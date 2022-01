Ausstellung Das Licht im Dunkeln: Basler Medizingeschichten der letzten 500 Jahre Die Doppelausstellung «Kosmos Körper» in Pratteln und Basel zeigt: Unsere derzeitige Pandemiesituation ist nicht einzigartig. Obwohl das Wissen stets zunimmt, gibt es noch viele blinde Flecken in der Medizin. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

500 Jahre voller Medizingeschichte erzählt anhand von 32 Episoden. zvg/Kostas Maros

«Alle Menschenansammlungen sind zu vermeiden» oder «Man hüte sich davor, angehustet zu werden»: Diese Anweisungen aus Zeiten der Spanischen Grippe kommen einem 2022 nach zwei vollen Jahren mit einer Pandemie nur allzu bekannt vor. Während sich seit 1918 der Wortlaut aus offiziellen Quellen nur leicht verändert hat, hat sich die Medizin stark weiterentwickelt. In einer Doppelausstellung unter dem Titel «Kosmos Körper» beleuchten die Ausstellungsmacher von teamstratenwerth rund 500 Jahre Medizingeschichte in der Region.

Pratteln wandelte sich im 19. Jahrhundert rasch zu einem Industriestandort mit Fabriken, die ihre ganz eigenen «Risiken und Nebenwirkungen» hervorbrachten. In der gleichnamigen Ausstellung zeigt teamstratenwerth die Medizingeschichte der Region im Zusammenhang mit der Industrialisierung auf. Die Fabrikarbeit war gefährlich, Unfallvorbeugung gab es kaum und während heute eine Lungenentzündung gut behandelbar ist, war sie bis Mitte des 20. Jahrhunderts eine der häufigsten Todesursachen.

Die Ausstellung informiert über die Gefahren der Fabrikarbeiten und die Krankheiten, die in der Region grassierten, und macht sie anhand von Einzelschicksalen greifbar. Auf wenigen Quadratmetern direkt unter dem Dach des Bürgerhauses hat das Team Fotos, historische Objekte, Informationstafeln und Dokumente sorgfältig recherchiert und kuratiert. Vergiftungen waren gerade im Kontext von Chemiefabriken häufig. In einer Krankenakte eines vergifteten Chemiearbeiters von 1886 heisst es beispielsweise:

«Bis abends wurde der Urin fast ganz schwarz und das Allgemeinbefinden stets schlechter.»

Krücken, eine Brechschale und Krankenakten: verdichtet auf wenigen Quadratmetern die neuen gesundheitlichen Herausforderungen des industrialisierten Prattelns. zvg/Kostas Maros

Während sich die Prattler Ausstellung der Medizingeschichte auf lokaler Ebene nähert, ist die zweite Ausstellung im Basler Ackermannshof allgemeiner gehalten. Die Druckereihalle ist etwas düster. Lichtspots erleuchten nur die 16 schwarzen Arbeitstische, auf welchen chronologisch und anhand von 32 Stationen die Medizingeschichte von Basel in den vergangenen 500 Jahren erläutert wird. Auf lokaler Ebene geht sie auf globale Entwicklungen in der Medizin und der Gesellschaft ein.

Ausstellungen wurden vor der Pandemie konzipiert

«Arbeit am Un-Wissen» heisst die Ausstellung. Die Dunkelheit im Raum hat zwar einen praktischen Grund, passt aber auch hervorragend zum Thema der Ausstellung: «Die Lichtspots beleuchten das Wissen, das wir bereits haben, die Dunkelheit steht für die Grosse Menge an Un-Wissen, die es auch heute noch gibt», sagt Christoph Stratenwerth, Projektleiter der beiden Ausstellungen.

Vor der Pandemie konzipiert, erhielt das Thema mit Corona eine ganz neue Dringlichkeit. Sieben Videointerviews mit sechs Experten und einer Expertin ergänzen den Rückblick auf die Geschichte mit der aktuellen gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Situation. «Die Gesellschaft kann plötzlich zusehen, wie die Wissenschaft funktioniert. Und dass es dabei immer um Versuchen und Scheitern geht, verlorenes Wissen gibt – und auch der Meinungsstreit zum Fortschritt der Medizin dazugehört», so Stratenwerth.

«Das Wachstum des Wissens ist kein kontinuierlicher Prozess, es gibt Zufälle und Rückfälle, Hauptstrassen und Nebenstrassen, Vergessen und Wiederentdecken.»

Wissenschaft geprägt von Zufällen und Rückfällen

Chronologisch führt die Ausstellung die Besuchenden an das Thema heran. Die Geschichte der Medizin in Basel ist reichhaltig, die 32 Stationen sind liebevoll aufbereitet mit Dokumenten, Karten, Objekten und historischem Pressematerial. Vorgestellt werden bekanntere Funde wie das LSD und wohl weniger bekannte Zufallsentdeckungen wie die des Nucleins: Der Basler Forscher Friedrich Miescher isoliert im 19. Jahrhundert aus Eiter einen körnigen und säurehaltigen weissen Stoff, den er Nuclein nennt und an dem er lange mit Lachsen forscht. Viele Jahre später wird im Nuclein die DNA, Trägerin der Erbinformation, gefunden.

«Verschiedene Personen versuchen, ein medizinisches Rätsel zu lösen, und wir schauen ihnen dabei gewissermassen über die Schultern», sagt Christoph Stratenwerth zur Konzeption der Ausstellung. Neben wissenschaftlichen Entdeckungen werden in der Ausstellung auch medizingeschichtlich relevante Episoden wie beispielsweise die Impfpflicht für Kinder gegen die Pocken im 19. Jahrhundert beleuchtet. 1882 setzte sich das Basler Stimmvolk schliesslich erfolgreich gegen den «Impfzwang» ein, wie aus historischen Dokumenten ersichtlich ist.

Damals noch analog: ein Impfschein für die Pockenimpfung. zvg/Kostas Maros

Gesellschaftliche Debatten gehören zur Entwicklung des medizinischen Wissens dazu. Und Christoph Stratenwerth findet: «Es gibt viele Perspektiven auf solche Phänomene, und wir kommen nur weiter, wenn wir alle Perspektiven beachten. Mit der Ausstellung wollen wir die aktuelle Diskussion nicht noch weiter aufheizen, sondern Ruhe hineinbringen.»

Kosmos Körper: «Arbeit am Un-Wissen. Basler Medizingeschichten aus den letzten 500 Jahren». Ackermannshof in Basel: Mo–Fr 14–19 Uhr, Sa–So 10–17 Uhr. «Lebensgefahr! Risiken und Nebenwirkungen der Prattler Industrialisierung», Bürgerhaus Pratteln. Mi, Fr–So 14–17 Uhr. Eintritt frei.