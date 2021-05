Architekturbiennale Venedig Hier lässt es sich leben: Basler Architekten präsentieren das Stadtviertel der Zukunft Die 17. Ausgabe der Architekturbiennale in Venedig fragt nach Visionen des Zusammenlebens. Mit dabei: das Basler Büro Christ & Gantenbein. Benjamin Adler 23.05.2021, 05.00 Uhr

Die Basler Architekten Christoph Gantenbein und Emanuel Christ. Christ & Gantenbein

Wer auf der Wiese naturnah neue Beete anlegen will, dem wird von Permakultur-Experten dazu geraten, die Erde nicht umzugraben. Schonender ist es, die natürliche Schichtung des Bodens zu erhalten.

Permakultur in der Stadtentwicklung muss erst noch erfunden werden. Hier wird tief und gründlich umgegraben, und auf den umgepflügten alten Stadtquartieren spriessen vielerorts die Türme aus Glas und Stahl als Symbole des Fortschritts und der Prosperität wie in den boomenden Nachkriegsjahren. Die Frage, was man diesem grossstädtischen Einerlei entgegenhalten könnte, treibt die Architektur immer dann um, wenn sie über sich selbst erschreckt. Im Moment scheint es wieder so weit.

Im Zusammenhang mit ihrem Lehrauftrag an der ETH Zürich interessieren sich die Basler Architekten Emanuel Christ und Christoph Gantenbein und ihr Team für den «städtischen Normalfall», das Gebäudematerial also, aus dem Städte zu einem Grossteil bestehen. Dass mit Usbekistan nun ausgerechnet ein Land, das gerade dabei ist, sich dieses unspektakulären Gebäudematerials zu entledigen, einen Auftrag an Christ & Gantenbein vergibt, lässt aufhorchen. Umso mehr, als es sich um die erste Präsentation des zentralasiatischen Landes an der 17. Architekturbiennale in Venedig handelt. Wundern kann man sich aber auch darüber, dass die Basler den Auftrag angenommen haben – immerhin hat sich Usbekistan seit seiner Unabhängigkeit nicht gerade als vorbildliche Demokratie hervorgetan.

Beigetragen hat sicher, dass die ersten mehr oder weniger zufälligen Kontakte auf minenfreiem Gelände in Paris zu Stande kamen. So erfuhren die Basler von Vertreterinnen des Center of Contemporary Art Lab in Taschkent von den Ausstellungsabsichten Usbekistans. Später folgte dann die Anfrage zur Kuratierung des usbekischen Beitrags. Die offene Haltung und das Engagement der jungen Künstlergruppe und ihre Hoffnung auf politisches Tauwetter hätten sie dazu bewogen, das Experiment zu wagen, meint Emanuel Christ.

Normalfall statt Highlights

Tatsächlich gingen die Vorstellungen zur inhaltlichen Ausrichtung auseinander: Dem usbekischen Kulturministerium schwebte eine Präsentation seiner spektakulären historischen Bauten und archäologischen Funde in Samarkand und Buchara vor. Eine touristische Roadshow wollten und konnten die Architekten allerdings nicht beisteuern. In den europäischen Augen schien der architektonische Normalfall Usbekistan spektakulär genug. Dass die usbekische Regierung letztlich auf die Inszenierung bauhistorischer Highlights verzichtete, muss man ihr – bei allen Vorbehalten – hoch anrechnen.

Und so präsentiert sich das Land mit einem Phänomen, dessen Bezeichnung «Mahalla» exotischer klingt, als es ist, findet es sich doch in den islamisch geprägten Gebieten von Marokko bis Indien. Gemeint sind Stadtviertel, deren Architektur und Verwaltung die kleinsten selbstständigen Einheiten im Stadtgefüge bilden. Von oben betrachtet, erscheinen die unzähligen Mahallas einer Grossstadt wie Taschkent wie ein undurchdringbares Gewebe.

