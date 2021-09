Baustellenkontrolle beim Baloise Park

Arbeitsmarktkontrolle Sperrgebiet Baloise-Baustelle Die Gewerkschaft Unia hat Strafanzeige wegen angeblicher Nötigung bei einer Baustellenkontrolle eingereicht. Die Staatsanwaltschaft muss ermitteln. Christian Mensch 05.09.2021, 05.00 Uhr

Bauarbeiten im Baloise Park sind beendet - der juristische Streit hält an

Kenneth Nars / BLZ

Die Kontrolle auf der Baustelle des Baloise-Park beim Bahnhof SBB ist aus dem Ruder gelaufen. Dabei hat sie normal angefangen. Zwei Gewerkschafter der Unia sind an einem der ersten Tage im Lockdown im März 2020 um elf Uhr an der Pforte aufmarschiert, haben Ausweise gefasst und den Bauplatz Süd betreten. Auch den Bauplatz Ost konnten sie betreten. Beim Bauplatz West stellten sich ihnen ein Vertreter des Bauherrn und des Generalunternehmers entgegen und blockierten den Zugang. Was zwischenzeitlich geschehen ist, hat das Basler Strafgericht zu prüfen.