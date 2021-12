Art Basel Miami Die Basler Galerien sind zurück in Miami: «Wir haben den Austausch vermisst» Das erste Mal seit etwa zehn Jahren sind wieder Basler Galerien an der Art Basel in Miami vertreten: die Galerien Von Bartha und Knoell. Die bz hat Stefan von Bartha (40) und Carlo Knöll (33) kurz vor der Eröffnung zum Gespräch getroffen. Susanna Petrin aus Miami Beach Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carlo Knöll von der Basler Galerie Knoell. Susanna Petrin

Wie wichtig ist für Sie eine Teilnahme hier in Miami?

Carlo Knöll: Es ist unsere erste Messe in den USA überhaupt, und ich freue mich sehr darauf. Wir haben die Galerie noch nicht so lange, waren 2019 zum ersten Mal an der Art in Basel. Ich glaube, diese Ausgabe wird gut, weil viele amerikanische Sammler nicht in Europa waren – und jetzt umso mehr Geschäfte machen möchten. Wir wurden dieses Jahr in Basel nicht angenommen, also sind wir nur hier in Miami. Aber ich finde das besser so: In Europa haben wir schon unsere Auftritte und Kunden.

Stefan von Bartha: Wir stellen seit 51 Jahren an der Art Basel aus und haben uns immer wieder vergeblich hier in Miami beworben. Jetzt haben wir es auch deshalb geschafft, weil einer unserer Künstler, der Chilene Felipe Mujica, zeitgleich eine Soloausstellung im hiesigen PAMM-Museum hat. Das ist natürlich eine geniale Gelegenheit.

Sie wollen also den amerikanischen Markt erobern?

Knöll: Ob das funktioniert, finden wir jetzt heraus. Wobei wir mit Max Bill und Verena Loewensberg zwei Schweizer Positionen zeigen. Wir haben uns also nicht überlegt: Was braucht der amerikanische Markt? Wir wollten lieber weniger Vorhersehbares präsentieren. Wir sind umso mehr gespannt, wie die Reaktionen darauf ausfallen.

Von Bartha: Wir haben schon viele Sammler in Amerika. Aber wir haben uns während der Pandemie etwas aus den Augen verloren. Wir finden es sympathisch, nun mit einem sehr präzisen Projekt hier neu einzusteigen.

Galerist Stefan von Bartha. Susanna Petrin

Stefan von Bartha, Sie haben einen gemeinsamen Stand mit der guatemaltekischen Galerie Proyektos Ultravioleta?

Von Bartha: Ja, diese Galerie vertritt denselben Künstler in Lateinamerika. Eine solche Zusammenarbeit ist schön und heutzutage leider selten. Der Partner-Galerist konnte allerdings nicht anreisen, weil er sein Visum nicht erhalten hat. Wir haben ihm den Stand via Facetime gezeigt.

Miami richtet sich immer stärker nach Südamerika aus. Sie auch?

Von Bartha: Wir haben in Lateinamerika bereits eine wichtige Geschichte. Unsere Galerie hat Ende der 1980er Jahre zwei südamerikanische Künstlergruppen wiederentdeckt: Grupo Madí und Asociación Arte Concreto-Invenció. Das ist eine der wichtigsten modernen Wiederentdeckungen! Wir sind bisher mit historischen Arbeiten auf lateinamerikanische Sammler zugegangen. Jetzt können wir ihnen eine zeitgenössische Position präsentieren.

Es heisst, dass Messen die Haupteinnahmequellen für Galerien sind. Wie lukrativ ist das für Sie?

Knöll: Viele haben das Gefühl, dass die Galerien hier das grosse Geld machen. Aber es wird völlig unterschätzt, dass es darum geht, die Galerie zu präsentieren. Und wir tun auch etwas für den Künstler, die Künstlerin! Natürlich ist das nicht reine Philanthropie: Wenn es dem Künstler gut geht, geht es uns auch gut. Wenn wir etwas verkaufen, freuen wir uns nicht nur wegen des Geldes, sondern weil es uns zeigt: Wow, die Leute schätzen diese Werke.

Von Bartha: Hätte ich einen klassischen Galerienstand, wäre ich nervös. Wir müssten 100’000 Franken ausgeben für Stand und Transport. Jetzt teilen wir uns einen Stand in der Nova-Sektion teilen. Und das PAMM-Museum hat aus ihrer Ausstellung einige Arbeiten angekauft, weitere davon können wir anbieten. Sie kosten zwischen 11’000 und 13’000 Dollar, das ist für eine Art nicht teuer. Jene der Galerie Knoell sind im sechsstelligen Bereich.

Haben Ihnen die Messen sehr gefehlt?

