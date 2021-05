Art Basel Die Art-Belegschaft muckt auf – jetzt nimmt die Geschäftsleitung Stellung Die Basler Kunstmesse lanciert in Hongkong ihren Neustart. Doch die Mitarbeiter fühlen sich schlecht behandelt, die Belegschaft der Art Basel ist erschöpft Christian Mensch 07.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit der Art Basel Hongkong fährt die Kunstmesse ihren Betrieb wieder hoch. Ob die Art im September in Basel stattfinden wird, ist offen. Bild: Zvg

In einem von vielen Mitarbeitenden der Art Basel unterschriebenen und auf Englisch verfassten Brief an das Exekutivkomitee der Kunstmesse bringt sie dies und ihre Frustration zum Ausdruck. Sie warnt davor, dass zukunftsgerichtete Projekte und Initiativen nicht angemessen vorbereitet werden könnten. Dies stelle «letztlich die Qualität der Art Basel in Frage».

Ausgangspunkt der Kritik ist die verordnete Kurzarbeit. Sie führe dazu, dass sich die Arbeitsbelastung des verbliebenen Teams «dramatisch erhöht» habe. Der Druck laste vor allem auf der Basler Belegschaft, die jeden Monat ihren Aufwand rechtfertigen müsse. Komme hinzu, «dass uns vorgeworfen wird, ineffizient zu arbeiten – ohne dass es dafür klare Erklärungen oder Lösungen gibt». Sie würden ausserdem dazu angehalten, mehr an andere Teams zu delegieren, die «aufgrund ihrer behördlichen Vorschriften nicht auf Kurzarbeit gesetzt ­werden können».

Die Arbeitsbelastung, die Vorwürfe dazu, der Verzicht auf «finanzielle und nicht-finanzielle Anreize» seien alles Punkte, «die zu grosser Frustration, ­erhöhtem Stress und einem wachsenden Gefühl der Respektlosigkeit im ganzen Team führen.»

Die Arbeit werde« anerkannt und geschätzt»

Marc Spiegel, Geschäftsführer Art Basel, sagt: «Wir schätzen den Effort sehr, der in den Teams geleistet wird.»

Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Geschäftsleitung der Art Basel reagierte mit einem Mail an die Belegschaft, das ebenfalls vorliegt. Messechef Marc Spiegel und die Standortleiter bedanken sich darin «für die offene Kommunikation». Es sei ihnen am wichtigsten zu betonen, dass der Wert der geleisteten Arbeit anerkannt und geschätzt werde. Jedem einzelnen werde für seinen Beitrag gedankt. Auf die konkreten Vorhaltungen geht die Geschäftsleitung im Mail allerdings nicht ein.

Das Schreiben der Belegschaft kommt zu einem Zeitpunkt, kurz bevor die Art Basel in Hongkong ihre Wiederauferstehung nach der Pandemie feiern will. Vom 19. bis zum 23. Mai findet in der chinesischen Metropole zum ersten Mal wieder eine physische Kunstmesse statt. Die Erwartungen sind verhalten. Mit rund 100 Ausstellern wird sie nur gerade halb so gross werden wie die Ausgabe von 2019. Dazu reisen gemäss Artnet lediglich rund 30 Galerien aus anderen Kontinenten an. Mit dabei sind immerhin Branchenleader wie Gagosian oder Hauser & Wirth.

Onlinekunstmesse wird beibehalten

Die letztjährige Messe in Hongkong wurde erst im Februar annulliert, nachdem deren physische Durchführung zunächst durch politische Unruhen gefährdet war und dann durch den Ausbruch der Pandemie gänzlich unmöglich wurde. Auch die Messen in Basel und in Miami mussten gestrichen werden. Die Messe setzt seither auf «Online Viewing Rooms», eine Plattform, auf der sich die Galerien präsentieren und einen Handel abschliessen können. Dieses Format wird auch während der Art Basel Hongkong beibehalten, da die Reisebeschränkungen viele Sammler von einem direkten Besuch abhalten werden.

Für die Kunstmesse bleibt das laufende Jahr ein Wagnis. Die um 15 Prozent verkleinerte Belegschaft muss ab diesem Monat zwar keine Kurzarbeit mehr leisten, doch sollten noch die Messen in Basel (September) und in Miami (Dezember) organisiert und weitere digitale Projekte realisiert werden. Dabei wird noch einige Zeit unsicher bleiben, ob etwa die Show in ­Basel tatsächlich wird stattfinden können. Die Geschäftsleitung räumt ein, dass dies für die Mitarbeitenden eine schwierige Aufgabe sei. Für eine Verbesserung verspricht sie eine offene Kommunikation. Darin eingebunden sei auch Beat Zwahlen, der neue Chef der MCH Group.