Aufruf Für Kinder und Jugendliche aus Kriegsgebieten: Dringend Pflegefamilien in der Nordwestschweiz gesucht Die Kinder- und Jugendhilfe Familea sucht Pflegefamilien, die bei der Integration in unsere Gesellschaft helfen und ein sicheres Umfeld bieten können. Lea Meister 20.04.2022

Bei Pflegefamilien sollen Geflüchtete Unterschlupf finden. Symbolbild: Anthony Anex / Keystone

Dem Aufruf von Familea vom Mittwoch ist zu entnehmen, dass wieder mehr Kinder und Jugendliche aus Kriegsgebieten wie der Ukraine oder Afghanistan alleine in die Schweiz einreisen, um Schutz zu finden.

Die Zahl der Jugendlichen zwischen 14 und 18, die aus Krisengebieten in die Schweiz einreisen, nehme stark zu. Das Zentrum Pflegekinder Nordwestschweiz von Familea sucht deshalb Familien, die den unbegleiteten Minderjährigen Schutz bieten und sie bei der Integration in unsere Gesellschaft begleiten können.

Familea steht unterstützend zur Seite

In der Regel blieben diese Kinder und Jugendlichen bis zur Volljährigkeit in der Familie, wenn nötig auch etwas länger. «Der Auftrag der Pflegefamilie ist, Schutz und Geborgenheit zu vermitteln und bei der Integration, dem Erlernen der Sprache und dem Finden einer geeigneten Ausbildung zu helfen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Massgebend bei der Auswahl der Pflegefamilien sei eine «tragfähige Gesamtsituation und der Mut zur Veränderung». Familea stehe den Pflegefamilien vor, während und nach der Aufnahme eines Kindes unterstützend zur Seite, biete Fortbildungen und den Austausch mit anderen Familien an.

Interessierte können sich telefonisch (061 260 83 80) oder per E-Mail beim Familea Zentrum Pflegekinder Nordwestschweiz melden.