Verein Crescenda unterstützt seit über siebzehn Jahren migrantische Frauen bei der Gründung von Kleinstunternehmen. Das Gründungszentrum an der Bundesstrasse in Basel bietet Kurse und Beratungsprogramme an, um Frauen mit Migrationshintergrund in die Selbstständigkeit zu begleiten. Vor einem Jahr hat Crescenda ein neues Unterstützungsprogramm lanciert: Das Kooperativenmodell habe sich in den USA bereits etabliert, heisst es bei Crescenda, das Unternehmen Flexifeen sei nun das erste Unternehmen in der Schweiz, das nach diesem Modell organisiert wurde. Mit einem neuen Konzept verhilft der gemeinnützige Verein Crescenda Frauen mit Migrationshintergrund zur Selbstständigkeit: Beim Kooperativenmodell schliesst sich eine Gruppe von Frauen zu einem Kollektiv zusammen und bietet, je nach Fähigkeiten und Kenntnissen, Dienstleistungen an. Beim Aufbau des Unternehmens stehe Crescenda als beratende und coachende Instanz zur Verfügung, das Ziel sei aber die Unabhängigkeit. Die Unterstützung soll sukzessive abnehmen, bis die Kooperative gänzlich selbstständig ist, erklärt Lisa Willimann, Leiterin des Kooperativenmodells. (elk)

