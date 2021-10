Armut in der Region Basel: Antonio Talarico kämpft um Respekt

Armut in der Region Mit 47 zu alt, zu unerfahren, zu teuer, mit 60 stirbt die Hoffnung auf Arbeit endgültig: Toni und die Heimtücke der Armut Armut hat viele Gesichter: Antonio Talarico aus Binningen ist eines von ihnen. Im Rahmen der regionalen Armutskonferenz gewährt er Einblick in sein Leben. Die bz hat ihn im Vorfeld besucht und traf auf einen Mann, der vieles richtig machte – und doch immer wieder scheiterte. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Antonio Talarico in seiner Wohnung in Binningen. Nur weil die Vermieterin ihm beim Mietzins entgegenkommt, kann er hier wohnen. Juri Junkov

Edel hängt die leicht vergilbte Karte des historischen Basels, in einen braunen Holzrahmen gefasst, in Antonio Talaricos Wohnzimmer. Daneben zwei Gemälde mit melancholischen Fasnachtssujets. «Das habe ich alles aus dem Müll gefischt», sagt der 60-Jährige, als er die bz durch seine Wohnung in Binningen führt. Was sonst betretenes Schweigen auslöst, überrascht bei Talarico kaum: Der Secondo war 20 Jahre lang Müllmann bei der Kehrichtabfuhr Basel-Stadt. «Ich war mit Leib und Seele dabei, es war meine Leidenschaft», sagt er und strahlt.

Diese Zeiten sind allerdings vorbei. Toni, wie er von allen genannt wird, ist arbeitslos. Und das schon lange. 2007 wurde er ausgesteuert, mit 47 Jahren. Als Sozialhilfeempfänger lebt er von der Hand in den Mund. Er sagt:

«Ich bin plötzlich in die Armut hineingerutscht. Heute weiss ich, sie kann jeden treffen, auch Dich.»

Gerade in der Schweiz sei Armut aber immer noch ein Tabuthema, etwas, über das man nicht spreche und das ja eh nur andere betreffe. Talarico will das ändern. Zusammen mit anderen Armutsbetroffenen erklärte er sich bereit, an der regionalen Armutskonferenz vergangenen Samstag im Landratssaal in Liestal teilzunehmen. Der bz öffnete er schon im Vorfeld seine Türe.

Talarico will zeigen, dass Armut mitten unter uns ist

«Man darf mich ruhig sehen. Geben wir Armut ein Gesicht», sagt Talarico, als der Fotograf während des Gesprächs dazustösst. Dabei ist auch klar: Der Binninger ist nur eines von vielen Gesichtern. «Armut ist sehr vielfältig», sagt Claude Hodel. Der Reinacher SP-Einwohnerrat hat die Konferenz als freiwilliger Mitarbeiter der Hilfsorganisation ATD Vierte Welt mitorganisiert und arbeitete vor seiner Pensionierung lange als Sozialdiakon der reformieren Kirche.

Hodel warnt vor verbreiteten Klischees, wie jemand in die Armutsfalle geraten kann. In Talaricos Geschichte erkennt er aber durchaus ein paar Muster, die er von anderen Armutsbetroffenen, die er als Sozialarbeiter begleitet hat, auch kennt. Doch:

«Am Ende sind es immer spezielle, ganz persönliche Geschichten.»

Der kleine Toni wuchs als Kind italienischer Migranten im Binningen der 1960er-Jahre auf. Armut war für ihn da bereits Alltag. «Drei Tage altes Brot zu essen, war für mich normal», erzählt er. Dennoch biss er sich durch und schaffte als Teenager über Zusatzprüfungen den Sprung von der Sekundar- in die Realschule. «Dort waren plötzlich Söhne und Töchter von Ärzten oder Anwälten meine Klassenkameraden. Ich ging an Partys in Villen mit Pool.» Um dazuzugehören und wegen Stress im Elternhaus begann Talarico, Zigaretten, Alkohol und Drogen zu konsumieren und rutschte zeitweise ins Rotlichtmilieu ab.

Die Müllabfuhr rettete ihn, doch der Preis war hoch

Sein Ausweg als junger Erwachsener war die Kehrichtabfuhr. Als Müllmann kam er weg von den Drogen, doch der Alkohol blieb. «Es war damals ganz normal, schon morgens vor Schichtbeginn mit den Arbeitskollegen zwei Schnäpse zu kippen, um dem Dreck in der Lunge ‹vorzubeugen›», erinnert er sich. Und der knüppelharte Job brachte noch andere Probleme: Zehn Tonnen Abfall habe jeder Müllmann pro Tag herumgehievt, dazu habe man bei jedem Wetter auch im kältesten Winter ausrücken müssen, sagt Talarico und zeigt seine Finger. Arthrose, Schulter- und Rückenprobleme machen ihm zu schaffen. Für einige Zeit konnte Talarico weg vom Müllwagen und in die Aufsicht der Kehrichtverbrennungsanlage wechseln, doch selbst dort hätte er immer wieder mit anpacken müssen. Nach 20 Jahren war Schluss.

2003 klärte die Invalidenversicherung seinen Fall ab und kam mit dem scheinbar perfekten Plan: Der 43-Jährige solle eine Ausbildung zum Kaufmann angehen. Diese hatte er früher schon absolviert, aber wegen seiner Drogenprobleme sei er an der Prüfung durchgefallen und habe sie nicht wiederholt. «Ich ging also erneut zur Schule und musste wieder lernen, zu lernen», sagt Talarico. Mit Erfolg. Das Bürofachdiplom habe er als ältester seiner Klasse mit Bravour abgeschlossen. Von der Schulleitung gefördert und von der IV finanziert, hängte Talarico das Handelsdiplom an. Sogar der eidgenössische Fähigkeitsausweis stellte danach für den ehrgeizigen Mann keine Hürde dar – wieder finanziert von der IV.

