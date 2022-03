Architekturwoche Architektin Chrissie Muhr über die Basler Innenstadt: «Der Verkehr nimmt viel Raum ein. Das sehe ich als Herausforderung» Chrissie Muhr leitet die neue Architekturwoche Basel. Ein Gespräch über Parkplätze, die dichte Innenstadt und den Reiz der persönlichen Begegnung. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Möchte sichtbar machen, wie Basel vom Rhein geprägt ist: Chrissie Muhr, künstlerische Leiterin der neuen Architekturwoche Basel. Kenneth Nars

Frau Muhr, wir treffen uns hier an einem Wasserzulauf. Warum?

Chrissie Muhr: Hier wollen die Architekten Truwant und Rodet sichtbar machen, wie Basel als Stadt vom Wasser geprägt ist. Mit ihrem Projekt zeigen sie soziale, akustische und räumliche Performances. Dafür haben sie drei Wasserzuläufe zum Rhein ausgewählt. Eine Idee ist, die einzelnen Zuläufe oberirdisch nachzuzeichnen und so im Stadtraum sichtbar zu machen: indem zum Beispiel Strassen Flussläufe aufzeigen, wo Brunnen zu Badehäusern oder Abwasserrohre zu akustischen Instrumenten werden.

Die Architekturwoche befasst sich mit «realen Räumen». Was ist damit gemeint?

Während der Pandemie haben wir uns gezwungenermassen stark ins Virtuelle zurückgezogen. Jetzt kommen wir wieder zurück in die physischen Räume und sehen, welche Qualitäten sich im Netz nicht abbilden lassen. Beide Sphären durchdringen sich und können heute zusammengedacht werden. Es geht darum, diese realen Räume auch als hybride Räume zu verstehen. Dafür braucht es ein neues Architektur-Bewusstsein.

Im Fokus: Dreispitz, Bachgraben und Klybeck Architektin Chrissie Muhr (38) ist die künstlerische Leiterin der neuen Architekturwoche Basel, die vom 9. bis 15. Mai stattfindet und von Architektur Dialoge als biennale Plattform für Architektur und Stadtentwicklung initiiert wurde. Im Zentrum stehen drei eigene Formate und über hundert Veranstaltungen von Partnern, die sich mit den drei Entwicklungsarealen Dreispitz, Bachgraben und Klybeck auseinandersetzen.



Das Forum bietet mit Touren und Podiumsgesprächen die Gelegenheit, die Areale zu entdecken und sich mit Beteiligten vor Ort auszutauschen. Auf dem Dreispitz wird ausserdem der Basel Pavillon eröffnet (die bz berichtete), ein temporärer Bau aus wiederverwendeten Bauteilen.



Die Trouvailles laden die Öffentlichkeit dazu ein, die Stadt neu wahrzunehmen. Das Basler Architekturbüro Truwant + Rodet + realisiert an mehreren Orten Interventionen, die das Verhältnis der Stadt zum Rhein sichtbar machen. Zudem öffnen zahlreiche Architektur- und Planungsbüros der Region ihre Türen und geben Einblick in die Praxis. (mél)

Wird sich in den kommenden Jahren stark verändern: das Dreispitz-Areal. zvg / Julien Lanoo

Wie soll dies konkret erlebbar sein?

Unser Ziel ist es, das Publikum im realen Raum der Stadt zu verorten und den Dialog mit den Akteuren zu unterstützen. Diese Raumwahrnehmung lässt sich zu grossen Teilen nicht digital abbilden. Und das Zusammenkommen und die zufälligen Momente haben wir ja auch besonders vermisst. Deshalb machen wir bewusst keine Livestreams.

Und wenn die nächste Covid-Welle kommt?

Eine rein virtuelle Architekturwoche Basel wäre nur eine halbe Sache, das sage ich ganz klar. Dann würden wir sie wahrscheinlich verschieben.

Wider den Zeitgeist.

