Tierschutzfall Rodersdorf: Gemeindepräsidentin kritisiert Medien

Rodersdorf Ärger wegen Tierschutzfall: Gemeindepräsidentin von kritisiert die mediale Berichterstattung Karin Kälin Neuner-Jehle, Gemeindepräsidentin von Rodersdorf, sieht den Persönlichkeitsschutz verletzt. Anhand der Personenbeschreibung in den Medien sei der Betroffene mit wenigen Klicks im Internet identifizierbar geworden. Bojan Stula, Dimitri Hofer 16.08.2021, 05.00 Uhr

Das Rind trug einen Nasenring, an dem ein Gewicht an einer Kette befestigt wurde. Bild: Olivier Bieli

Die Gemeindepräsidentin von Rodersdorf, Karin Kälin Neuner-Jehle, kritisiert die mediale Berichterstattung über den vermuteten Fall von Tierquälerei in ihrer Gemeinde. Am vergangenen Freitag berichtete «20 Minuten», dass es sich beim beschuldigten Bauern um einen Gemeinderat von Rodersdorf handelt. Dieser steht im Verdacht, einem seiner Rinder einen Nasenring durchgezogen und diesen mit einem Gewicht beschwert zu haben.

Anhand der Personenbeschreibung, die anschliessend andere Medien verbreiteten, wurde der Betroffene mit wenigen Klicks im Internet identifizierbar. Gegen ihn hat die Tierschutzorganisation Basel Animal Save eine Strafanzeige wegen Verstoss gegen das Tierschutzgesetz eingereicht. Gemäss Auskunft des Solothurner Veterinäramts ist jegliches Anbringen von Nasenringen bei Rindern und Kühen verboten, hingegen bei Stieren erlaubt.

Allerdings schliesst die Basler Tierschutzorganisation nicht aus, dass es sich beim von ihr festgestellten und dokumentierten Fall um ein einmaliges Vergehen handeln könnte. Bei einer Nachkontrolle seien auf dem Hof keine Rinder mehr mit Nasenring festgestellt worden, wie Animal-Save-Vorsteher Olivier Bieli am Freitag zur «Basler Zeitung» sagte.

Abgewählte Präsidentin, abgewählter Gemeinderat

Die Rodersdorfer Gemeindepräsidentin betont, dass in diesem Fall die Unschuldsvermutung gilt, so lange nicht eine rechtskräftige Beurteilung und Sanktion vorliege. Deshalb werde der Vorfall auch kein Thema für den Gemeinderat sein, so lange sie diesen noch präsidiere.

SP-Politikerin Neuner-Jehle, die gleichzeitig Kantonsrätin ist, wurde im Juni als Gemeindepräsidentin abgewählt. Bereits Ende April verlor der beschuldigte Landwirt nach einem gehässigen Wahlkampf seinen Sitz im Gemeinderat. Seine Amtszeit dauert nur noch wenige Tage. Selbst nach wiederholter Anfrage will der Beschuldigte zum Vorfall keine Stellung nehmen, obschon er am vergangenen Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung ein öffentliches Statement in Aussicht gestellt hat. Insofern bleiben seine Motive und Umstände, die zum Anbringen des Nasenrings geführt haben, unklar.

Der guten Stimmung im Grenzdorf ist dieser Vorfall gewiss nicht dienlich. In einem offenen Brief an die Bevölkerung beklagte Kälin Neuner-Jehle Anfang April die «leider auch in Rodersdorf» gestiegene Aggressionsbereitschaft als eine der Pandemiefolgen. Im Vorgang zu den Gemeinderatswahlen waren sie und andere Gemeinderäte in ungewohnter Schärfe angegriffen worden.

Die Vorverurteilung und Preisgabe persönlicher Details im aktuellen Fall unterhöhle bloss das Vertrauen in die Kommunalpolitik, befürchtet die Gemeindepräsidentin. So werde es immer schwieriger, geeignete und engagierte Menschen zu finden, die sich in den Dienst der Öffentlichkeit stellen.