Art Basel «Bratwurstessen im Rundhof»: Direktor Marc Spiegler über die Vorzüge einer physischen Kunstmesse Die Art Basel Hong Kong erprobt die digitale Zukunft, Direktor Marc Spiegler freut sich aber schon jetzt auf den Herbst in Basel. Hannes Nüsseler 20.05.2021, 05.00 Uhr

Es ist eröffnet: Besucherin an der neunten Ausgabe der Art Basel Hong Kong. Bild: Keystone

Art-Basel-Direktor Marc Spiegler erzählt, wie die internationale Kunstmesse nach der Pandemie aussehen wird: Persönliche Kontakte bleiben trotz Digitalisierungsschub entscheidend.

Wird die Art Basel im Herbst stattfinden?

Marc Spiegler: Wir bereiten uns intensiv darauf vor, nicht nur was die Galerien betrifft, sondern auch auf die Art Unlimited und den Art Parcours bezogen. Die Aussicht, nach Basel zu kommen, löst viel Begeisterung aus, aber natürlich gibt es Unwägbarkeiten. Wir wissen nicht, wie die Impfungen vorankommen und welchen Beschränkungen das Reisen und die Veranstaltungen unterliegen. Wir hoffen aber das Beste, und es sieht ja auch gut aus: Die Ansteckungszahlen in der Schweiz sinken vielerorts trotz Lockerungen.

Die Art Basel Hong Kong, die aktuell läuft, wird als erste hybride Messe angepriesen. Ist sie wegweisend für die Zukunft der Kunstmesse?

In Hongkong passieren zwei ­Sachen: Einerseits haben wir Innovationen, die spezifisch auf die strengen Einreisebeschränkungen zugeschnitten sind. Aufgrund der aktuell dreiwöchigen Quarantänepflicht bieten wir Galerien an, dass sie Kunst­werke schicken, die vor Ort von uns betreut werden. Das ist eine sehr zeitspezifische Lösung, die von mehr als 50 Galerien in Anspruch genommen wird und zu interessanten Kollaborationen führt. Andererseits entwickeln wir aber auch Formate, die nach der Pandemie Bestand haben werden.

Was wird Basel davon übernehmen?

Zum Beispiel «Art Basel Live». Die neue digitale Initiative der Art Basel läuft parallel zur physischen Messe und bietet eine Reihe virtueller Erfahrungen, tägliche Übertragungen von der Messe und ein Programm mit digitalen Events. Wir werden unseren Sammlerinnen und Sammlern, die nicht vor Ort sein können, auch einen exklusiven Service in Form von Assistentinnen und Assistenten anbieten, die sie über die Messe führen. Online-Viewing-Rooms haben wir schon im letzten Jahr eingerichtet, als die Art Basel Hong Kong verschoben werden musste. Diese digitalen Komponenten werden sicher Teil unserer Zukunft sein. Die Pandemie war für alle schlimm, aber sie hat auch dazu beigetragen, dass ­viele alternative Werkzeuge und Taktiken entwickelt wurden. Es wäre unsinnig, diese nicht weiter zu nutzen.

Liest man den «Art Basel und UBS Global Market Report», scheinen die meisten Galerien trotz der Pandemie über die Runden gekommen zu sein. Braucht es die Kunstmessen überhaupt noch?

Natürlich konnten die Galerien Ausgaben wie etwa Reisespesen oder Messestandkosten einsparen und waren somit aus dem Gröbsten raus. Aber keine Galerie, die etwas auf sich hält, verrichtet ihre Arbeit nur als Geschäft, sie ist eine kulturelle Institution. Und als solche ist sie nicht nur an ihrem Profit interessiert, sie unterstützt auch die Kunstschaffenden. Das funktioniert allerdings nicht, wenn sich Galerien nur am Leben erhalten können, indem sie ihre Kosten senken. Und auch das war nur möglich, weil sie von der Schubkraft und den Reisetätigkeiten der vorausgegangenen Jahre profitierten. Nur so kann sich der Stamm der Sammlerinnen und Sammler erneuern. Ohne die Museen, Biennalen und Kunstmessen findet das nicht mehr statt. Im besten Fall wird die Kunstwelt nach der Pandemie aber grösser sein als zuvor, weil wir so viel dazugelernt haben.

Der «Market Report» identifiziert die Millennials als neue Kundschaft. Begünstigt die digitale Offensive den Generationenwandel?

Natürlich sind junge Leute eher digital unterwegs, das hat sich durch die Pandemie noch verstärkt. Aber es gibt diesen Generationenwechsel nicht nur bei der Bereitschaft, online Kunst zu kaufen, sondern auch bei der Verteilung des Reichtums: In den nächsten fünf bis zehn ­Jahren werden die Millennials zu grossen Vermögen kommen. Deshalb macht es für uns vollkommen Sinn, in digitale Plattformen zu investieren.

Findet die Kunstmesse dereinst nur noch digital statt?

Ich glaube nicht, dass es ein Nullsummenspiel ist – dass also eine Seite verlieren muss, damit die andere gewinnt. Persönliche Beziehungen zwischen Kunstschaffenden, Galerien und Käuferinnen und Käufern entstehen zuerst im physischen Raum und werden dann digital weiter­geführt. Diese hybride Welt besteht schon seit langem, aber die Kunstmessen werden wichtig bleiben, wenn nicht sogar an Bedeutung gewinnen: Das Digitale wird das Momentum für die physische Show aufbauen und danach weitertragen. Und natürlich sind alle Sammlerinnen und Sammler daran interessiert, sich persönlich mit Kunst auseinanderzusetzen: Vieles wird erst wiedergekauft werden, wenn sich die Leute treffen können. Das Physische bleibt wichtig; das Sammeln von Kunst ist mit Leidenschaft verbunden.

«Das Vermächtnis der Art Basel ist die Stadt selbst.» Marc Spiegler, Direktor der Art Basel. Bild: Art Basel

Der Messestandort Basel hat gelitten. Fühlt sich die Kunstwelt hier noch wohl?

Basel hat einen hohen Stellenwert, und das aus zwei Gründen: Die Stadt war schon lange vor der Art eine Kunstkapitale. Hier steht das älteste öffentlich zugängliche Kunstmuseum der Welt, das Schaulager und die Fondation Beyeler gehören zu den wichtigsten privaten Institutionen ihrer Art. Dazu gesellen sich die Kunsthalle, das Museum Tinguely, das Kunsthaus Baselland. Basel ist keine Partystadt, sondern ein geschichtsträchtiger Ort für seriöse Sammlerinnen und Sammler. Diese konzentrierte kulturelle Atmosphäre ist wichtig für eine Kunstmesse. Das Vermächtnis der Art Basel ist die Stadt selbst.

Fehlt Basel nicht der Glamour?

Es fällt der Basler Bevölkerung vielleicht manchmal schwer, sich das vorzustellen, aber es gibt eine unglaublich emotio­nale Bindung an viele Rituale rund um die Art: das Bratwurstessen im Rundhof, die Sonnenuntergänge über dem Elsass, die Drinks in der Campari Bar, das Baden im Rhein! Hier ist der Ort, wo viele die internationale Kunstwelt erstmals entdeckten. So viele Galeristinnen und Galeristen haben hier ihr Handwerk erlernt oder sich verliebt. Die Bedeutung dieser Stadt für die internationale Kunstwelt lässt sich kaum abschätzen.

Art Basel Hong Kong, bis 23.5.