Kunstmuseum Basel: Holzschnitte von Hermann Sherer

Ausstellung Nicht verschlafen: Hermann Scherer im Kunstmuseum Basel Mit seinen Holzstichen und Skulpturen gehört der deutschschweizerische Künstler Hermann Scherer (1893–1927) zu den wichtigsten Vertretern des Expressionismus. Hannes Nüsseler 24.02.2022, 05.00 Uhr

Hermann Scherer: «Die Schlafenden» (1924). Rheinisches Bildarchiv Köln

Ein Spalt geht durch Hermann Scherers Werk, buchstäblich. Das schlafende Paar, das der Bildhauer aus dem Stamm einer Tanne gearbeitet hat, merkt nichts von dem klaffenden Trockenriss – oder doch? Schwer drücken die Lider, tief schneidet die Sorgenfalte ins Gesicht: «Die Schlafenden» teilen ihren Traum von der Einsamkeit.

«Ob das Leben heiter und glücklich sei, wage ich nicht zu beantworten», schrieb der in Rümmingen im Markgräflerland geborene Künstler zwei Jahre vor seinem frühen Tod 1927. Da hatte er seine eigene Zäsur – die Bekanntschaft und den Bruch mit dem einflussreichen Künstlerfreund und «Alpenexpressionisten» Ernst Ludwig Kirchner – frisch hinter sich und arbeitete obsessiv an Skulpturen und Holzschnitten: Eine Technik, die er von Kirchner erlernt hatte und zur Meisterschaft brachte.

Nach einer Ausbildung zum Steinmetz in Lörrach und seiner Arbeit bei verschiedenen Basler Bildhauern suchte Scherer einen Ausweg aus dem Klassizismus mit seinen domestizierten Formen. Scherer nahm die Malerei auf und entdeckte Eduard Munch, bis er Kirchner 1923 beim Aufbau von dessen Basler Ausstellung kennen lernte. Der Maler und Holzschneider lud Scherer darauf zu sich nach Davos, «ein wenig in unserem herrlichen Arvenholz zu schnitzen». Hoffte Kirchner allerdings, in dem jüngeren Scherer einen willigen Adepten gefunden zu haben, so hatte er sich getäuscht.

Hermann Scherer: «Stehender Frauenakt mit erhobenen Armen» (1924). Kunstmuseum Basel / Julian Salinas

Indem die Ausstellung «Scherben und Kanten» Werke aus der eigenen Sammlung des Kunstmuseum Basel mit Leihgaben zusammenbringt, lässt sich die Eigenständigkeit Scherers im Direktvergleich zu ähnlichen oder sogar gleichen Motiven seines früheren Förderers eindrücklich nachvollziehen. Da hängen beispielsweise zwei Berglandschaften, doch wo Kirchner seine Schraffuren wie Lawinenverbauungen gegen die Wucht der Vertikalen setzt, öffnet Scherer die Falllinien mit senkrechten Schneisen.

Schockeffekte aus dem Stummfilm

Auch im Atelier ist der Unterschied offenkundig. Gerät der stehende Frauenakt bei Kirchner beinahe zu einem Pin-up, kadriert Scherer hart und schneidet seinem Akt die Beine weg, wodurch er paradoxerweise umso selbstbewusster auftritt. Statt eines Gesichtes in Dreiviertelansicht gibt es flächige Schwarz-Weiss-Kontraste, statt Bohème eine «Ästhetik des Schocks», die der eifrige Kinogänger Scherer aus dem deutschen Stummfilm übernahm. «Durch die Arbeiten in Holz komme ich noch auf andere Möglichkeiten», stellte Scherer zufrieden fest. Kirchner, der Konkurrenz witterte, sah das ebenso und brach den Kontakt ab. Doch da war Scherer bereits entfesselt.

Hermann Scherer: «Der Kranke». Kunstmuseum Basel / Jonas Hänggi

Zwischen 1924 und 1926 entstanden allein 25 Plastiken und mehr als 100 Holzschnitte – neben der Malerei nur ein Bruchteil seines künstlerischen Schaffens. Die aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum Basel konzentriert sich hauptsächlich auf die Druckstöcke, die mit Vorzeichnungen und Originalabzügen den gesamten Prozess aufzeigen, mit dem sich Scherer an den Themen Einsamkeit, Sexualität und Leid abarbeitete: oft in Hieben, manchmal aber auch in feinsten Kratzern, die sich auf Scherers Selbstbildnis als Kranker als Gloriole um den Kopf des Erlösers legen.

Geradezu erleichtert nimmt man zur Kenntnis, dass sich der Exzess in der kurzen Lebensspanne des Künstlers nicht nur in dessen Arbeitswut ausdrückte, sondern auch in den Gelagen, die Scherer zu feiern pflegte. Auf «Atelierfest» sitzt er unter anderem mit Georg Schmidt bei eine Flasche Wein: «Der Heftigsten, Unbedingtesten einer» sei sein Gastgeber gewesen, wird sich der spätere Museumsdirektor erinnern.

«Hermann Scherer – Kerben und Kanten», bis 18.4.22. www.kunstmuseumbasel.ch