Die Innenhöfe der Mahallas dienen als Rückzugsort. Christ & Gantenbein

Aus der Fussgängerperspektive präsentieren sich die über Jahrzehnte gewachsenen Gebäudestrukturen zur Strasse hin mit ihren abgenutzten Hausmauern und behelfsmässigen Rohrkonstruktionen zunächst abweisend. Im Innern aber entpuppen sich die vermeintlich ärmlichen Viertel als kleine Paradiese. In sorgfältig bepflanzten Innenhöfen treffen sich die Bewohnerinnen und Bewohner im Schatten der Pergolen. Lauben führen in die Wohnräume, die abgeschirmt von Strasse und Hof den Rückzugsort für die Familie bilden.

Die architektonische Faszination für die Mahallas ist nachvollziehbar. Es scheint, als wäre das von Kurator Hashim Sarkis für die diesjährige Biennale vorgegebene Thema («How will we live together?») hier bereits beantwortet: Funktionierendes Sozialgefüge, hohe Ausnutzungsdichte, Minimal Housing, Urban Gardening usw. – alles scheint vorhanden. Warum also alles umgraben für grosse Strassen und hohe Türme?

Traditionelle Wohngebäude vom Reissbrett

Den architektonischen Wert der Mahallas haben allerdings nicht erst die Basler Architekten wiederentdeckt. Mindestens so überraschend wie das letztlich an vielen Orten der Welt zu findende Hofhaus ist die im Rahmen des ETH-Projektes dokumentierte jüngere Rezeptionsgeschichte der traditionellen Wohngebäude. So wurden in Usbekistan auch zu Sowjetzeiten Mahallas auf dem Reissbrett geplant und gebaut.

Hier liegt allerdings ein Knackpunkt: Lassen sich gewachsene Gebäudestrukturen, die so eng mit der Geschichte der Familien verknüpft sind, die sie bewohnen, einfach reproduzieren? Kann man sich die Mahalla-Architektur überhaupt losgelöst von der islamisch geprägten Gesellschaft vorstellen? Würden wir so zusammenleben wollen?

Emanuel Christ sieht die Mahalla nicht als generelle Antwort auf die Biennale-Frage. Ihre Übertragbarkeit ist limitiert. Und trotzdem mag sie selbst in der abendländisch geprägten Welt dazu anregen, über unsere eigenen Wohnverhältnisse nachzudenken. Sie zeigt uns etwa, dass Privatheit sich nicht nach der Fläche bemisst, dass es Räume geben kann, die zwischen dem ganz Öffentlichen und dem ganz Privaten liegen und damit den Austausch in kleineren Gemeinschaften begünstigen. Solche Anliegen werden bei uns gerade wiederentdeckt. Bei genauem Hinsehen würden wir vielleicht feststellen, dass sie an Orten berücksichtigt werden, wo wir es nicht erwarten.

Eröffnung des Pavillons. Giorgio De Vecchi / Giulia Di Lenarda

Die in Usbekistan weitverbreiteten Gasleitungen bilden das Ausgangsmaterial für den usbekischen Beitrag in Venedig. Mit ihnen wurden die Gebäudelinien einer Mahalla im Massstab 1:1 nachgebildet. Um eine originalgetreue Rekonstruktion geht es Christ & Gantenbein dabei aber nicht. Das Gebäudegitter steckt lediglich den Rahmen der eigentlichen Präsentation ab: Grossformatige Bilder des Fotografen Bas Princen geben Einblick in Höfe und Wohnräume, Tonaufnahmen des Künstlers Carlos Casas vermitteln einen Eindruck des Tagesgeschehens.

Voll und ganz können wir nicht eintauchen in die Welt der Mahallas. Wir blicken von aussen auf diese gleichsam faszinierende wie fremde Wohnform. Bleibt zu hoffen, dass das Gesehene hier wie dort dazu bewegt, innezuhalten, bevor zum Spaten gegriffen wird.

17. Internationale Architekturbiennale in Venedig. Bis 21. November. Infos unter www.labiennale.org.