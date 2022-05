Per App in die Vergangenheit Augusta Rauricas

Augusta Raurica Smartphone zücken, App runterladen und in die Vergangenheit der Römerstadt eintauchen In einem Gewerbehaus in Augusta Raurica kam es vor 1700 Jahren zu einem fürchterlichen Brand. Mit Hilfe eines Hörspiels und erweiterter Realität ist es möglich zu erfahren, wie es zur Katastrophe kam. Dimitri Hofer 06.05.2022, 16.01 Uhr

Die neue Ausstellung richtet sich vor allem an Schulklassen. Am Eingang können Tablets ausgeliehen werden. Zvg

Augusta Raurica ist um eine Attraktion reicher: Ein schweizweit einzigartiger Rundgang ermöglicht es, interaktiv die Geschichte der Römerstadt zu erleben. Besucherinnen und Besucher können mit Hilfe von Smartphones und Tablets den einstigen Alltag in einem Gewerbehaus in Kaiseraugst verfolgen. Sie erfahren, wie es im Gebäudekomplex zu einem Brand gekommen ist.

Die Ruinen in Kaiseraugst sind real: «Bei den römischen Gewerbehäusern – eine Mischung aus Gewerbebetrieb, Taverne und Herberge – handelt es sich um den am besten erhaltenen privaten Gebäudekomplex der Römerzeit nördlich der Alpen», heisst es in einer Mitteilung der Römerstadt vom Freitag. Die Besuchenden können den Komplex begehen und dabei durch ein Hörspiel und erweiterte Realität in jeden einzelnen Raum eintauchen. Dafür müssen sie vor Ort eine App auf ihr Gerät runterladen. Es ist auch möglich, Tablets für den Rundgang im Eingangsbereich der Ausstellung auszuleihen.

Zwar fiktive Geschichten, aber Inhalte entsprechen dem Forschungsstand

Die neue Ausstellung heisst «Augusta Raurica AR Experience». AR steht für Augmented Reality, worunter man eine computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung versteht. In der Mitteilung heisst es dazu: «Gleichzeitig werden 3D-Visualisierungen in die sichtbaren archäologischen Ruinen hineinprojiziert. Sie gewähren einen Einblick in die ursprüngliche Raumausstattung und in die römische Lebenswelt.» Die Besuchenden sehen diese Visualisierungen auf ihrem Smartphone oder ihrem Tablet.

Das Hörspiel und die Visualisierungen seien zwar fiktiv. «Dennoch basieren die Inhalte auf dem neuesten Forschungsstand. Die Visualisierungen von Möbeln und anderen Gegenständen stützen sich auf Funde in Augusta Raurica.» Kleidungsstücke hingegen orientierten sich weitgehend an Erkenntnissen von anderen Fundorten oder auf bildlichen Darstellungen aus römischer Zeit.

Die Verantwortlichen stellten am Freitagvormittag den Medien die für die Römerstadt neue Art der Geschichtsvermittlung vor. Am Rundgang nahmen auch die zuständige Baselbieter Regierungsrätin Monica Gschwind und ihr Aargauer Amtskollege Alex Hürzeler teil. Vom Bundesamt für Kultur war Benno Widmer, Leiter der Sektion Museen und Sammlungen, nach Augusta Raurica gekommen. Ab morgen Samstag ist die Ausstellung, dessen Realisierung rund vier Jahre in Anspruch nahm, für die Öffentlichkeit umsonst zugänglich.