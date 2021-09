Ausschreibung zum Zweiten Gastronomen reissen sich nicht um den Standort: Die Kaserne sucht noch immer einen Pächter für das Restaurant Nach gescheiterten Verhandlungen wird die Restaurant-Pacht erneut ausgeschrieben. Der Ausbau des Rohbaus zu einem Restaurant wird den neuen Pächter eine grössere Summe kosten. Christian Mensch Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Das Restaurant im Kaserne Hauptbau wird bei der Neueröffnung wohl geschlossen sein. Juri Junkov

Im Januar 2022 wird der grosse Umbau in der Kaserne abgeschlossen. Die Mieter können den Rohbau übernehmen und nach ihren Bedürfnissen den Innenausbau vorantreiben. Dies gilt auch für das Boulevard-Café und die Bar. Nicht aber für das Restaurant. Denn dafür hat das Präsidialdepartement noch keinen Pächter gefunden.

Die Ausschreibung für die drei geplanten Gastrobetriebe im neuen Kulturvorzeigebau erfolgte im Februar 2019. Die Ansprüche sind hoch. Zum einen sollen sie als Treffpunkte wesentlich zur Identität des Kultur- und Kreativzentrums beitragen. Zum anderen wird von ihnen eine beträchtliche Rendite verlangt, um damit die nicht rentablen Aktivitäten zu subventionieren. Denn dies ist das Versprechen: Der Betrieb der neuen Kaserne sei selbsttragend.

Der Interessent ist wieder abgesprungen

Im April erfolgten zwei Zuschläge. Die Rhyschänzli-Gruppe übernimmt das Café, die «Grenzwert»-Betreiberin Cécile Grieder die Bar. Die Suche nach einem Wirt für das Restaurant verzögere sich «aufgrund der Coronakrise». Die Begründung aus dem Präsidialdepartement war wohl nicht gänzlich falsch, wenn auch nicht vollständig.

Verhandlungen mit einem ernsthaften Interessenten haben stattgefunden. Die eingesetzte Steuerungs- und Vergabekommission hatte sogar grundsätzlich ihr Einverständnis für einen Abschluss gegeben. Doch die Gespräche konnten nicht zu einem gütlichen Ende gebracht werden – zumindest nicht im Rahmen des Verhandlungsspielraumes, der mit der Ausschreibung vorgegeben war. Die Angelegenheit ist im Präsidialdepartement Chef­sache auf Verwaltungsebene.

Der Stadtentwickler Lukas Ott begründet auf Anfrage den Abbruch damit, Corona habe in der Gastrobranche wie auch andernorts zu Verunsicherungen geführt. Es gibt ein Zurück auf Feld eins: «Um allen Interessenten die gleichen Chancen zu gewähren, wird voraussichtlich eine neue Ausschreibung erfolgen.» Die Vorbereitungen fänden derzeit statt.

Pächter hat 1,9 Millionen Franken zu investieren

Ein Blick in die detaillierte Budgetplanung macht verständlich, weshalb sich Gastronomen – unabhängig von Corona – nicht um den Standort reissen. Um den Rohbau bei Mietantritt zu einem Restaurant auszubauen, muss er zunächst 1,9 Millionen Franken in die Hand nehmen. Dabei schlägt alleine die Gastroinfrastruktur mit allen Apparaten mit 420'000 Franken zu Buche. Der Pächter soll auch die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage auf eigene Kosten einbauen, was ihn rund 100'000 Franken kosten wird. Im Vergleich: Um das Boulevard-Café oder die Bar betriebsbereit zu machen, sind 750'000 beziehungsweise 500'000 Franken notwendig.

Aus der Planerfolgsrechnung geht hervor, dass die Stadt davon ausgeht, der Pächter habe rund 1 Million an Eigenmitteln auf der Seite und müsse lediglich 950'000 Franken Darlehen aufnehmen. Bei einem erwarteten Umsatz von 3 Millionen Franken hätte er minimal 165'000 Franken an Jahresmiete zu zahlen, was in der Ausschreibung als «wirtschaftlich tragbar» bezeichnet wird.

Für einen Betrieb, der auf Renditemaximierung aus ist, wären die Bedingungen wahrscheinlich zu stemmen. Doch ein solcher ist in der Kaserne nicht gefragt. Das Essensangebot müsse erschwinglich sein und spätestens nach 15 Jahren läuft die Pacht aus.

Wenn die Kaserne im kommenden März eröffnet, klafft anstelle des Restaurants deshalb wohl eine Lücke. Nicht weiter schlimm, sagt Lukas Ott: In der Wirtschaftlichkeitsberechnung sei eine Leerstandsreserve enthalten ist; die finanziellen Einbussen durch die Verzögerung könnten wettgemacht werden.