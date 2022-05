Open Office an der Architekturwoche Basel

Architekturwoche Blick hinter die Fassade: Regionale Architekturbüros hoffen auf breiten Austausch Im Rahmen der ersten Architekturwoche Basel öffnen zahlreiche Architektur-, Ingenieur- und Planungsbüros der Stadt und Region am Mittwoch und Freitag ihre Türen. Die bz hat drei mitwirkende Büros im Vorfeld besucht. Rahel Empl Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Angela Schütz, Mélissa Freudiger und Charlotte Truwant (von links nach rechts) im Büro ihres Konglomerats La Garage. Juri Junkov

Sie umgibt uns tagtäglich, ist überall sichtbar. Wohin wir auch gehen: Architektur ist in Basel omnipräsent. Und trotzdem sind sie für Aussenstehende oftmals nicht so recht fassbar, diese Hüllen aus Beton, aus Glas und Holz. Welcher Berg an Plänen zu ihrer Entstehung, welches Zusammenspiel zwischen Experten schliesslich zum Bau geführt hat, geben sie nicht preis.

Den Macherinnen der ersten Architekturwoche Basel ist bewusst, dass Architektur für ein Gros der Menschen nur schwer zugänglich ist. Zu oft ist der Diskurs elitär, zu selten nahe beim Volk. Aus diesem Grund gehört die Veranstaltung Open Office diesen Mittwoch- und Freitagnachmittag zum Programm: Rund 70 Architektur-, Ingenieur- und Planungsbüros in der Stadt und Region öffnen dann ihre Türen - für alle.

«Dem Publikum soll ein Einblick in die Praxis und in aktuelle Projekte gegeben werden. Wir möchten Schwellen abbauen und zum Dialog anregen,» sagt Chrissie Muhr, künstlerische Leiterin der Architekturwoche. Das Interesse der Büros an einem breiten Austausch sei spürbar, sowohl bezüglich Interaktion mit der Bevölkerung als auch zu Branchenkolleginnen und -kollegen.

Fliessende Grenzen in der ehemaligen Autowerkstatt

An der Klingelbergstrasse 11, lange das Domizil einer Autowerkstatt, wird genau das gelebt. Seit drei Jahren befindet sich hier «La Garage», ein Konglomerat der Architektinnen und Architekten von Truwant + Rodet, Hi., Saga und Angela M. Schütz, sowie Grafikern, Designern, Künstlern und Kuratorinnen.

«Wir haben die Intention, diese grosszügigen Räume für verschiedene Anspruchsgruppen zu öffnen,» sagt Architektur- und Kunsthistorikerin Mélissa Freudiger. Dort, wo früher auf der Hebebühne Autos repariert wurden, gibt es nun genug Platz für temporäre Ausstellungen und Events. Ihre Kollegin Charlotte Truwant ergänzt:

«Die Grenzen zwischen den Disziplinen sind hier fliessend. Das zeugt für mich von einem modernen Verständnis von Architektur. Die sogenannte ‹Top-down›-Philosophie gehört wohl der Vergangenheit an.»

Sie glaubt, dass auch wegen Letzterem gegenüber Architektur eine gewisse Berührungsangst besteht. Immer noch. «Dabei sind wir daran interessiert, mit der Bevölkerung in einen Austausch zu treten. Wir brauchen diese Inspiration.» Die Architekturwoche, so Angela Schütz, sehe sie als Chance, in einem entspannten Rahmen in diesen Dialog zu treten. Und das Verständnis für ihren Beruf zu fördern.

Die Nähe zum Quartierleben ist wichtig

Der Architekt, der sich hinter Hochglanzplänen versteckt, scheint tatsächlich ein Relikt aus der Vergangenheit zu werden. Auch auf der anderen Seite der Johanniterbrücke, an der Feldbergstrasse 76, betreten wir ein Gemeinschaftsbüro.

Rosa Gonçalves, Duarte Brito und Nuno Silva (hinten, von links nach rechts) vom Studio Hammer mit ihren Bürokollegen Dominique Berrel (vorne links) und Gawin Steiner. Rahel Empl

Das Architektentrio Studio Hammer - Nuno Silva, Rosa Gonçalves und Duarte Brito - teilt sich die Räume mit den Grafikern von Berrel Gschwind sowie dem Materialvermieter Leihlager. Es ginge ihnen schlicht um den Austausch, sie sehe aber auch Potenzial für mögliche Kollaborationen, sagt Gonçalves:

«Wir möchten Architektur machen, die berührt und keiner grossen Erklärungen ­bedarf. Deshalb ist uns die Nähe zum Quartierleben wichtig.»