Vier Jahre Umschulung zum Kaufmann endeten im Nichts

Das nötige Praktikum absolvierte Talarico beim Basler Erziehungsdepartement im Personalwesen. Vier Jahre dauerte der ganze Ausbildungsweg. Nicht ohne Stolz sagt er:

«Die Mutation vom Müllmann zum Kaufmann fühlte sich toll an. Alle waren sehr zufrieden mit mir, ich wurde in den Himmel gelobt.»

Man hätte ihm versichert, dass er leicht einen Job finden würde. Doch nichts geschah. Talarico musste aufs RAV, schrieb 15 Bewerbungen pro Monat, obwohl nur acht gefordert waren. Doch am Ende sei es immer an drei Killerargumenten gescheitert: Zu alt, zu teuer, zu unerfahren. Und das mit 47 Jahren.

Viele der Bilder an den Wänden hat Antonio Talarico früher als Müllmann vor der Verbrennung in der KVA gerettet. Juri Junkov

Die Folge: Antonio Talarico wurde ausgesteuert und landete in der Sozialhilfe: «Das ging alles so schnell, in Nullkommanichts ist man auf dem Sozialamt», erzählt er. Dass er von nun an mit weniger Geld zurechtkommen musste, sei nicht das Schlimmste gewesen. Viel belastender sei, komplett fremdgesteuert zu sein, keine Freiheiten mehr zu haben und langsam in die Isolation abzudriften. «Ich zog mich mehr und mehr zurück und wurde depressiv», so Talarico, der deswegen ein Jahr lang in psychiatrischer Behandlung war. Dass in der Einsamkeit der eigenen vier Wände die Süchte wieder an seine Türe klopften, half freilich nicht. Durch einen Entzug beim Blauen Kreuz kam Talarico vom Alkohol los.

Was blieb, waren die Zigaretten und das Übergewicht. Er fragt:

«Wie soll ich mich gesund ernähren, wenn eine Gurke sogar im Caritas-Laden 1.40 kostet?»

Jede Woche holt er vom Verein Phari eine Tasche Lebensmittel ab, die sonst in der Tonne landen würden.

Nach vier Jahren vergeblicher Bewerbungen fand 2011 das Glück zum damals 51-Jährigen zurück. Aus einem dreimonatigen Aushilfsjob als Archivar der Gynäkologie des Basler Unispitals wurde eine 50-Prozent-Festanstellung. Zwei Jahre lang arbeitete sich Talarico in die medizinische Fachsprache ein, um Operationsberichte und Patientenakten lesen und auch selbst schreiben zu können. «Da dachte ich wirklich: Super, hier bin ich bis zu meiner Pensionierung!» Doch daraus wurde nichts: Eine neue Mitarbeiterin begann, ihn zu mobben, bis das Unispital die Notbremse zog und gleich beide auf die Strasse stellte. Seit 2017 ist Talarico wieder arbeitslos.

Mit der Frühpensionierung gehen die Probleme weiter

Er schätzt, in all den Jahren weit über 200 Bewerbungen verschickt zu haben. Was ihn besonders schmerzt:

«Dass ich mir immer wieder anhören muss, doch mehr tun zu können, mich noch mehr zu bemühen, das tut weh. Wir Sozialhilfebezüger werden teils als faule Schmarotzer hingestellt, dabei gibt es niemanden, der nicht versucht, da wieder rauszukommen.»

Davon ist auch Claude Hodel überzeugt. Und noch etwas ist für den Armutsexperten wichtig: «Armutsbetroffenen sollte man nicht die Schuld an ihrer Situation geben.» Wie andere Menschen würden auch sie Fehler machen, doch Anrecht auf ein selbstbestimmtes Leben sollte jeder haben, findet Hodel. Stattdessen würden in Armut Lebende stigmatisiert.

Antonio Talarico hat mittlerweile resigniert. Mit 60 Jahren glaubt auch das Sozialamt nicht mehr daran, dass er nochmals eine Anstellung findet. In zwei Jahren soll er frühpensioniert werden. Das Problem: Um die Sozialhilfe zu entlasten, ist geplant, bereits jetzt auf Talaricos Freizügigkeitskonto, in das er während seiner Zeit als Müllmann beständig ein- und sogar nachgezahlt hatte, zurückzugreifen. Hier wird Talarico emotional: «Ich krampfte und krampfte, um im Alter eine volle zweite Säule zu haben und nun soll mir ein Teil wegen zweier Jahre bis zur Pensionierung abgezogen werden?» Die Folge ist klar: Da die AHV alleine kaum reichen wird, dürfte der verschuldete Binninger als Pensionär auf Ergänzungsleistungen angewiesen sein. Dazu sagt Talarico:

«Statt wieder selbstständig zu sein, liege ich dem Staat also weiter auf der Tasche. Das macht doch keinen Sinn.»

Etwas möchte der Binninger auf keinen Fall sein: ein motzender, undankbarer Sozialhilfebezüger: «Ich bin sehr dankbar für alles, was mir gegeben wurde.» Doch nichts wünscht sich Antonio «Toni» Talarico sehnlicher, als endlich wieder auf eigenen Beinen zu stehen.