Im Gegenteil. Es wird ja sowieso alles, was wir machen, in irgendeiner Form online geteilt. Selbst wenn wir uns auf den physischen Raum konzentrieren, sind wir im Digitalen. Die Pandemie hat uns auch gezeigt: Wir sind vernetzt, so oder so. Die Vernetzung findet auf vielfältige Weise statt, im Netz wie in der physischen Wirklichkeit. Die Architektur bildet den Rahmen für diese sozialen Interaktionen.

Was macht denn den realen Raum besonders attraktiv?

Beim Virtuellen liegt unser Fokus noch stark auf dem Visuellen. Raumwahrnehmung braucht aber alle Sinne. Es geht um das Zusammenkommen in einem sozialen Raum. Architektur ist zutiefst menschlich. Das ist ihr grosses Potenzial.

Menschen zusammenzubringen?

Absolut. Nicht nur Menschen, auch Ideen und Vorstellungen.

Was ist mit jenen, die sich nicht für Architektur interessieren?

Viele steigen schon beim Begriff Architektur aus. Dabei beeinflusst sie unseren Alltag. Ein grosses Thema ist zum Beispiel die Mobilität. Wenn man ein neues Gebiet entwickelt wie beim Bachgraben, dann kommt die Frage: Was kommt zuerst, die Entwicklung oder die Infrastruktur? Beides hängt voneinander ab. Auch das Thema Parkplätze beschäftigt viele. Letztlich geht es immer um die Frage, wie man Lösungen finden kann, um das urbane Zusammenleben gut zu gestalten.

Eines der drei zentralen Entwicklungsareale: das Bachgrabengebiet in Allschwil. zvg / Julien Lanoo

Wie zeichnet sich diese Bandbreite im Programm der Architekturwoche ab?

Wir haben die ganze Stadt dazu eingeladen, etwas beizutragen. Von Architektur- und Ingenieurbüros und der Fondation Fernet-Branca über das Studio Gleisbogen und das Vitra Design Museum bis zur Umnutzung des Ziegelhof-Areals in Liestal. Das Angebot ist gross. Interessant ist ja auch zu sehen, was alles mit Architektur zusammenhängt. In dieser Woche durch die Stadt zu gehen, wird sehr vielfältig und soll Spass machen.

Und wenn nicht gerade Architekturwoche ist? Gibt es für Sie ein Beispiel in Basel für besonders gelungene Architektur?

Gelungene Architektur manifestiert sich oft in einer Beiläufigkeit und meistens fällt sie einem erst auf, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist auch ein Grund für diese Woche, die die Sinne dafür schärfen will, was gelungene Architektur ist und sein kann. Davon gibt es in Basel eine ganze Menge. Schliesslich ist Basel die Architekturhauptstadt der Schweiz.

Und besonders schlechte Architektur in Basel?

Ich spreche lieber von Herausforderungen. Die Dreirosenbrücke zum Beispiel ist irgendwas zwischen Brücke und Platz. Dann auch die Innenstadt, die ist extrem dicht mit den Trams, zum Beispiel am Barfüsserplatz oder am Aeschenplatz. Der Verkehr nimmt viel Raum ein. Das sehe ich als Herausforderung, aber ich finde es auch spannend, wie Menschen immer wieder neue Räume schaffen und verändern.

Und wo findet das zum Beispiel statt?

Konkret im Parc des Carrières, einer ehemaligen Kiesgrube, die neben Kieswerk, Feldern und der neuen Entwicklung am Bachgraben, dem Baselink Campus, aus der ein Park entsteht. Oder mit dem neuen Basel Pavillon, der auf dem südlichen Gleisbett am Dreispitz am 10. Mai eröffnet und über sechs Monate einen neuen öffentlichen Raum schaffen kann.

Zwischen Brücke und Platz: die Dreirosenbrücke im Klybeck-Areal. zvg / Julien Lanoo

Wo liegt das Potenzial dieser Stadt?

Sie verhandelt sich ständig durch ihre Architektur. Das Wissen in der Architektur ist dadurch in Basel einzigartig. Ich glaube, genau deswegen gab es auch noch keine Architekturwoche – weil die Architektur hier so präsent und alltäglich gelebt wird. Hier ist eigentlich immer Architekturwoche.