Studio Hammer ist derzeit an Studien für ein neues Basler Stadtviertel beteiligt, das sich mitten in einem Transformationsprozess befindet. Dazu Brito: «Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie man Bestehendes reaktivieren und umnutzen kann. Und leer stehenden Gebäuden neues Leben zu geben.»

Sein Kollege Silva ergänzt, früher habe der Fokus auf Schönheit gelegen, heute vielmehr auf den Bedürfnissen der Gesellschaft und der Umwelt: «Dazu gehören auch zirkuläres Bauen, also die Wiederverwendung von bereits existierender Bausubstanz und vor allem, den Abriss von Gebäuden zu verhindern. Da bringen wir die Kreativität mit.»

Ein grosser Name wünscht sich mehr Wertschätzung

Das zirkuläre und CO 2 -reduzierte Bauen umtreibt auch die rund 70 Mitarbeitenden des Büros der Ingenieure von Schnetzer Puskas an der Aeschenvorstadt 48. Bei praktisch jedem Wettbewerb der öffentlichen Hand werde heute ein Holzbau gewünscht, sagt Tivadar Puskas, Partner und Geschäftsführer des Unternehmens, das sowohl national als auch international bei einer Vielzahl von Projekten im Hoch- und Brückenbau involviert ist.

Giotto Messi und Tivadar Puskas (rechts) im Basler Büro von Schnetzer Puskas an der Aeschenvorstadt. Kenneth Nars

«Auch die Wiederverwendung von Materialien gerät zunehmend in den Fokus; ebenso das Ziel, Gebäude möglichst lange zu erhalten und in eine neue Nutzung zu überführen.» Es sei eine herausfordernde, aber auch sehr spannende Zeit, sagt Puskas, der seit Jahrzehnten in der Branche tätig ist. Giotto Messi, ein weiteres Mitglied der Geschäftsleitung, ergänzt:

«Es findet ein bedeutender Wechsel hinsichtlich Materialität und Denkweise statt. Wir betrachten dieses Momentum als Chance, in puncto Nachhaltigkeit der Bauwerke einen entscheidenden Beitrag zu leisten.»

Puskas erklärt, in dieser Zeitenwende werde dem effizienten und sparsamen Einsatz von Baumaterialien zugunsten der Umwelt immer grössere Bedeutung beigemessen. Überdimensional dicke Geschossdecken etwa, die die Haustechnik zubetonierten, würden nicht mehr einer nachhaltigen Bauweise entsprechen. «Tragwerke sollten auf das statische Optimum dimensioniert werden.

Somit werden sie auch vermehrt sichtbar, was wiederum Einfluss auf die Entwicklung einer neuen Architektursprache hat.» Und dies gebe der Ingenieursarbeit eine gestalterische Rolle, die sie bereits früher inne hatte: «Eine Tragstruktur sollte heute per se eine ansprechende Form haben.»

Wunsch nach Wertschätzung

Das Unternehmen Schnetzer Puskas ist ein Leuchtturm in der Branche. Kaum ein Prestige-Projekt, bei dem es nicht involviert ist. Die Elbphilharmonie in Hamburg, die Erweiterung des Landesmuseums in Zürich, der Novartis Pavillon, der Clara- sowie der Messeturm oder das Transitlager in Basel stellen nur einen kleinen Auszug des Schaffens des Basler Büros dar. Und trotzdem sagt der Name Laien meist nichts.

«Umso erfreuter sind wir über die Möglichkeit des Open Office. Es ist eine Gelegenheit, uns einem breiteren Publikum vorzustellen,» sagt Messi. Bei einem Gebäude, so Puskas weiter, stehe meist das Architekturbüro allein im Fokus, über die Ingenieurin oder den Ingenieur erfahre man selten etwas: «Nicht, dass mich das ärgern würde... Aber manchmal tut es das eben doch. Ich wünschte mir für unser Team, dass unsere Leistung verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gelangt und Wertschätzung erhält.»

Entsprechend hoffen Messi und Puskas auf viele Interessierte am Open Office der ersten Architekturwoche Basel. Mit Elementen aus früheren und aktuellen Projekten oder auch einem Film über den Alltag eines Ingenieurs wollen sie diese faszinierende Welt den Besucherinnen und Besuchern näher bringen. Ja, sie fassbarer machen.

Architekturwoche Basel. 9. bis 15. Mai 2022, Details zu Programm und Standorten unter www.architekturwochebasel.ch. Die Architekturwoche Basel ist eine Initiative der Stiftung Architektur Dialoge, die im Jahr 2006 mit dem Ziel gegründet wurde, zeitgenössische Architektur an ein breites Publikum zu vermitteln und den Dialog über Architektur zu fördern. Künftig wird sie alle zwei Jahre stattfinden.

