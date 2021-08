Basler Stadtplaner erhalten acht neue Stellen

Arealentwicklung Die Basler Stadtplaner sind am Anschlag Für die nächsten zehn Jahre werden acht neue Stellen im Baudepartement geschaffen, um die komplexe Stadtentwicklung zu bewältigen. Das Budget wird um 20,9 Millionen Franken aufgestockt. Christian Mensch 26.08.2021, 05.00 Uhr

Das Gebiet Nauentor am Bahnhof SBB soll neu bebaut und der «Rostbalken» (ehemaliges Postgebäude) abgerissen werden. Stadtmodell wie es künftig aussehen könnte Zvg

Die Übersicht ist längst verloren gegangen. Zumindest beim grössten Teil der Bevölkerung, der sich nicht täglich mit den Perspektiven der Stadt Basel auseinandersetzt. Allerdings ist es auch für Experten zunehmend schwierig geworden, die Übersicht zu bewahren. Nun hat die Basler Regierung dem Baudepartement für die nächsten zehn Jahre acht zusätzliche Stellen und ein Budget von 20,9 Millionen Franken bewilligt, um die städtebauliche Planung der Zukunft zu bewältigen. Als gebundene Ausgabe braucht sie dazu nicht die Zustimmung des Parlaments.

Rund zehn Prozent der Bauzone im Kanton zählt zu den sogenannten Transformationsarealen; ehemalige Industriestandorte, die brach liegen und einer neuen Nutzung zugeführt werden sollen. Die Liste ist lang. Von Nord nach Süd gehören das Westquai, das Klybeck, das Lysbüchel, das Rosental, der Wolf und der Dreispitz zur unvollständigen Aufstellung. Die Rede ist von einem Investitionsvolumen von 10 Milliarden Franken.

Das Schreckgespenst der abwandernden Investoren

Ohne Erhöhung der Ressourcen würden die Bearbeitungszeiten «markant verlängert», erklärt das Bau- und Verkehrsdepartement auf Anfrage. Durch die drohenden «gravierenden Verzögerungen» bestünde die «nicht unerhebliche Gefahr», dass Investoren abwanderten und Basel-Stadt sein Wohnbauprogramm im anvisierten Zeithorizont nicht umsetzen könne.

Die Tausenden von Wohn- und Arbeitsplätzen, die gemäss den aktuellen Wachstumsperspektiven vorgesehen sind, rufen nach einem starken Ausbau der Infrastruktur – und wecken weiteren Planungsbedarf. Doch dazu bedarf es zunächst Grundlagen in Form von Gutachten, Konzepten und Vorstudien. Denn Planung will geplant sein.

Die Anforderungen sind gestiegen

Mit den zusätzlichen Mitteln finanziert Basel-Stadt zunächst acht Stellen, wobei mit Ausnahme des «Projektleiter Städtebau für das Areal Rosental Mittel» keine feste Zuteilung vorgenommen wird. Je nach Planungsstand werden die Projektleitenden ihre Dossiers wechseln.

Die Sachmittel fliessen in Gutachten zum Denkmalschutz oder in Studien zur Anbindung der Areale an das Verkehrsnetz, zum Regenwassermanagement, zur Altlastenbelastung oder in Wettbewerbe für Grün- und Freiräume. Und sie kommen externen Experten zu, die überwachen, dass in der Komplexität der Planung nicht doch die Übersicht verloren geht.

Die Überforderung der Verwaltung hat sich abgezeichnet. Zu einem massgeblichen Teil ist sie unverschuldet, da die Deindustrialisierung des Stadtraums schubweise erfolgt und die Folgen für die Verwaltung mit einer gewissen Verspätung ebenfalls schubweise anfallen. Der Zeit geschuldet ist zudem, dass die Ansprüche an eine Stadtentwicklung massiv gestiegen sind. So bedingen etwa die geforderten Mischformen von Wohn- und Arbeitsquartieren einen höheren Anspruch an gegenseitiger Verträglichkeit.

Mit Verkehrsprojekten lassen sich keine Lorbeeren holen

Mit dem Klimawandel ändern sich auch die Anforderungen an eine ökologische Verträglichkeit der Stadtplanung. Wo früher Strassenschneisen sinnbildlich für Stadtwachstum geschlagen wurden, sollen heute grüne Oasen stilbildend wirken. Und wo früher der Kantonsarchitekt mit grossem Schwung die grossen Bögen skizziert hat, gilt es, diesen Prozess mit maximaler Teilhabe aller Beteiligten zu organisieren. Zu fast jedem dieser Themen gibt es in Basel-Stadt politische Vorstösse.

Nicht zu übersehen ist allerdings auch der selbst verschuldete Planungsstau. Für Stadtgebiete wie den Grossraum Bahnhof SBB/Nauenstrasse werden seit Jahren Testplanungen gemacht, ohne dass wesentliche Fortschritte erkennbar werden. Vor allem Verkehrsprojekte, mit denen sich im rot-grünen Basel wenig politischer Goodwill gewinnen lässt, stehen im Stau.

Ganz anders die Transformationsareale: Wer diesen Prozess zu steuern weiss, hat seinen Eintrag im künftigen Geschichtsbuch auf sicher. Als Vorleistung stehen nun 20,9 Millionen Franken zur Verfügung.