Von Bartha: Wir haben nicht nur das Kommerzielle, sondern vor allem die persönlichen Treffen und den Diskurs über die Kunst vermisst. Messen sind für uns deshalb eine Riesenchance, weil man in kürzester Zeit ganz viele Leute treffen kann. An einer Art Basel treffe ich 50’000 Menschen, die durch meinen Stand laufen. Bis ich 50’000 durch die Galerie gejagt habe, brauche ich ein paar Jahre.

Die Art findet parallel auch online statt. Im besten Fall haben Sie doch das Publikum vor Ort – und den interessierten Rest der Welt dazu. Machen Sie da auch mit?

Knöll: Das Hybride ist super. Ich habe den Eindruck, die Leute recherchieren online mehr. Wir bekommen immer wieder überraschende Anfragen. Aber wir sind an der Messe selber nicht auf der offiziellen Onlineplattform. Das zwackt doch sehr viel Energie ab vom realen Stand, will man es professionell betreiben.

Von Bartha: Wir haben es an der Art in Basel gemacht und ein einziges Werk verkauft. Hier sind wir nur offline dabei. Online kostet extra.

Miami hat den Ruf, ein schrille, etwas oberflächliche Messe zu sein. Was macht Sie, um da aufzufallen? Halten Sie mit oder sind Sie bewusst zurückhaltend?

Von Bartha: Als ich hier 2002 mit meinem Vater die allererste Messe besucht habe, sind wir erschrocken. Es war sehr farbig, sehr dekorativ. Einige Leute kamen an den Stand und haben gefragt, ob man das auch noch in Rot haben könne oder im Querformat aufhängen könnte. Das hat sich aber inzwischen stark verändert. Die Leute sind jetzt viel informierter. Es ist immer noch ein bisschen schriller, aber nicht mehr so wie zu Beginn, als quasi alles Jeff Koons war. Es gibt viel mehr Klassiker.

Knöll: An der Art Basel würden wir mehr auffallen. Es herrscht hier eine andere Kultur, näher an Lateinamerika. Aber es geht inzwischen auch in Miami mehr um die Qualität als die Oberfläche.

Carlo Knöll, kommt Ihre konkrete, seriöse Kunst hier wohl an?

Knöll: Konstruktivismus hat eine lange Tradition in Südamerika. Es ist sogar so, dass der Funke über unseren Künstler Max Bill dort herübergesprungen ist. Er hat 1951 an der Biennale den ersten Preis gewonnen und ist danach nach Lateinamerika gereist, wo er seine konstruktivistischen Theorien verbreitet hat. Der Name Max Bill ist in Lateinamerika mindestens so bekannt wie in Zürich. Und der Konstruktivismus ist eine internationale Kunstrichtung: Ein rotes Quadrat kann ein Asiat ähnlich lesen wie ein Araber, ein Lateinamerikaner oder ein Innerrhoder. Verena Loewensberg ist hier unbekannter, aber dafür hat sie einen Bonus als Frau in dieser Gruppierung.

Was ist Ihr Eindruck, was gibt es für Trends dieses Jahr?

Von Bartha: Es gibt nicht viele Überraschungen. Es ist eine save, dichte Messe mit viel Namedropping. Ich habe viele gute Arbeiten gesehen, aber nicht viel Neues entdeckt. Es ist sehr mainstreamig.

Knöll: Ich bin schlecht darin, Trends zu erkennen. Ich stelle auch fest, dass man sich aufs Bekannte besinnt. Die Experimente fehlen. Und es ist sehr hochpreisig.

Von Bartha: Bei den historischen Arbeiten finde ich es grenzwertig, dass extrem viele in den letzten Monaten an Auktionen gekauft worden sind – und nun hier viel teurer angeboten werden. Wir haben zum Beispiel vor vier Monaten ein Bild für 320’000 Dollar an einer Auktion verkauft. Nun sehe es hier für 850’000 Dollar ausgestellt. Ich finde, die Sammlerinnen und Sammler sollten da besser geschützt werden, mit mehr Informationen zur Provenienz.

Gibt es noch etwas, das Ihnen wichtig ist?

Von Bartha: Ich finde es toll, dass endlich wieder Galerien aus Basel hier ausstellen. Es hat mich immer schockiert, dass rund zehn Jahre keine einzige in Miami vertreten war. Es war dafür höchste Zeit. Ich hoffe, das bleibt so.

Knöll: Es ist manchmal toll, etwas auszuprobieren, das über den Tellerrand reicht. Jetzt riskieren wir das: für uns, für die Entwicklung des Künstlers. Gerade wenn man noch so jung ist wie wir beide, dann ist die Langzeitperspektive wichtiger als kurzfristige Verkaufserfolge.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen