Aufwertung im Kleinbasel Hoffnung für die «Repräsentationsmeile»: Mit der Clarastrasse geht’s wieder aufwärts Nachdem in den vergangenen Jahren das Ladensterben in der Clarastrasse thematisiert wurde, scheint nun die Wende geschafft. Sogar eine grosse Fast-Food-Kette wählt die Umgebung als Standort. Alan Heckel 30.07.2021, 05.00 Uhr

Bald soll er öffnen: Die neue Filiale des «Burger King» in der Unteren Rebgasse. Roland Schmid

Noch hat er nicht offen, doch Google führt ihn bereits, den «Burger King» an der Unteren Rebgasse 8. Seine Tore bereits geöffnet hat hingegen «The Auld Dubliner», ein schmuckes Irish Pub im traditionellen Stil, das an der Clarastrasse 34 eine Heimat gefunden hat. Das lässt aufhorchen, denn vom Claraplatz an aufwärts ist es ein schwieriges Pflaster für Geschäfte. Die Clarastrasse ist mittlerweile hauptsächlich dafür bekannt, dass dort reihenweise Läden eingehen. Ist das nun der Beginn einer Trendwende, zumal ja auch im Claraturm bereits Geschäftsflächen gemietet werden können?